Ex-Teamchef trotz Bortolotti-Rückschlag überzeugt: "Sicher, dass er Meister wird"

Vor dem DTM-Finale in Hockenheim hat Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti einen Rückstand von zehn Punkten auf Tabellenführer Thomas Preining (Manthey-Porsche) und dennoch glaubt sein Ex-Teamchef Gottfried Grasser an den großen Erfolg. "Er macht es trotzdem", ist der Österreicher, in dessen Team der Italiener von 2015 bis 2022 startete, überzeugt. "Daran glaube ich zu 100 Prozent, denn Mirko ist superstark in Hockenheim."

"Und für Hockenheim ist der 'Lambo' ein gutes Auto, wie wir aus der Vergangenheit wissen", erinnert Grasser bei Motorsport-Total.com an die Qualitäten von Auto und Fahrer: "Wenn es ans Eingemachte geht und der Druck richtig groß ist, dann liefert er - er ist ein echter Beißer. Vielleicht braucht er die zehn Punkte Rückstand sogar, um dort richtig abzuliefern."

Grasser weiß aus eigener Erfahrung, warum Bortolotti im Meisterschaftskampf einen Vorteil haben könnte: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Qualitäten von Mirko im Auto hat", sagt der Österreicher. "Ich bin auch der Meinung, dass er ganz sicher Meister wird, denn er hat eine Eigenschaft, die nur ganz wenige haben: Er verliert in einer Drucksituation nicht die Nerven."

Akribische Arbeit "macht ihn noch stärker"

Das habe der Lamborghini-Pilot auch in diesem Jahr schon bewiesen, erinnert Grasser: "Er hatte dieses Jahr ein Superrennen auf dem Lausitzring, wo er die ganze Zeit Feller im Heck hatte und einfach keinen Fehler gemacht hat. Das hat er bei uns im Vorjahr auch im Qualifying immer wieder gezeigt: Als wir die zwei Reifensätze hatten, fuhr er oft nur einmal raus - und hat trotzdem die Pole geholt. Da ist er einfach eine Bank."

"Das ist unglaublich. Und das ist der Mirko", schmunzelt Grasser im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Wenn man ihm ein gutes Auto gibt, dann kann er Wunder wirken. Auf dem gesamten Fahrermarkt gibt es für mich maximal fünf Fahrer, die ähnlich sind, aber einen, der der Beste ist. Und das wird er für mich immer bleiben."

Dabei spiele aber nicht nur das Talent eine Rolle, weiß der erfahrene Teamchef. "Mirko hat sehr viel Talent mitbekommen, aber was ihn noch stärker macht, ist seine akribische Arbeit", sagt Grasser, der die präzise Vorbereitung und den unbändigen Ehrgeiz des Italieners im eigenen Team kennenlernen konnte.

"Freue mich über jeden Sieg von ihm"

"Wie Menschen ticken, erkennt man oft an ihrer Wortwahl", sagt Grasser. "Und wenn man ein bisschen aufpasst und zuhört, dann weiß man genau Bescheid. Er überlegt jeden Schritt und jedes Wort, ist sich jeder Situation bewusst. Deswegen trifft er immer die richtigen Entscheidungen."

Warum der Österreicher seinem Ex-Schützling die Daumen drückt, obwohl Bortolotti in diesem Jahr von Grasser zur Konkurrenz von SSR Performance wechselte? "Die Verbindung ist immer noch komplett die gleiche und ich freue mich über jeden Sieg von ihm mit", verrät Grasser, der am Nürburgring vom Wissen seines Ex-Fahrers profitierte. "Und er wird das auch gewinnen. Das spüre ich."

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.