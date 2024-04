"Ein echter Kraftakt": Alle Infos zum offiziellen DTM-Test in Hockenheim

Nach der langen Pause seit dem Saisonfinale in Hockenheim im Oktober 2023 erwacht die DTM am Dienstag und Mittwoch (9. - 10. April) mit dem offiziellen Test in Hockenheim aus dem Winterschlaf: Das Feld für die Saison 2024 hat sich mit 20 Boliden von zehn Teams und sieben Marken formiert - und die Jagd auf Titelverteidiger Thomas Preining ist eröffnet.

Die DTM, die 2024 ihr 40-jähriges Bestehen feiert, geht zwar 2024 mit acht Fahrzeugen weniger als 2023 in die Saison, dafür ist mit McLaren eine neue Marke mit dabei. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem einzigen offiziellen Test, ehe die Saison zwei Wochen später von 26. bis 28. April in Oschersleben losgeht.

Wer ist in Hockenheim am Start?

Bislang sind keine Absagen bekannt, es ist also davon auszugehen, dass das gesamte DTM-Feld 2024 und damit 20 Boliden an beiden Tagen vor Ort sein werden. Im Vergleich zu 2023 gibt es einige Änderungen: Mit der McLaren-Truppe Dörr und der Lamborghini-Truppe Paul Motorsport sind zwei neue Teams vertreten.

Und auch bei den Fahrern hat sich einiges getan: Ayhancan Güven ist neuer Manthey-EMA-Teamkollege von Champion Thomas Preining. Aston-Martin-Werksfahrer Nicki Thiim gibt nach zwei Jahren Pause sein DTM-Comeback im SSR-Lamborghini, während auch Markenkollege und Nürburgring-Sieger Maximilian Paul mit dem Team seines Vaters zurückkehrt.

Luca Engstler sitzt nicht mehr im Audi, sondern im Grasser-Lamborghini, Maro Engel wechselt vom Mercedes-Team Landgraf zu Winward, Marco Wittmann sitzt erstmals im Schubert-BMW und Ex-Grasser-Pilot Clemens Schmid und Youngster Ben Dörr sorgen beim Dörr-Team für die Premiere des McLaren 720S GT3 Evo.

Wie läuft der Test ab und wie sieht der Zeitplan aus?

Insgesamt dauert der Test drei Tage lang, da auch die DTM-Rahmenserien ADAC GT Masters und GT4 Germany vertreten sind. Die DTM hat insgesamt 6:20 Stunden Fahrzeit. Schon am Montag finden erste Shootings für TV-Inserts etc. mit den Piloten statt. Am Dienstagabend gibt es Startübungen, am Mittwoch Medientermine für Journalisten, darunter die offizielle Pressekonferenz, an der unter anderem ADAC-Motorsportchef Thomas Voss und DTM-Champion Preining teilnehmen werden.

Dienstag (9. April):

09:00 - 11:55 ADAC GT Masters

14:30 - 15:15 DTM

15:20 - 16:55 ADAC GT Masters

17:00 - 17:50 DTM

17:50 - 17:55 DTM (Startübungen)

Mittwoch (10. April):

09:00 - 10:00 ADAC GT Masters

10:05 - 10:50 DTM

10:55 - 11:55 ADAC GT Masters

12:30 - 13:30 DTM-Pressekonferenz

14:00 - 17:55 DTM

Donnerstag (11. April):

09:00 - 11:55 ADAC GT4 Germany

14:00 - 17:55 ADAC GT4 Germany

Warum hat der Test besondere Bedeutung?

Seit 1. März gilt in der DTM eine Testbeschränkung. Die Teams dürfen Tests auf maximal fünf Strecken absolvieren, es stehen ihnen fünf Tage pro Fahrer zur Verfügung. Da es im Kalender sieben permanente Strecken gibt, müssen die Teams also taktieren, wie sie ihr Kontingent nutzen.

Insofern sind die über sechs Stunden Fahrzeit in Hockenheim wertvoller als in der Vergangenheit, zumal dort erneut im Oktober das Saisonfinale stattfindet und die Anzahl der Reifensätze beim Test freigegeben ist. Man darf gespannt sein, ob geblufft wird.

Warum ist der Test ein besonderer Kraftakt?

Einige GT3-Teams werden gerade auf eine harte Probe gestellt, da sie gleichzeitig auf vielen Hochzeiten tanzen. Besonders betroffen ist die Mercedes-AMG-Truppe HRT: Bereits am Wochenende hatte man eine Überschneidung, war mit zwei Boliden beim NLS-Auftakt auf dem Nürburgring und mit einem Auto in Le Castellet beim Auftakt der GT-World-Challenge Europe.

"Heute fahren wir für DTM (zwei Fahrzeuge) und den GT-Masters-Test (drei Fahrzeuge) nach Hockenheim, und am kommenden Wochenende fahren wir dann die beiden Quali-Rennen für das 24h-Rennen auf der Nordschleife, bevor es dann nächste Woche zum DTM-/GTM-Test nach Oschersleben geht", erklärt Teamchef Ulrich Fritz im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Das ist echt High-Season - und nicht nur hinsichtlich Logistik, sondern auch Kapazität ein echter Kraftakt."

Wie wird das Wetter?

Während es zunächst noch sommerlich ist, gibt es am Dienstag einen Temperatursturz. Wenn die DTM am Nachmittag an der Reihe ist, werden die Temperaturen voraussichtlich in den Bereich von zehn Grad sinken. Böiger Wind wird erwartet, dazu kommt ein bedeckter Himmel und möglicherweise Regen.

Auch am Mittwoch geht es - so die Prognosen mit bewölktem Himmel und Temperaturen um zehn Grad los. Bei der fast vierstündigen Abendsession werden freundlichere Bedingungen mit Temperaturen um die 15 Grad und vielleicht sogar Sonne erwartet.

Wie sieht die Balance of Performance aus?

Die SRO Motorsports Group, die auch 2024 für die Einstufung der GT3-Fahrzeuge in der DTM zuständig ist, weicht recht deutlich von der finalen BoP beim Saisonfinale im Oktober ab. Nur beim Audi ist die Einstufung gleichgeblieben. Am deutlichsten sind die Änderungen mit dem Porsche und dem Lamborghini bei den stärksten Autos des Vorjahres.

Der 911 GT3 R wird zwar um zehn Kilogramm leichter, erhält aber einen um 1,5 Millimeter kleineren Restriktor. Der Huracan GT3 Evo2 muss mit einem um einen Millimeter kleineren Luftmengenbegrenzer ebenfalls mit weniger Leistung auskommen, dafür dürfen die Lamborghini-Teams SSR, Grasser und Paul gleich 30 Kilogramm Ballast ausladen.

DTM-BoP Hockenheim-Test 2024:

Audi: 1.315 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.310 kg/2,00 - 2,66 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,78 - 2,48 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.315 kg/1 x 50 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.320 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

BMW: +5 kg

Ferrari: +5 kg/-0,02 bar (Ladedruck)

Lamborghini: -30 kg/ -1 mm (Restriktor)

Mercedes: -5 kg

Porsche: -10 kg/-1,5 mm (Restriktor)

Wie kann ich den Test verfolgen?

Motorsport-Total.com ist sogar mit einem eigenen Fotografen vor Ort und wird Sie neben den neuesten Bildern auch jeweils mit einem Tagesbericht über das Geschehen auf der Rennstrecke auf dem Laufenden halten. Zudem berichten wir, wenn es wichtige Bekanntgaben und Neuigkeiten gibt.

Die Pressekonferenz am Mittwoch mit Thomas Voss wird auf dem YouTube-Kanal der DTM live ab 12:30 Uhr live übertragen. Ein Livetiming, mit dem man die Testzeiten verfolgen kann, gibt es hier.

Kann ich vor Ort zuschauen?

Ja. Fans können bei der Generalprobe vor der Saison zum 40-jährigen DTM-Jubiläum hautnah dabei sein und dabei auch die Testaktivitäten des ADAC GT Masters sowie der ADAC GT4 Germany mitverfolgen. Für Besucher des Tests sind das Fahrerlager und die Innentribüne C geöffnet, Tagestickets gibt es für acht Euro im Welcome-Center des Hockenheimrings. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen im Bereich der Südtribüne zur Verfügung.

