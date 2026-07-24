DTM-Training Oschersleben: Porsche-Dominanz, Leader Thiim weit zurück

Porsche-Dominanz beim Freitagtraining der DTM in Oschersleben: Nach der Enttäuschung auf dem Norisring und Thomas Preinings Rücktrittsdrohung wegen der nicht zufriedenstellenden Balance of Performance (BoP) fuhr der "Grello"-Pilot beim Start in die zweite Saisonhälfte in beiden Freien Trainings die Bestzeit.

Mit einer 1:22.425 in der Qualifying-Simulation am Abend (Ergebnis FT1) war Preining geringfügig schneller als kurz vor Mittag, als er ebenfalls bereits einen neuen Reifensatz aufziehen ließ (Ergebnis FT2). Auf den Qualifying-Rekord von Lucas Auer aus dem Vorjahr (1:21.004) fehlten 1,421 Sekunden.

"Oschersleben war schon immer eine meiner Lieblingsstrecken", stellt Preining klar. "Der Kurs ist verwinkelt, es gibt viele enge Kurven, und man fährt häufig in niedrigen Gängen. Das erinnert mich an eine Kartstrecke und macht mir sehr viel Spaß. Wir waren von Beginn an gut dabei, und der Porsche fühlt sich richtig stark an."

An ein paar Details könne man "noch arbeiten, aber insgesamt sind wir auf einem guten Niveau unterwegs", lautet das Fazit des Österreichers. Zweiter wurde in beiden Trainings Preinings Manthey-Porsche-Teamkollege Ricardo Feller, dem 0,081 Sekunden fehlten.

Lamborghini und AMG in Lauerstellung, Panne bei Gounon

Hinter den beiden Porsche-Piloten landete - ebenfalls in beiden Sessions - ein Lamborghini-Pilot: Am Vormittag war es Grasser-Pilot Mirko Bortolotti, der im Tagesklassement Fünfter wurde und durch Maximilian Pauls Ausfall diesmal Einzelkämpfer ist. Am Nachmittag sicherte sich Abt-Pilot Luca Engstler mit 0,091 Sekunden Rückstand als Dritter die Verfolgerrolle.

Dass der Lamborghini zu funktionieren scheint, ist nicht ganz überraschend, denn fast alle Boliden müssen in Oschersleben im Vergleich zum Norisring mit einer ungünstigeren Einstufung auskommen (siehe BoP-Analyse), während der Temerario GT3 nach den Problemen zu Saisonauftakt weiterhin an der Leistungsgrenze eingestuft wird.

Vierter wurde Vorjahressieger Auer (+0,148) im Landgraf-Mercedes, Sechster Maro Engel (+0,381) im Winward-Mercedes - und auf Platz sieben reihte sich mit Jules Gounon (+0,457) der nächste Pilot der Marke mit dem Stern ein. Im ersten Training belegte das Trio die Plätze vier bis sechs, was ebenfalls auf eine gute Form hindeutet.

Dabei ging das Training für den dieses Jahr vom Pech verfolgten Gounon gar nicht gut los, denn nach wenigen Minuten schleppte er seinen Winward-Mercedes mit einem Problem rechts hinten an die Box zurück. "Irgendwas ist am Auto gebrochen", meldete er per Funk. "Oder habe ich rechts hinten einen Reifenschaden?"

Das Problem stellte sich tatsächlich als Schaden an einem Reifensatz heraus, der 21 Runden auf dem Buckel hatte.

Wittmann nicht ganz fit, aber diesmal mit Qualifying-Simulation

Hinter Gounon reihten sich Piloten jener Teams ein, die in der vergangenen Woche als einzige in Oschersleben getestet hatten: Ben Dörr wurde im Dörr McLaren mit 0,518 Sekunden Rückstand Achter, während Marco Wittmann beim Schubert-Heimspiel mit 0,628 Sekunden Rückstand als Elfter bester BMW-Pilot war.

Marco Wittmann ist ausgerechnet beim Schubert-Heimspiel etwas angeschlagen Foto: Alexander Trienitz

Der Franke ist nicht ganz fit und beißt trotz eines Infekts an diesem Wochenende auf der BMW-Angststrecke die Zähne zusammen. Denn die engen Kurven liegen dem langen M4 GT3 Evo bekanntlich gar nicht. Teamkollege Kelvin van der Linde, der nach seinem Norisring-Crash hingegen wieder fit ist, kam mit 0,783 Sekunden Rückstand auf Platz 15.

Die beiden BMW-Piloten zählen zu den wenigen, die im ersten Training auf einen neuen Reifensatz verzichteten. Die Qualifying-Simulation wurde diesmal im zweiten Training von beiden durchgeführt, nachdem Wittmann darauf auf dem Norisring verzichtet hatte - und die Konkurrenz einen Trick vermutete.

"Wird echt schwer": Großer Rückstand für DTM-Leader Thiim

Rückstand hatte diesmal DTM-Leader Nicki Thiim: Der Comtoyou-Aston-Martin-Pilot, der bei den vergangenen vier DTM-Rennen drei Polepositions und zwei Siege geholt hat, kam über Platz 16 nicht hinaus und lag 0,820 Sekunden hinter der Bestzeit. Teamkollege Nicolas Baert, der Letzter wurde, kämpfte sichtlich mit seinem Vantage und kam zweimal von der Strecke ab.

"Die würde ich nicht zum Favoritenkreis zählen, weil es für die Jungs echt schwer wird", sieht Ex-DTM-Meister Maximilian Götz die zuletzt so starke Aston-Martin-Truppe bei ran.de im Hintertreffen. "Wo sollen die acht Zehntel herkommen?"

Das könnte darauf hindeuten, dass Oschersleben dem Boliden tatsächlich nicht liegt und das Wochenende eine Chance für Thiims Verfolger ist, Boden in der Gesamtwertung gutzumachen.

Emil-Frey-Team nach BoP-Kritik nicht in den Top 10

Ob das allerdings auch dem in der Meisterschaft auf Rang vier liegenden Emil-Frey-Ferrari-Piloten Matteo Cairoli gelingen wird, ist fraglich: Technikchef Jürg Flach bezeichnete die BoP für den Ferrari im Vorfeld des Wochenendes als "nicht angemessen" - und obwohl Oschersleben dem 296 GT3 Evo eigentlich liegen sollte, landeten seine Piloten nicht im Vorderfeld.

Thierry Vermeulen (+0,690) kam auf Platz elf, Cairoli (+0,709) wurde Zwölfter. Und auch für die Ford-Mustang-Piloten könnten die Befürchtungen wahrwerden: Arjun Maini (+0,929) und Finn Wiebelhaus (+1,003), der als einer der wenigen mit dem neuen Reifensatz im ersten Training schneller war, wurden im Tagesklassement nur 17. und 18. Auch der bullige US-Bolide harmoniert nur bedingt mit dem winkeligen Streckenlayout.

Wie das Kräfteverhältnis wirklich aussieht, wird am Samstag um 9:20 Uhr das erste Qualifying zeigen (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.), das in Oschersleben besonders wichtig ist. Denn Überholmanöver gelten auf dem Kurs in der Magdeburger Börde als besonders schwierig.