Erste Track-Safari für DTM-Fans: So läuft die Europapremiere am Nürburgring

Beim DTM-Test auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg wurde das neue Format erstmals mit Medienvertretern getestet, jetzt folgt auf dem Nürburgring die Europa-Premiere: Erstmals wird Zuschauern im Rahmen eines DTM-Wochenendes eine sogenannte Track-Safari angeboten.

Dabei fährt ein vollbesetzter Reisebus gemeinsam mit den Boliden auf der Strecke, und die Fans können die Boliden hautnah und - wie bei einer Safari üblich - "in freier Wildbahn" erleben.

"Wir wollen das einfach mal ausprobieren und den Zuschauern einen Extranutzen bieten", erklärt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss die Einführung der neuen Attraktion. "Jetzt schauen wir, wie es funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Zukunft häufiger machen, wenn es erfolgreich ist."

Track-Safari im Anschluss an zweites Freies Training

Doch was genau ist auf dem Nürburgring geplant? Beim kommenden DTM-Wochenende wird es nur eine Track-Safari geben, die am Freitag nach dem zweiten Freien Training geplant ist. Das ergibt Sinn, denn am Samstag und am Sonntag finden Qualifyings und Rennen statt - da bleibt wenig Zeit für derartige Showelemente.

Die 15-minütige Sondersession wird fünf Minuten nach Ende des zweiten Trainings um 15:35 Uhr gestartet. Dabei kommt nicht wie in Spielberg nur ein Reisebus zum Einsatz, sondern gleich drei Fahrzeuge. Sie gehen vor den Boliden auf die Strecke.

Wenn dann die Ampel auf Grün umschaltet, fährt ein DTM-Auto pro Team auf den Kurs, wodurch 14 Boliden an der Session teilnehmen werden. Die drei Reisebusse drehen insgesamt zwei Runden. In der ersten Runde hält sich der Bus auf der einen, in der zweiten auf der anderen Straßenseite, damit alle Insassen in den Genuss der Action kommen.

Ein DTM-Fahrer erklärt - so die Ankündigung - im Reisebus währenddessen die Geheimnisse und Besonderheiten der Strecke.

"Gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht"

"Die Track-Safari haben wir aus Japan übernommen - nach dem Motto: Gut kopiert ist besser als schlecht selbergemacht", verweist Voss auf das populäre Konzept aus der japanischen Super-GT-Serie, mit dem die DTM beim Dream-Race in Fuji Ende 2019 erstmals in Berührung kam und für dessen Einführung sich auch Renndirektor Sven Stoppe starkmachte.

Er arbeitete für diese Saison an einem Modus für eine sichere Umsetzung. "Die Fahrer sind natürlich informiert und gebrieft", sagt Voss. "Sie werden nicht ganz Vollgas fahren, aber es ist ein Erlebnis, selbst aus einem fahrenden Fahrzeug zu sehen, wie die Rennfahrzeuge um einen rumfahren, wie die Fahrer am Lenkrad drehen."

99 Euro pro Ticket, Wetter könnte Spielverderber werden

Der ADAC verspricht den Fans also ein völlig neues Erlebnis - aber zu welchem Preis? Aktuell sind noch Tickets für die Track-Safari verfügbar, die 99 Euro pro Stück kosten. Das ist etwas teurer als ein herkömmliches Wochenendticket, allerdings für eine sehr exklusive Erfahrung.

Denn selbst in Japan werden die begehrten Track-Safari-Plätze Großteils über Preisausschreiben verlost. Auch bei der DTM gibt es ein kleines Kontingent für Partner und Gewinnspiele, der Großteil der rund 100 Plätze ist allerdings auf dem freien Markt erwerbbar.

Zum Spielverderber könnte jetzt nur noch das Wetter werden, denn für das Wochenende sind typische Eifel-Bedingungen angesagt. Und wenn es zu stark regnet, kann die Track-Safari möglicherweise aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.