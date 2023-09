DTM-Training Sachsenring: Bortolotti nach Crash schnell, Ratlosigkeit bei BMW

Bestzeit für "Grello"-Pilot Thomas Preining beim Comeback der DTM nach 21 Jahren Pause auf dem Sachsenring: Der Zweitplatzierte in der Meisterschaft stellte im zweiten Freien Training in 1:18.537 die Tages-Bestzeit auf und war damit trotz des größeren Restriktors im Zuge der angepassten Balance of Performance (BoP) deutlich langsamer als Maro Engels Testbestzeit vor einer Woche.

Der Landgraf-Mercedes-Pilot war auf 1:17.666 gekommen und hatte damit einen inoffiziellen Rundenrekord aufgestellt. Wird also wieder geblufft, um eine bessere Einstufung zu bekommen?

Der Zeitenunterschied ist zumindest teilweise damit zu erklären, dass es heute 27 Grad Lufttemperatur hatte, während es vor einer Woche mit 16 Grad deutlich kühler war, wodurch die Motoren mehr Leistung abgeben.

Nach Verletzungssorgen: Bortolotti meldet sich zurück

Während die Zeiten am Freitag noch mit Vorsicht zu genießen sind, waren die Augen vor allem auf SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti gerichtet. Und auf dessen linkes Bein, denn der DTM-Leader hatte vor etwas mehr als zwei Wochen einen heftigen Testunfall und ließ daraufhin den DTM-Test aus.

Die Gerüchte gingen bis zu einem Beinbruch, während der Italiener kürzlich zugab, nicht komplett schmerzfrei, aber fit zu sein. Auch am Trainingsfreitag wollen Beobachter bemerkt haben, dass Bortolotti mit dem linken Bein humpelt.

Ein Bild, das sich nicht mit der Beobachtung von Motorsport.com deckt, denn zumindest auf dem Weg in die Box war Bortolotti, der noch ein paar Autogramme gab, nicht viel anzumerken. Und im Auto zeigte ich der in Wien lebende Italiener, der mit insgesamt 38 Runden auch einer der fleißigsten Piloten war, ohnehin in Topform.

Mercedes-AMG als Favorit? Maro Engel auf Platz fünf

Der SSR-Lamborghini-Pilot kam am Freitag auf eine persönliche Bestzeit von 1:18.578 - und war mit der zweitschnellsten Zeit des Tages, die er in der ersten Session fuhr, um nur 0,041 Sekunden langsamer als Preining im Manthey-EMA-Porsche.

Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde fuhr exakt die gleiche Rundenzeit, wird aber vor ihm gereiht, weil er die Runde früher fuhr. Vierter wurde Ayhancan Güven im Bernhard-Porsche. Bester Pilot von Mercedes-AMG, deren Boliden auf dem Sachsenring traditionell gut funktionieren und von vielen als Favoriten ausgemacht werden, war Landgraf-Fahrer Engel mit 0,192 Sekunden Rückstand auf Platz fünf.

Für eine Überraschung sorgte Emil-Frey-Ferrari-Pilot Thierry Vermeulen, der im zweiten Training Dritter wurde und im Gesamtklassement auf Platz sechs kam.

BMW nicht unter den Top 15

Gar nicht gut lief es hingegen für BMW: DTM-Champion Sheldon van der Linde, der auf dem Sachsenring zumindest Top-5-Ergebnisse einforderte, um seine Meisterschaftschancen am Leben zu erhalten, war als bester Pilot im M4 GT3 schwacher 18. - mit insgesamt 0,665 Sekunden Rückstand.

Da half auch die leichte BoP-Verbesserung - der BMW erhielt etwas mehr Ladedruck und etwas weniger Gewicht - offenbar nicht viel. Rene Rast erging es noch schlechter: Der dreimalige DTM-Champion, der im zweiten Training auch einmal durchs Kies rodelte, kam mit fast einer Sekunde Rückstand nur auf Platz 22.

Im ersten Training sah es mit den Plätzen 13 für van der Linde und 19 für Rast etwas besser aus. Das hatte aber auch damit zu tun, dass beide BMW-Piloten mit frischen Reifen fuhren. Verlieren die BMW-Piloten durch den langen Radstand die Zeit im winkeligen ersten Sektor?

Rast völlig ratlos: "Da kann man nicht viel machen"

"Wir verlieren überall", zuckte Rast im Gespräch mit Motorsport.com nach dem ersten 45 Minuten mit den Schultern. "Im zweiten und im dritten Sektor sind wir auch nicht stark, während die anderen Marken alle vorne dabei sind."

Potenzial zur Verbesserung sah er keine. "Wir waren letzte Woche hier testen - und da haben wir es auch schon gesehen, dass wir mindestens sechs, sieben Zehntel weg sind. Da kann man nicht viel machen", deutet er an, dass nur eine BoP-Änderung BMW auf der Berg-und-Talbahn retten kann.

In beiden Trainings gab es immer wieder Ausritte auf der schnellen Strecke mit natürlichen Tracklimits. Und im ersten Training sorgte Landgraf-Pilot Jusuf Owega nach elf Minuten für eine 16-minütige Unterbrechung, weil sein Mercedes-AMG GT3 Flüssigkeit verlor. Danach wurde die Strecke intensiv gereinigt.

Owega sorgt für Rote Flagge: Keilriemen als Auslöser

Ursache für den Zwischenfall war - wie das Landgraf-Team berichtet - ein Defekt am Keilriemen. Dadurch wurde die Wasserpumpe zu warm, wodurch Wasser austrat. Dieses war mit Frostschutzmittel versehen, weshalb eine Reinigung der Strecke notwendig wurde.

Die Strecke musste im ersten Training intensiv gesäubert werden Foto: Alexander Trienitz

Profiteur war Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer, der davor nur eine Outlap gefahren war und mit einen Problem an der Benzinpumpe wieder an die Box fuhr. "Das war großes Glück, denn so konnte mein Auto während der Unterbrechung repariert werden und ich danach das Training wieder aufnehmen", sagt der Österreicher im Gespräch mit Motorsport.com.

Auch der in der Meisterschaft als bester Mercedes-AMG-Pilot auf Platz fünf liegende Auer sucht noch Rundenzeit im Qualifying-Trimm - und der ist auf dem Sachsenring, auf dem Überholmanöver schwierig sind, besonders wichtig. "Wir müssen im Highspeed-Bereich noch ein bisschen Balance finden - da haben wir noch Luft nach oben", bestätigt Teamchef Christian Hohenadel.

Das erste Qualifying des sechsten von acht Saison-Wochenenden der DTM beginnt am Samstag um 9:05 Uhr (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.).

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.