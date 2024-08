Erster HWA EVO versteigert: Neuauflage der DTM-Legende sorgt für Topergebnis

Am vergangenen Wochenende wurde der erste HWA EVO bei einer Auktion von RM Sotheby's in Tegernsee versteigert. Das Chassis 000 des von HWA entwickelten und dem legendären DTM-Klassikers Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II nachempfundenen Boliden erzielte dabei einen stolze Summe von 1.310.000 Euro, was sogar Kenner beeindruckte.

"Es ist sehr erfreulich zu wissen, dass das Chassis 000 des HWA EVO einem Kunden zugewiesen wurde - wir gratulieren dem Kunden herzlichst", ist HWA-Geschäftsführer Martin Marx mit dem Ergebnis zufrieden.

"Wir sehen nun mit Zuversicht und Begeisterung der Fertigstellung der verbleibenden 100 Exemplare des HWA EVO entgegen", sagt er.

Wie viele Autos gebaut werden und wann ausgeliefert wird

Genau 100 Stück sollen von der Neuinterpretation des Klassikers, mit dem Klaus Ludwig 1992 den ersten DTM-Titel eines Mercedes einfuhr, gefertigt werden. Die Zuteilung erfolgt weltweit - die ersten Exemplare werden, wenn alles nach Plan läuft, bis Ende 2025 ausgeliefert. Bisher existiert nur ein Demonstrationsfahrzeug, das auch beim Festival of Speed in Goodwood zu sehen war.

In der Basisausstattung kostet das Fahrzeug, das eine Straßenzulassung hat, 714.000 Euro. "Mit einer Karosseriestruktur aus Kohlefaser, einem V6-Biturbo-Motor mit bis zu 500 PS und einem Gewicht von nur 1.350 kg steht der HWA EVO für das ultimative, reine Fahrgefühl einer Limousine", erklärt HWA-Technikchef Gordian von Schöning, welche Ziele man mit dem Fahrzeug verfolgt.

"Der Wagen respektiert die legendären Eigenschaften des originalen Mercedes-Benz EVO II und definiert sie gleichzeitig neu und transformiert sie für die moderne Ära."

HWA EVO als wichtiges Prestigeprojekt für die Zukunft

Die genauen technischen Daten werden erst in den kommenden Monaten bekanntgegeben, das Fahrzeug soll aber eine Spitzengeschwindigkeit von 300 km/h erreichen.

Die von Hans-Werner Aufrecht gegründete HWA AG will mit dem HWA EVO zeigen, wozu sie technisch imstande ist. Bisher war man eng mit Mercedes-AMG verbunden, schließlich führte man bisher alle Kundensport-Aktivitäten für die Marke mit dem Stern durch.

Mercedes-AMG hat aber am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass man diesbezüglich in Zukunft autonomer agieren wird und mit der neu gegründeten Affalterbach Racing GmbH - eine 100-prozentige Tochtergesellschaft - einen Teil von HWA übernehmen möchte.

HWA muss sich dadurch in Zukunft breiter aufstellen und unterstützt aktuell mehrere Hersteller bei Super- und Hypercar-Projekten. Mercedes-AMG steht dem Bau des HWA EVO, der von HWA alleine gebaut wird, positiv gegenüber.