Engstler über Kollision mit TV-Drohne: "Gab auf einmal riesigen Schlag"

Das hat es in der DTM auch noch nicht gegeben: Sonntag-Sieger Luca Engstler kollidierte im Freitag-Training in Hockenheim mit einer Drohne, die für die TV-Aufnahmen eingesetzt wurde. Doch wie erlebte der Grasser-Lamborghini-Pilot den Zwischenfall? "Verrückt, wirklich", sagt er im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Ich habe auf meinen Dash (Display; Anm. d. Red.) geschaut, gucke hoch und sehe etwas vor mir liegen. Ich dachte, es ist ein Vogel oder so, der wegfliegt, oder keine Ahnung. Es war keine Zeit mehr auszuweichen, und es gab auf einmal einen riesigen Schlag", schildert Engstler. "Dann war das Auto kaputt."

Die Drohne lag am Ende der Gerade vor der Einfahrt ins Motodrom mitten auf der trockenen Ideallinie, während es daneben noch feucht war. Im TV war die Szene nicht zu sehen, auf dem Video der Streckenüberwachung sieht man aber, dass Engstler das Objekt mit der linken Front voll erwischt.

Wie schwer Engstlers Lamborghini beschädigt wurde

Durch den harten Einschlag dachte der 24-Jährige zunächst, das sei "vielleicht ein Scheinwerfer von einem anderen Auto" gewesen. Die Drohne wurde dabei zerrissen, die Akkus entzündeten sich später, was zu einer Rauchentwicklung führte. Wegen der Trümmer auf der Strecke musste das zweite Training kurz vor Schluss abgebrochen werden - zu einem Neustart kam es nicht.

Engstler fuhr mit dem demolierten Fahrzeug an die Box. Was am Auto kaputt war? "Ziemlich viel", antwortet er. "Splitter, Unterboden, Frontgrill, glaube ich. Was final getauscht wurde, weiß ich nicht, aber es war schon ein größere Treffer." Wenn seine Einschätzung stimmt, dann kann man von Kosten im Bereich von 10.000 Euro ausgehen.

Dass Engstler die Drohne nicht erkannte, hat auch damit zu tun, dass die Sonne zum Zeitpunkt des Crashs um 16:25 Uhr schon tief stand. "Jeder, der hier in Hockenheim schon einmal gefahren ist, weiß, dass es so schimmert, wenn das Licht tief steht hinter der Tribüne. Das war brutal schwer zu erkennen, weil die Strecke noch leicht feucht war", sagt er.

Materialdefekt offenbar Ursache für Drohnen-Crash

Die Verantwortlichen hatten Glück, dass der Zwischenfall am Freitag passierte. Denn es wäre kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn ein derartiger Zwischenfall am Samstag oder am Sonntag, als es um den Titel ging, stattfindet. "Vor allem wenn das im Rennen passiert - beim Meisterschaftsführenden", denkt Engstler laut.

Wie es überhaupt zum Zwischenfall kam? Laut Informationen von Motorsport-Total.com dürfte bei der nicht handelsüblichen Race-Drohne, die Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h erreicht, mit Hochleistungs-Akkus ausgestattet ist und rund 20.000 Euro kostet, ein Materialdefekt aufgetreten sein.

Dieser Drohnen-Prototyp wurde 2022 im ADAC GT Masters genutzt Foto: ADAC Motorsport

Wie man hört, dürfte ein Arm des Flugobjekts gebrochen sein, an dem einer von vier Motoren befestigt ist, wodurch die Drohne untersteuerbar wurde und unglücklicherweise direkt auf die Strecke prallte. Und das, obwohl der Prototyp unmittelbar vor dem Hockenheim-Wochenende gewartet wurde.

Abgestürzte TV-Drohne sorgte 2023 für Safety-Car-Phase

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass es im Rahmen der DTM zu einem Drohnenabsturz kam: 2023 sorgte eine abgestürzte Drohne auf der Schönberggeraden in Spielberg nach der zweiten Kurve beim ersten Lauf des Porsche-Carrera-Cup Deutschland für eine ordentliche Rauchentwicklung und eine Safety-Car-Phase.

Und auch bei der Premiere der TV-Drohne 2022 beim ADAC GT Masters in Oschersleben dürfte es zu einer Notlandung gekommen sein. In allen drei Fällen waren allerdings laut dem ADAC unterschiedliche Dienstleister aktiv.

Die offiziell angemeldete TV-Drohne, die von einem professionellen Drohnenpiloten gesteuert wird, darf an der Rennstrecke nur in festgelegten Korridoren eingesetzt werden, in dem sich keine Zuschauer befinden. Zudem gibt es für potenzielle Zwischenfälle entlang des Korridors Notlandeplätze. Auf manchen Strecken wie am Norisring kommt die Drohne aus Sicherheitsgründen gar nicht zum Einsatz.