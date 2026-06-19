DTM-Training Lausitzring: AMG nutzt Hitze und Truck-Grip, Ferrari strauchelt

Die DTM kämpft schon am ersten Trainingstag auf dem Lausitzring gegen die enorme Hitze, wie das eine oder andere Schwimmbecken vor den Teamtrucks belegt. Nur Mercedes-AMG scheinen die Temperaturen über 30 Grad zu behagen: DTM-Leader Maro Engel sicherte sich im zweiten Training mit 1:20.408 die Tagesbestzeit vor seinem Landgraf-Markenkollegen Lucas Auer, der zwei Tausendstel langsamer war (Ergebnis FT2).

Auf Platz drei landete mit Arjun Maini (+0,079) der beste der beiden Ford-Mustang-Piloten, die bereits den offiziellen Testtag dominiert hatten. Der Inder war im ersten Training in 1:20.986 Schnellster - mit gebrauchten Reifen (Ergebnis FT1). Vierter wurde Manthey-Porsche-Pilot Thomas Preining (+0,212), der aber einen noch schnelleren ersten Sektor fuhr und dann in den Verkehr kam.

Wird der reifenschonende Mercedes-AMG GT3 also seiner Favoritenrolle bei Hitze gerecht? "Das Auto fühlt sich super an! Nach dem ersten Freien Training haben wir am Fahrzeug ein paar Dinge am Set-up optimiert, das hat sich ausgezahlt", zeigt Bestzeit-Halter Engel mit dem Daumen nach oben. Auch der starke Longrun von Auer im ersten Training, bei dem der Österreicher fast immer unter 1:22 blieb, spricht für die AMG-Stärke bei Hitze.

"Verändert das Fahrverhalten": Welchen Einfluss die Trucks haben

"Grundsätzlich sollte es für uns positiv sein, aber es ist immer noch ein bisschen früh, um wirklich Schlüsse zu ziehen", relativierte Engel nach dem ersten Training. "Am Red-Bull-Ring war es mit der Hitze sehr gut für uns. In Zandvoort, wo du den Reifen generell schneller answitcht, war es eher schwierig für uns." Die Streckenbedingungen sind laut Engel anders als beim Test vor zwei Wochen, als die Asphalttemperatur 25 statt 40 Grad betrug.

"Und die LKWs mit dem LKW-Gummi sind hier, also müssen wir uns noch ein bisschen drauf einstellen", ergänzt der 40-Jährige. Die Renntrucks der nationalen TGP-Meisterschaft im Rahmenprogramm spielen auch dieses Jahr eine große Rolle, da der Goodyear-Reifen der Trucks mit dem DTM-Reifen gut harmoniert - und der Lausitzring, der wenig Grip bietet und selten befahren wird, im Verlauf des Wochenendes ohnehin deutlich schneller wird.

"Grundsätzlich ist die Strecke schneller, also mehr Grip. Das merkt man schon", beschreibt Engel den Einfluss der Trucks. "Aber es verändert auch hier und da das Fahrverhalten - und darauf muss man sich ein bisschen einstellen." Das scheint gelungen zu sein.

Lamborghini: Engstler-Ausritt und starker Paul-Longrun

Die zwei Freitagtrainings verliefen ohne Unterbrechungen. Abt-Lamborghini-Pilot Luca Engstler verlor im zweiten Training einmal das Heck und landete im Kiesbett. Und auch in der ersten Session meldete der Kemptener, der mit 0,363 Sekunden Rückstand Zwölfter wurde, per Funk einen Zwischenfall: "Ich habe die Mauer berührt, aber keine weiteren Schäden."

Die Lamborghini-Piloten präsentierten sich gut: Mirko Bortolotti war mit 0,310 Sekunden Rückstand Achter - und platzierte sich damit vor seinem Grasser-Teamkollegen Maximilian Paul, der mit 0,329 Sekunden Rückstand Neunter wurde. Der Dresdner Lokalmatador zeigte im ersten Training mit einem starken Longrun auf - und war dabei mit konstanten Zeiten deutlich unter 1:22 sogar stärker als Bortolotti.

Die HRT-Piloten im Ford Mustang bestätigten das starke Ergebnis des Tests, doch die große Herausforderung werden die Longruns sein: Die Reifen neigen beim US-Boliden trotz des Evopakets gerade bei diesen Temperaturen zum Überhitzen - und pro Fahrzeug stehen an diesem Wochenende nur drei Reifensätze zur Verfügung.

Glocks Pechsträhne setzt sich fort

Für Timo Glock setzt sich die Pechsträhne fort: Der 44-jährige musste seinen Dörr-McLaren im ersten Training elf Minuten vor Schluss abstellen. "Timo, Aufhängungsschaden - Ende der Session", funkte ihm Renningenieur Gerd Kusstatscher. Im zweiten Training wurde er mit 0,611 Sekunden Rückstand 17., während Teamkollege Ben Dörr mit 0,225 Sekunden Rückstand Fünfter wurde.

Ebenfalls enttäuschend lief es für die Ferrari-Truppe Emil Frey: Die Schweizer, die im Vorjahr noch mit Jack Aitken siegten, landeten in beiden Sessions auf den hinteren Rängen. Zandvoort-Sieger Matteo Cairoli (+0,694) wurde im Gesamtklassement 19., Thierry Vermeulen (+0,738) kam über Rang 20 nicht hinaus.

Ferrari und BMW kommen nicht auf Touren

Emil-Frey-Technikchef Jürg Flach hatte sich wegen der ungünstigen Balance of Performance (BoP) kurzfristig entschieden, zum offiziellen Test anzureisen, aber auch der zusätzliche Ladedruck durch eine BoP-Änderung vor dem Wochenende scheint nicht den erhofften Effekt zu haben.

Der Ferrari muss mit der maximalen Heckflügelstellung fahren, zudem wurde das Fahrzeug an der Vorderachse um zwei Millimeter und an der Hinterachse um sechs Millimeter nach oben gesetzt, was sich in den Kurven negativ auswirkt. Aber auch bei BMW sieht es aktuell nicht berühmt aus: Kelvin van der Linde (+0,403) und Marco Wittmann (+0,753) kamen über die Plätze 14 und 21 nicht hinaus.

Das zeigt, wie knapp die Abstände sind, denn das ganze Feld liegt innerhalb von 0,753 Sekunden. Man darf nun gespannt sein, wie das erste Qualifying am Samstag (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) läuft: Denn trotz der Hitze rechnen die Teams mit vier bis sechs Outlaps, ehe der Reifen auf Temperatur ist und mehrere schnelle Runden möglich sind. Dann könnte die ebenfalls stark beanspruchte Bremse der limitierende Faktor werden.