DTM-Training Lausitzring: Müller dominiert, BMW bei Longruns stark

BMW präsentiert sich nach der bösen Schlappe beim Auftakt in Spa-Francorchamps beim Freitag-Training auf der Lausitzring-Sprintstrecke in deutlich besserer Form: Obwohl DTM-Leader Nico Müller in 1:15.831 mit einem Vorsprung von 0,043 Sekunden vor Markenkollege Mike Rockenfeller die Tages-Bestzeit fuhr, lauert dahinter mit Marco Wittmann bereits der beste BMW-Pilot.

Dem zweimaligen Meister fehlten 0,260 Sekunden auf den Abt-Audi-Piloten. Wittmann war auch am im ersten Training als Dritter bester Pilot der Münchner - und auch der Rückstand war mit 0,217 Sekunden ähnlich. "Das war doch recht positiv", sagt der Fürther.

"Es sieht so aus, als hätten wir keinen so großen Gap wie in Spa. Ein bisschen Zeit fehlt noch - da müssen wir noch ein bisschen aufholen. Es sieht deutlich besser aus, obwohl die Zeitabstände doch recht eng sind. Jetzt heißt es, über Nacht noch das eine oder andere Zehntelchen zu finden, um dann morgen volle Attacke zu fahren."

Auf Platz vier landete mit Philipp Eng gleich der nächste BMW-Pilot. Der Österreicher hatte 0,321 Sekunden Rückstand. Und zeigte nach dem Auftakt ebenfalls ermutigt. "Ich bin davon überzeugt, dass wir Fortschritte gemacht haben", antwortet er auf die Frage von 'Motorsport.com' ob die Zeitenverbesserung nur auf die kürzere Strecke oder auf Verbesserungen zurückzuführen ist.

"Wir haben alles genau analysiert und auch als Fahrer kann man gemeinsam mit dem Team in gewissen Bereichen immer einen Schritt nach vorne machen. Das ist etwas, das uns glaube ich gut gelungen ist. Das war auf jeden Fall ein guter Start, und ich glaube, dass wir gut weitermachen können."

Wirklich ermutigend waren bei BMW aber vor allem die Longruns: Sheldon van der Linde, der im Gesamtklassement als drittbester Pilot der Münchner auf Platz sieben kam, fuhr im ersten Training einen Dauerlauf, bei dem er sich konstant über zehn Runden lang im Bereich von 1:18 bewegte.

Wittmann bestätigte die gute Form und blieb bei seinem Longrun in einem ähnlichen Bereich. Die Reifen scheinen also beim BMW trotz hoher Temperaturen an die 30 Grad diesmal besser zu halten.

Die Audi-Piloten konnten das BMW-Tempo im ersten Training zumindest auf die Distanz nicht mitgehen: Müller war noch am schnellsten fuhr zumindest am Anfang unter 1:18, doch nach einigen Runden stiegen die Zeiten in den mittleren 1:18er-Bereich an.

Rene Rast, der nach seiner Strafe in der Meisterschaft nur noch auf Platz drei liegt, war bei den Longruns im ersten Training überhaupt eher im Bereich von 1:19 zu finden. Für den Titelverteidiger lief der erste Training überhaupt suboptimal: Im ersten Training kam er mit 0,889 Sekunden Rückstand auf Platz elf, am Abend war er 0,470 Sekunden hinter Müller immerhin Neunter.

Robert Kubica, der am Funk immer wieder über das Set-up klagte, kam im Klassement auf den 13. Platz. Auf die Bestzeit fehlten dem Polen 0,925 Sekunden. Hinter ihm landeten Lucas Auer sowie die beiden WRT-Audi-Piloten Fabio Scherer und Harrison Newey.

Mit Bildmaterial von Audi.