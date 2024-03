Ex-BMW-Manager als Auslöser: Wie es zu Dörrs McLaren-Projekt in der DTM kam

Seit 2021 hat es immer wieder Versuche gegeben, einen McLaren in die DTM zu bringen - so richtig geklappt hat das aber bis zum Dörr-Einsatz, der für die Saison 2024 bestätigt wurde, noch nie. Aber war eigentlich das inzwischen insolvente Ex-BMW-Team Project 1 oder Dörr Motorsport Vater des Projekts?

"Eigentlich war das Thomas Felbermair, der immer wieder mit der DTM um die Ecke kam und das mit verschiedenen Ideen ins Gespräch brachte", verweist Teambesitzer Rainer Dörr auf den ehemaligen BMW-Manager.

Felbermair arbeitet seit Oktober 2023 mit der Dörr Group für den größten McLaren-Händler Europas und leitet den Standort München. "Das Thema DTM ist bei ihm sehr verankert", so Rainer Dörr über den 58-Jährigen.

So kam es zum Sinneswandel bei Dörr

Zur Erklärung: Felbermair war vor 20 Jahren Porsche-Supercup-Serienmanager und später neben seiner Tätigkeit als Vizepräsident für Marketing und Sales bei der BMW M GmbH an der Gründung des BMW-M2-Cups beteiligt, er hat also eine Motorsport-Vergangenheit. Dörr war aber lange skeptisch, was einen DTM-Einstieg angeht.

"Ich habe zuerst gesagt: Ich traue mir DTM noch nicht zu, weil wir dafür noch nicht die Teamstruktur und die Erfahrung haben", sagt Rainer Dörr im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Dann kam Thomas mit Hans-Bernd um die Ecke und hat gesagt, es scheint, als würde die Partnerschaft mit BMW auseinandergehen. Wir haben die Gespräche aufgenommen."

Hans-Bernd Kamps und Felbermair kennen einander aus dem Porsche-Supercup, in dem der Teamchef damals mit Tolimit und der Deutsche-Post-Speed-Academy erfolgreich war. Und Kamps hatte durch seine BMW-Saison 2023 mit seinem Project-1-Team durchaus DTM-Erfahrung, während Dörr Motorsport bis dahin vor allem im GT4-Bereich aktiv war.

Wie Dörr von McLaren unterstützt wird

"Thomas hat uns dann mit Project 1 verbunden", erklärt Dörr, der daraufhin ernsthaft über einen Einstieg nachdachte. "Ich kenne die DTM natürlich seit der Kindheit. Das war aber immer weit weg, weil wir aus dem Langstreckenbereich kommen. Auf der Nordschleife bin ich immer selber gefahren. Das wäre dieses Jahr auch unser Hauptprogramm geworden."

Doch auch die Hersteller-Unterstützung von McLaren Cars aus Großbritannien spielte bei der Entscheidung für den DTM-Einsatz eine Rolle. "Es war für uns ausschlaggebend, dass McLaren uns unterstützt", verweist er auf das Paket aus Personal, Ersatzteilen und finanziellen Mitteln. "Das war ein Baustein - und den haben wir von McLaren bekommen."

Auch wenn Project 1 nach der beantragten Insolvenz kein offizieller Partner des Einsatzes mehr ist und Dörr diesen alleine stemmt, nutzt man die Erfahrung von Kamps' Team, das auch in der WEC am Start war.

Nur "zwei oder drei Leute" von GT4-Projekt dabei

"Aus unserem GT4-Projekt sind nicht viele Leute dabei - zwei oder drei", erklärt Dörr. "Der Rest kommt aus dem Erfahrungsbereich von Project 1. Und wir werden ingenieursseitig von McLaren komplett unterstützt."

Auch beim Teammanagement setzt Dörr in der DTM mit Axel Funke auf den Ex-Project-1-Teamchef vom WEC-Projekt. Und er gibt zu, dass man in Erwägung zog, den Sitz des Teams nach Lohne zu Project 1 zu verlegen.

"Ja, Lohne war Thema", bestätigt Dörr, auch wenn das "nicht zu 100 Prozent klar" gewesen sei. Durch die Project-1-Turbulenzen sei danach Frankfurt, wo die Dörr Group ihren Sitz hat, die logische Konsequenz gewesen. Und zwar nicht nur, weil der Standort zentraler liegt als die 26.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen.

"Es lag auch daran, dass wir unseren Kunden den Sport näherbringen wollen", erklärt Rainer Dörr. "Lohne ist weit weg von uns. Daher war Frankfurt immer ein Thema, weil dann unsere Kunden auch die Autos sehen können und man mit den Kunden im Verkaufsgespräch auch mal so ein Rennauto anschauen kann."

Mit Bildmaterial von Dörr Motorsport.