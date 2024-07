Einblicke in Lucas Auers Terminkalender: "Nie in meinem Leben so viel gefahren"

Während Formel-1-Piloten dieser Tage durch das Testverbot kaum Fahrzeit in ihren Boliden haben, sieht das Leben eines GT3-Piloten komplett anders aus: Das beweist der Terminkalender von Mercedes-Werksfahrer Lucas Auer. Denn der Österreicher ist seit Anfang März kaum zuhause, hatte gerade mal vier freie Wochenenden, ist oft auch unter der Woche eingeteilt.

"Bist du narrisch!", sagt der 29-Jährige, als er am Norisring-Wochenende die erste Jahreshälfte Woche für Woche Revue passieren lässt. "Ich hatte in den letzten zwei Monaten nur ein freies Wochenende. Sonst geht es ständig rund."

Auer tritt dieses Jahr neben der DTM auch in der Sprint- und in der Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) an, dazu kommen die Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife.

So intensiv war Auers Einteilung ab Mitte Mai

"So viel wie dieses Jahr bin ich noch nie in meinem Leben gefahren", stellt er im Gespräch mit Motorsport-Total.com klar. Am intensivsten war die Zeit ab Mitte Mai: Von 16. bis 19. Mai stand das Sprint-Wochenende der GTWCE in Misano auf dem Programm, dann ging es am Montag danach direkt weiter mit dem offiziellen Test für die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, ehe am folgenden Wochenende die DTM auf dem Lausitzring folgte.

Obwohl ein Wochenende später bereits die herausfordernden 24 Stunden auf dem Nürburgring anstanden, ging es am Dienstag davor noch zum privaten DTM-Test nach Zandvoort. Auer war zu diesem Zeitpunkt zu allem Überdruss durch eine Nebenhöhlen-Entzündung geschwächt, musste Medikamente nehmen.

Auer am Lausitzring-Wochenende auch noch erkrankt

"Ich habe glaub ich so viel im Rennauto geschwitzt, bis ich irgendwann wieder gesund war", schmunzelt Auer, der nie daran dachte, ein Rennen auszulassen. "Das gehört dazu, irgendwann erwischt es dich halt - und wenn du fast jedes Wochenende fährst, musst du das durchziehen."

Beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife kam er allerdings nicht zum Einsatz, weil sein GetSpeed-Mercedes vorzeitig in einen Zwischenfall verwickelt war. Dafür ging es am Wochenende darauf schon wieder mit der DTM weiter, die in Zandvoort von 7. bis 9. Juni ihr drittes Saisonwochenende abhielt.

Danach hatte Auer ein freies Wochenende, weil Mercedes-AMG nicht beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans am Start war. Die drei folgenden Wochenenden bis zum 7. August waren mit dem dritten Saisonrennen der Nürburgring-Langstreckenserie NLS, dem 24-Stunden-Klassiker von Spa und dem DTM-Highlight auf dem Norisring ebenfalls verplant.

Auer über Belastung: "Ich liebe es!"

Dennoch sieht Auer die Belastung positiv. "Ich liebe es, denn das macht dich besser", sagt er. "Du hast die Möglichkeit, weltweit zu fahren und fast jedes Wochenende im Auto zu sitzen. Und du kommst immer auf kleine Tricks drauf." Zumal er auch in der GTWCE mit seinem DTM-Team Winward am Start ist - und jeder Einsatz neue Erkenntnisse bringt.

Wie er die Ochsentour körperlich wegsteckt? "Ich habe nach dem Rennen einen guten Rhythmus, wie ich mich wieder fit kriege - wann ich ausschlafe, wann ich meine Erledigungen mache, wie ich esse, speziell die Ernährung, wie ich trinke", gibt er Einblicke. "Ich bin da sehr strukturiert."

Auer ist überzeugt: "Wenn ich das nicht einhalte, würde ich mir schwerer tun." Zudem profitiere er von der guten Vorbereitung im Winter: "Du musst körperlich fit sein, denn du kommst nicht so oft zum Trainieren."

Lucas Auers Terminkalender von April bis Juli:

April:

04.-07.04.: GTWC Endurance Le Castellet

08.-11.04.: Offizieller DTM-Test Hockenheim

12.-14.04.: NLS3 Nürburgring-Nordschleife

16.04.: Test Oschersleben (DTM)

20.-21.04.: freies Wochenende

25.-28.04.: DTM Oschersleben

Mai:

02.-06.05.: GTWC Sprint Brands Hatch

08.05.: Test Lausitzring (DTM)

11.-12.05.: freies Wochenende

16.-19.05.: GTWC Sprint Misano

20.-23.05.: Test Spa

23.-26.05.: DTM Lausitzring

28.05.: Test Zandvoort (DTM)

29.-03.06.: 24h Nürburgring

Juni:

06.-09.06.: DTM Zandvoort

15.-16.06.: freies Wochenende

21.-22.06: NLS3 Nürburgring-Nordschleife

26.-30.06.: 24h Spa

Juli:

04.-07.07.: DTM Norisring

13.-14.07.: freies Wochenende

16.07.: Test Nürburgring (DTM)

18.-21.07.: GTWC Sprint Hockenheim

25.-28.07.: GTWC Endurance Nürburgring