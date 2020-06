Nach neuem DTM-Kalender: Norisring-Auftakt abgesagt!

Lange hat auch die dritte Version des DTM-Kalenders 2020 nicht gehalten: Der Saisonauftakt auf dem Norisring, der für den 11. und 12. Juli geplant war und erst am Mittwoch erneut bekanntgegeben wurde, muss nun endgültig abgesagt werden. Ursache dafür ist, dass die Stadt Nürnberg die Veranstaltung nicht freigibt.

"Aufgrund der in der Coronakrise geltenden Infektionsschutz-Verordnung und des Verbots von Großveranstaltungen können wir für den vom 10. bis 12. Juli geplanten Norisring der DTM keine Genehmigung erteilen", heißt es in einer am Donnerstag von der Stadt Nürnberg veröffentlichten Pressemitteilung.

Man bezieht sich dabei auf das Verbot von Großveranstaltungen, das bis Anfang September gilt. "Als zuständige Kreisverwaltungsbehörde kommen wir nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass diese Veranstaltung auch als 'Geisterrennen' aus infektionsschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigungsfähig ist und wir eine Ausnahmegenehmigung nach heutigem Stand nicht erteilen können."

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König bestätigt die Absage: "Wir bedauern diese Situation und freuen uns auf eine Neuauflage des traditionsreichen Norisringrennens im nächsten Jahr!" Ob und in welcher Form das Rennen 2021 ausgetragen werden kann, ist allerdings unklar, da der veranstaltende Motorsport Club Nürnberg (MCN) nun vor einer finanziellen Misere steht und niemand weiß, wie es mit der DTM weitergeht.

Für 2020 bedeutet die Absage, dass der Kalender auf maximal neun Veranstaltungen schrumpft und der Saisonauftakt nun voraussichtlich am 1. und 2. August in Spa-Francorchamps stattfinden wird.

Voraussichtlich, weil auch für das Comeback der DTM in den Ardennen noch eine behördliche Genehmigung aussteht. Die Veranstaltung ist kurzfristig in den Kalender gerutscht und soll im Gegensatz zu den üblichen Dreitages-Veranstaltungen auf zwei Tage komprimiert sein.

Sollte auch Spa nicht stattfinden können, käme der Lausitzring als Saisonauftakt an die Reihe. Dort findet von 14. bis 16. August das erste Wochenende statt, ehe man eine Woche später erneut auf dem Kurs in Klettwitz gastiert.

