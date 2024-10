DTM-Tickets 2025: ADAC beginnt mit dem Vorverkauf, neues DTM-Logo enthüllt

Spätestens am kommenden Sonntag (20. Oktober) steht der DTM-Champion 2024 fest. Und nur wenige Minuten, nachdem die letzte Zielflagge der Saison 2024 geschwenkt wurde, können sich die Fans schon ihre Tickets für das kommende Jahr sichern. Denn ab 15 Uhr beginnt auf dtm.com der Vorverkauf für die DTM-Saison 2025.

Schnell sein lohnt sich, denn zum Verkaufsstart gibt es attraktive Angebote. Mit dem "Fast Lane Rabatt" kann man bis zum 15. November 2024 in allen Kategorien zehn Prozent sparen. Gegenüber dem Tageskassenpreis beträgt die Ersparnis sogar bis zu 33 Prozent. Die Preise beginnen wieder bei 49 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Zudem hat der ADAC auf dem Hockenheimring das neue DTM-Logo enthüllt. Nach der Übernahme der Rennserie von der ITR Ende 2022 hatte man zwar die Farbgebung des Logos auf das ADAC-Gelb geändert, den Schriftzug aber nicht verändert. Das hat man nun nachgeholt.

"Die DTM kommt mit spektakulärem Motorsport und bester Unterhaltung bei den Fans an, das zeigt der starke Besucherzuwachs in diesem Jahr", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. "Wir konnten die Ticketpreise für die kommende Saison stabil halten, ein neuer Ticketshop bietet nun auch deutlich mehr Komfort beim Bestellen der Tickets."

So sieht das neue DTM-Logo aus, das der ADAC in Hockenheim erstmals zeigte Foto: Sven Haidinger/smg

"Unschlagbar ist unser Angebot für Familien mit kostenlosem Eintritt für Kinder unter 16 Jahren, daran halten wir für 2025 fest. Wir wollen weiterhin die komplette Familie von der DTM begeistern", so Voss. ADAC-Mitglieder sind zusätzlich im Vorteil und erhalten weitere zehn Prozent Rabatt auf den Ticketkauf.

Der DTM-Kalender für die Saison 2025 wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht. Die Rennserie trägt auch im kommenden Jahr insgesamt 16 Meisterschaftsläufe bei acht Veranstaltungen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich aus.

Der Auftakt findet vom 25. bis 27. April 2025 in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Danach geht es zum Lausitzring und nach Zandvoort, bevor auf dem Norisring das einzige Stadtrennen ansteht. Es folgen die Rennen auf dem Nürburgring, dem Sachsenring und dem Red Bull Ring in Österreich. Das Saisonfinale findet traditionell in Hockenheim statt.