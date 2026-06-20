FCY-Ärger: Raubte die Rennleitung Thiim den ersten Aston-Martin-Sieg?

Wie konnte das passieren? Die Entscheidung der Rennleitung, kurz nach der Einfahrt von Marco Mapelli, Ben Dörr und Ricardo Feller in die Boxengasse Full Course Yellow auszurufen, spülte das Trio an die Spitze - und brachte Nicki Thiim am Samstag bei der DTM auf dem Lausitzring um seinen ersten Aston-Martin-Sieg. Erinnerungen an Oschersleben 2024 wurden wach, als eine unglückliche FCY-Phase Marco Wittmann von Platz 17 an die Spitze spülte und für Wirbel sorgte.

Diesmal war der Auslöser Timo Glock, der seinen kaputten McLaren auf der Strecke abstellte, wodurch Renndirektor Sven Stoppe Tempo 80 auf der gesamten Strecke ausrief. Dadurch verloren die Piloten in der Boxengasse kaum Zeit, denn in der Boxengasse gilt Tempo 60.

"Sven ist normalerweise richtig gut darin, dass sie einfach warten", zeigt sich Thiim verwundert. "Ich könnte es verstehen, wenn das Auto mitten auf der Straße steht und alle Reifen fehlen. Aber da das Auto nur Probleme hatte, hätte man vielleicht diese paar Minuten warten können, bis alle drin waren, um es fair zu machen."

Warum kam FCY, als das Trio in der Boxengasse war?

Pole-Setter Thiim, dessen mutiger Poker mit Slicks auf nasser Strecke aufgegangen war, lag vor dem Pflichtstopp über fünf Sekunden vor Abt-Lamborghini-Pilot Mapelli auf Siegeskurs. Doch während der Comtoyou-Pilot seinen Stopp noch unter normalen Bedingungen durchführte, profitierte das Trio deutlich, wodurch der Italiener nach dem Stopp rund 23 Sekunden vor dem auf Platz vier zurückgefallenen Dänen lag.

Renndirektor Stoppe hatte gewartet, bis die drei Piloten die erste-Safety-Car-Linie vor der langen Boxeneinfahrt überfuhren, wodurch der Pflichtstopp zählte. Er hätte allerdings auch warten müssen, bis das Trio die Boxengasse wieder verlässt, um eine Verzerrung des Rennens zu verhindern.

"Ich hatte bereits den Call erhalten, in dieser Runde an die Box zu kommen, bevor der Full-Course-Yellow-Call kam", stellt Mapelli klar, dass Abt nicht auf das Glock-Auto reagierte. "Wir haben es geschafft, die Safety-Car-Linie zu überfahren, bevor der Countdown bei null war."

"Dachte, wir hätten besprochen, dass kein FCY kommt"

Das McLaren-Team von Ben Dörr, der später durch die Strafe für Marco Mapelli den Sieg holte, reagierte hingegen auf das Pech des Teamkollegen - und er schaffte es gerade noch rechtzeitig über die entscheidende Safety-Car-Linie. Hätte FCY bereits gegolten, bevor das Trio die Boxen ansteuerte, wären die Positionen eingefroren gewesen - und das Rennen wäre nicht beeinträchtigt worden.

Der Däne nimmt es sportlich. "Ich respektiere Sven, ich respektiere die Ladies und Gentlemen, die draußen die Arbeit für uns machen, um das Auto sicher zu entsorgen", sagt Thiim. Er sei in diesem Fall "der Leidtragende - und deswegen bin ich gerade am Meckern".

Aber auch Maro Engel war mit der Entscheidung nicht gerade happy. "Ich dachte, das hätten wir besprochen, dass wir während des Boxenstopp-Fensters kein Full-Course-Yellow mehr machen. Zumindest nicht so, dass Autos davon profitieren können. Aber da war es halt anders. Glückwunsch an die, die es richtig gemacht haben."

Ließ die Gefahrensituation dem Renndirektor keine andere Wahl? "Aus meiner Sicht haben wir in der Vergangenheit Local Yellow gehabt. Das hat auch gepasst - und das hätte aus meiner Sicht gereicht", verneint Engel.

Profiteure verteidigen Entscheidung der Rennleitung

Etwas anders sehen es die drei Profiteure der unglücklichen Entscheidung. "Das ist eine Entscheidung der Sportwarte", sagt Mapelli. "Sie haben in Zandvoort gleich entschieden, mit der Tafel und der verschmutzen Strecke. Und dieses Mal eben, weil das Auto stehengeblieben ist. Sie treffen also jedes Mal die gleiche Entscheidung, das dürfen wir nicht vergessen."

Das stimmt nur bedingt, denn beim Sonntagsrennen in Zandvoort schickte Stoppe das Safety-Car wegen auf der Strecke liegenden Teilen einer Styroportafel erst auf die Strecke, als alle Piloten ihren ersten Pflichtstopp absolviert hatten.

Ben Dörr und Ricardo Feller teilen jedoch Mapellis Ansicht. "Die da oben wissen, was sie tun", sagt der Schweizer mit Blick auf die Rennleitung - und zeigt Verständnis für FCY-Entscheidung. "Und ich will ihren Job nicht machen. Sie hatten auf jeden Fall einen Grund dafür. Manchmal hat man beim Racing etwas Glück, manchmal nicht - und man kann es nicht immer jedem Recht machen, damit es für jeden fair ist."