Esmee Hawkey auch 2022 in der DTM im T3-Lamborghini: Kommt zweites Auto?

In der DTM geht es weiter Schlag auf Schlag: Nun hat auch das Lamborghini-Team T3 Motorsport aus Dresden offiziell bekanntgegeben, dass man der Traditionsserie 2022 treu bleibt. Wie 'Motorsport-Total.com' berichtete, ist es der Mannschaft von Jens Feucht trotz der ausbleibenden Werksunterstützung in diesem Jahr doch noch gelungen, ein Paket mit einem Huracan GT3 Evo zu schnüren.

Das Rennen um das Cockpit macht die 23-jährige Britin Esmee Hawkey, die bereits im Vorjahr in ihrer Rookie-Saison als Teamkollegin von Esteban Muth immer wieder mit kämpferischen Leistungen auffiel und in Assen ihre einzigen zwei Punkte holte. Damit ist - auch wenn Sophia Flörsch 2022 nicht in der DTM startet - gewährleistet, dass weiterhin eine Frau am Start sein wird.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir unser Engagement mit Esmee fortsetzen können", sagt T3-Teamchef Feucht. "Sie hat uns in der vergangenen Saison absolut überzeugt und ist in jeder Hinsicht eine echte Bereicherung für unser Team und auch für die DTM."

"Hart arbeiten, um zweiten Lamborghini zu realisieren"

Zudem sei man "sehr glücklich darüber, weiterhin Bestandteil der DTM zu sein, die wir als weltweit einzigartige Rennserie sehr zu schätzen gelernt haben. Deshalb werden wir hart arbeiten, um den Einsatz eines zweiten Lamborghini zu realisieren", kündigt Feucht an, dass noch ein weiterer Huracan GT3 Evo folgen könnte.

Ein möglicher Kandidat wäre der 22-jährige Lamborghini-Junior Maximilian Paul, der im Vorjahr beim DTM-Gaststart in Spielberg durchaus überzeugte und vom Rennstall aufgebaut wird.

Auch Hawkey freut sich darauf, 2022 erneut in der DTM an den Start zu gehen. "Ich habe 2021 jede Sekunde geliebt - mein erstes Jahr in einer GT3-Maschine und mein erstes Mal auf vielen internationalen Rennstrecken", sagt die von Ex-Formel-1-Pilot Mark Blundell gemanagte 23-Jährige, die 2020 den Pro-Am-Titel im britischen Porsche Carrera Cup gewann. "Ich habe mit dem Team von T3 Motorsport sehr viel gelernt. Deshalb bin ich überglücklich, dieses Jahr in die DTM zurückzukehren."

T3 will Lamborghini beweisen, dass man Support verdient

Durch die T3-Bekanntgabe steigt die Anzahl an bestätigten Fahrzeugen für die DTM-Saison auf 26 hier geht's zur Übersicht an. Und auch das Lamborghini-Aufgebot kann sich 2022 absolut sehen lassen: Nachdem im Vorjahr nur die zwei T3-Lamborghinis am Start waren, sind es dieses Jahr durch die vier Grasser-Lamborghinis, die übrigens vom Werk unterstützt werden, fünf Boliden.

Dass die Audi-Tochter Lamborghini dieses Jahr auf das Grasser-Team setzt, nimmt die junge Truppe, deren Führungsteam ehrenamtlich arbeitet, sportlich. Nachdem man Anfangs über einen Markenwechsel nachgedacht hatte und sogar Aston Martin ein Thema war, will T3 nun mit starken Leistungen beweisen, dass Lamborghini die falsche Entscheidung getroffen habe.

Auch abgesehen von der Hauptserie wird T3 Motorsport 2022 auf der DTM-Plattform vertreten sein: Das Team, das derzeit auch in die USA expandiert und nach dem Start bei den 24 Stunden von Daytona mit weiteren Einsätzen in der IMSA-SportsCar-Championship plant, geht mit zwei Audi R8 LMS GT4 in der DTM-Trophy an den Start.

Nachdem man im Vorjahr in der DTM-Nachwuchsserie nur einen Gaststart mit Formel-2-Pilot Lirim Zendeli absolvierte, plant man dieses Jahr mit der kompletten Saison.

