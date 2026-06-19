DTM-Verwarnungen 2026: Der aktuelle Stand aller Piloten im Überblick

Auch in der DTM-Saison 2026 gilt: Disziplin ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Wer Flaggensignale ignoriert, sich unsportlich verhält oder einen Konkurrenten von der Strecke drängt, muss mit einer Verwarnung rechnen. Und diese Vergehen können im Saisonverlauf erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Denn das Reglement ist klar definiert: Sobald ein Fahrer im Laufe der Saison drei Verwarnungen angesammelt hat, wird er in der Startaufstellung des darauffolgenden Wertungslaufs um fünf Positionen nach hinten versetzt. In einem eng umkämpften Feld kann das wertvolle Punkte kosten und im Titelkampf entscheidend sein.

Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig ein sauberer Saisonverlauf ist, denn die gesammelten Verwarnungen können sich wie ein roter Faden durch das Jahr ziehen und im entscheidenden Moment zur Hypothek im Titelkampf werden. Wir liefern einen Überblick über den aktuellen Stand der Verwarnungen aller DTM-Piloten.

Wer bereits drei Verwarnungen gesammelt und seine Strafversetzung abgesessen hat, steht weiterhin unter Beobachtung. Denn das Konto wird nicht zurückgesetzt, im Gegenteil: Die Konsequenzen werden bei weiteren Verwarnungen keineswegs milder.

Ab sechs Verwarnungen greift die nächste Eskalationsstufe: Dann wird der Fahrer in der Startaufstellung um zehn Positionen nach hinten versetzt. In einem engen Feld wie der DTM kann das einen erheblichen Nachteil für das entsprechende Rennen bedeuten.

Beim Erreichen einer siebten Verwarnung, muss der betreffende Fahrer das nächste Rennen aus der Boxengasse starten und dem Feld hinterhereilen. Gleiches gilt für jede weitere Verwarnung, die im Laufe der Saison noch hinzukommt.

Was passiert mit Verwarnungen im letzten Rennen?

Eine Ausnahme gilt lediglich im letzten Rennen des Jahres, weil Strafversetzungen für den darauffolgenden Lauf nicht mehr möglich sind. Heißt im Klartext: Wer im Finalrennen in Hockenheim seine dritte Verwarnung kassiert, muss eine Penalty-Lap absolvieren.

Bei der sechsten Verwarnung erhöht sich die Strafe entsprechend und es werden direkt zwei Penalty-Laps verhängt. Ab der siebten Verwarnung muss der betreffende Fahrer im letzten Rennen des Jahres sogar drei Penalty-Laps anstreten, die jeweils unmittelbar nach Ausspruch der Strafe zu absolvieren sind.

Wofür gibt es in der DTM überhaupt Verwarnungen?

In der DTM gibt es verschiedene Vergehen, die zu einer Verwarnung führen können. Der Klassiker ist eine unfaire Fahrweise, etwa das Abdrängen oder Anschieben eines Konkurrenten sowie wiederholte Spurwechsel bei der Verteidigung. Auch das Missachten von gelben oder blauen Flaggen wird entsprechend sanktioniert.

Im Vorjahr wurden Verwarnungen besonders häufig im Qualifying ausgesprochen, vor allem wenn Fahrer auf Aufwärm- oder Auslaufrunden "unnötig langsam" unterwegs waren. Das Blockieren eines Kontrahenten wird dagegen sofort mit einer Rückversetzung in der Startaufstellung geahndet.

Auch im Rennen selbst können weitere Verwarnungen folgen, beispielsweise für das parallele Fahren in der Boxengasse. Grundsätzlich können all diese Verstöße zu einer Strafversetzung führen. Eine Ausnahme bilden lediglich Verwarnungen aufgrund von Track-Limit-Verstößen, die nicht in das Verwarnungssystem eingerechnet werden.