"Es ist nicht nur das Logo": Was hinter dem neuen DTM-Markenautritt steckt

Beim Finale in Hockenheim präsentierte die DTM ein neues Logo, das ab sofort zum Einsatz kommt und erst der Anfang eines komplett überarbeiteten Markenauftritts ist. In den kommenden Monaten und vor allem zur Saison 2025 dürfen sich die DTM-Fans auf weitere Änderungen beim Design freuen.

"Wir haben nach über 20 Jahren, seit es dieses Logo gibt, das nur ab und zu in der Farbe verändert wurde, nicht nur das Logo, sondern die komplette Corporate-Identity der DTM verändert und modernisiert", verrät ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Das heißt: Auch Werbeplakate, Social-Media-Beiträge und sogar TV-Grafiken erstrahlen künftig im neuen Design. "Das war nach vielen Jahren einfach notwendig", sagt Voss. "Mir gefällt es gut. Wir haben vorher auch Marktforschung gemacht, wie es anderen gefällt."

Komplettes "Rebranding" von erfahrener Agentur

Das neue Logo ist "in meinen Augen deutlich dynamischer als - ich hätte beinahe gesagt - Arial kursiv", grinst der ADAC-Motorsportchef. Die neue Schriftart, die ab sofort bei allen Marketing-Aktivitäten der DTM zum Einsatz kommt, wirkt jünger, ist deutlich kompakter und dadurch auch besser lesbar.

Der ADAC stellte die beiden Logos gegenüber und erhielt auch in der Marktforschung ein klares Plädoyer für das neue Logo und das überarbeitete Markenbild. "Wir haben das nicht alleine im stillen Kämmerlein gemacht, sondern mit einer professionellen Agentur", verrät Voss.

ADAC-Motorsportchef Thomas Voss vor dem neuen DTM-Logo Foto: ADAC Motorsport

Die Agentur 'United Senses' aus München hat schon viele Markenauftritte für andere Sportarten und Unternehmen entwickelt, zum Beispiel für die Basketball-Weltmeisterschaft und den FC Bayern München. Auch für die DTM war das Unternehmen in der Vergangenheit bereits im Einsatz - 2021 allerdings noch unter der Führung von Gerhard Berger.

"Fernsehgrafiken noch deutlicher lesbar"

Nach der Übernahme durch den ADAC im vergangenen Jahr war klar, dass die DTM früher oder später einen Relaunch erfahren würde. "Dass man sowas nach einigen Jahren auch mal macht, ist normal. Das hat jedes Unternehmen mal durchgemacht", erinnert der ADAC-Motorsportchef. "Da muss man sich den Gegebenheiten anpassen."

Der neue Markenauftritt der DTM, von dem es auf der Internetseite der Münchner Agentur bereits einen kleinen Vorgeschmack gibt, soll nicht nur moderner und dynamischer wirken. Auch für die Fans soll es einige Vorteile geben.

"Wir werden sehen, dass in Zukunft Fernsehgrafiken deutlich besser lesbar sind, was Namen und andere Dinge angeht", verrät Voss. "Auch was Social Media angeht, wo man oft im digitalen oder mobilen Endgerät unterwegs ist. Wir haben auf einige Dinge geachtet, deswegen diese professionelle Unterstützung."