DTM-Trophy-Saisonauftakt mit 20 Boliden: So sieht das Starterfeld aus

Die DTM-Trophy geht dieses Wochenende auf dem Lausitzring - erstmals unter der Leitung von Manager und Ex-DTM-Champion Martin Tomczyk - in ihre dritte Saison. Und das mit einem Starterfeld von 20 Boliden von sechs Herstellern (Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota) und Fahrer aus elf Nationen.

"Schon die Testfahrten in Hockenheim haben einen ersten Vorgeschmack geliefert, wie eng das Starterfeld beieinander liegt und wie hartumkämpft diese Serie sein wird", verspricht Tomczyk. Das internationale Interesse an der Serie, die mit GT4-Boliden durchgeführt wird, ist laut dem Bayern "im Wesentlichen auf die Strahlkraft der professionellen DTM-Plattform zurückzuführen".

"Zudem verfügen die DTM-Trophy wie die DTM über die gleiche DNA: ein Fahrer, ein Auto. Das macht beide Serien so einzigartig", so Tomczyk. Die Balance-of-Performance-Einstufung wird dieses Jahr nicht mehr von JS-PE, sondern wie in der Hauptserie DTM von der AVL erstellt, während Hankook als Reifenpartner bleibt.

Piloten und Pilotin aus elf Nationen

Doch was kann das diesjährige Starterfeld mit drei Autos weniger als 2021? Mit acht Fahrern kommen die meisten Piloten aus Deutschland, drei Piloten aus den USA sowie je einer aus Australien, Bulgarien, Brasilien, Spanien, Finnland, Frankreich, Mosambik, den Niederlanden und Südafrika. Als einzige Rennfahrerin im Feld startet die Deutsche Sophie Hofmann in ihre zweite Saison.

Aus dem BMW-M2-Cup, dem Markenpokal für Einsteiger auf der DTM-Plattform, haben vier Fahrer den Sprung in die DTM-Trophy geschafft: der Deutsche Louis Henkefend als Cup-Gewinner sowie der Niederländer Colin Caresani, der Deutsche Nick Hancke und Rodrigo Dias Almeida aus Mosambik.

Zudem darf der Deutsche Moritz Löhner, der 2021 in der DTM-Esports-Meisterschaft seinen Titel verteidigt hat, dieses Jahr in der DTM-Trophy für FK Performance in einem BMW M4 GT4 starten. In Zukunft möchte Tomczyk auch dafür sorgen, dass endlich einem Piloten der Aufstieg in die Hauptserie DTM gelingt.

Diese vier DTM-Teams starten auch in der DTM-Trophy

Zwei Fahrer aus dem aktuellen DTM-Trophy-Starterfeld haben bereits Siege in der Serie erzielt, zum einen der erst 17-jährige Deutsche Theo Oeverhaus, der weiterhin einen BMW M4 von Walkenhorst Motorsport steuert, sowie mit Landsmann Tim Heinemann der erste Champion der DTM-Trophy, der im Toyota Supra von Ring Racing startet.

Heinemann zählt wie Löhner, der 2021 übrigens zwei Podiumsplatzierungen in der DTM-Trophy erzielte, zu jenen Fahrern, die vom Sim-Racing erfolgreich in den realen Motorsport gewechselt sind.

Gleich vier DTM-Teams nutzen dieses Jahr die Synergie-Effekte, die die DTM-Trophy bietet: Neben Walkenhorst sind erstmals auch das Porsche-Team von Timo Bernhard, das Mercedes-Team Mücke und T3 Motorsport, das in der DTM-Trophy auf Audi-Boliden setzt, sowohl in der DTM als auch in der Nachwuchsserie am Start.

Die ersten zwei Rennen der 14 Läufe umfassenden Saison werden am Samstag und am Sonntag jeweils um 15:15 Uhr gestartet. ServusTV überträgt auf der Video- und Streaming-Plattform live, im Fernsehen werden die beiden Rennen am Samstag von 16:50 bis 17:35 Uhr und am Sonntag von 16:55 bis 17:40 Uhr nachgereicht.

DTM-Trophy-Starterliste 2022 (Stand: 16.05.2022)

#5 Steriyan Folev (BUL) FK Performance - BMW M4

#11 Moritz Löhner (GER) FK Performance - BMW M4

#12 Marc de Fulgencio (ESP) FK Performance - BMW M4

#13 Louis Henkefend (GER) Project 1 - BMW M4

#17 Mikaeel Pitamber (RSA) Heide Motorsport - Audi R8 LMS

#18 Edouard Cauhaupe (FRA) Mücke Motorsport - Mercedes-AMG

#19 Rodrigo Dias Almeida (MOZ) Mücke Motorsport -Mercedes-AMG

#21 Alexandre Papadopulos (USA) Selleslagh Racing - Mercedes-AMG

#23 Jordan Wallace (USA) FK Performance - BMW M4

#25 Daniel Gregor (GER) Team Bernhard - Porsche 718 Cayman

#26 Ricky Capo (AUS) Team Bernhard - Porsche 718 Cayman

#31 Thiago Vivacqua (BRA) Heide-Motorsport - Audi R8

#34 Theo Oeverhaus (GER) Walkenhorst - BMW M4

#47 Colin Caresani (NLD) Project 1 - BMW M4

#48 Sophie Hofmann (GER) Heide-Motorsport - Audi R8

#63 Jacob Riegel (GER) Speed Monkeys - Aston Martin Vantage

#66 Mathias Salonen (FIN) T3 Motorsport - Audi R8

#77 J.P. Southern (USA) T3 Motorsport - Audi R8

#90 Tim Heinemann (GER) Ring Racing - Toyota Supra

#99 Nick Hancke (GER) Speed Monkeys - Aston Martin Vantage

Mit Bildmaterial von DTM.