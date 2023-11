Feiern Sie stilecht die Meisterschaft von Thomas Preining & Manthey Racing!

Thomas Preining und das Manthey-EMA-Team sind die frischgebackenen Champions der DTM-Saison 2023. Und um das zu feiern, sind in unserem Motorsport-Total.com-Fanshop jetzt ganz neue Fanartikel aus der offiziellen Manthey-Grello-Kollektion erhältlich! Es handelt es sich natürlich immer um 100% Original-Fanwear und offiziell lizenzierte Produkte.

Kapuzensweatjacke "DTM Champion 2023"

Wie wäre es beispielsweise mit der Kapuzensweatjacke in gelb/schwarz? Diese gibt es sowohl für Herren als auch für Damen.

Die Manthey Racing "DTM Champion 2023" Sweatjacke mit Kapuze in gelb und schwarz aus der Manthey Grello-Kollektion 2023 besteht aus pflegeleichtem Polyester. Neben dem Grello Schriftzug auf der Vorder- und Rückseite ist auch das DTM Champion 2023 Logo auf der Brust gedruckt.

Damen-Kapuzensweatjacke "DTM Champion 2023" der Grello-Kollektion von Manthey Racing Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Die Sweatjacke mit eng anliegenden Bündchen ist in einer regulären Passform gefertigt und besticht mit seinem Blockdesign in gelb und schwarz. Abgerundet wird das Design durch die Reißverschluss-Zipper mit Grello-Branding und den beiden Seitentaschen.

T-Shirt "DTM Champion 2023"

Auch ein klassisches T-Shirt in den Grello-Farben haben wir im Angebot. Das Manthey Racing T-Shirt "DTM Champion 2023" trägt wie die Sweatjacke das "DTM Champion 2023"-Logo auf der Brust und ist ebenfalls für Damen erhältlich.

T-Shirt Herren "DTM Champion 2023" der Grello-Kollektion von Manthey Racing Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Das Shirt mit Rundhalsausschnitt ist aus 100% Polyester und in einer regulären Passform gefertigt. Es trägt den Grello Schriftzug und das Teamlogo und ist in verschiedene Größen verfügbar.

Preining-T-Shirts, Team-Champion-Shirts, Rucksack

Ebenfalls frisch eingetroffen und ideal für Fans von Thomas Preining selbst sind unsere "Thomas Preining DTM Champion 2023"-Shirts der Manthey Grello Kollektion. Diese T-Shirts gibt es auch in einer Variante für Kinder und zeigen als Motiv Thomas Preining jubelnd auf der Vorderseite und den Schriftzug "T. Preining" und das Grello-Logo auf der Rückseite.

Wer das Original-Shirt tragen möchte, das das Manthey-Team zum Gewinn der Meisterschaft in Hockenheim getragen hat, findet dieses ebenfalls in unseren Shop. Das offizielle "DTM Team Champion 2023"-Shirt der Manthey Grello Kollektion trägt als Motiv auf der Vorderseite die beiden Porsche 911 GT3 R Rennboliden im Grello-Look von den Fahrern Thomas Preining und Dennis Olsen. Das Shirt ist auch für Kinder erhältlich.

Kinder T-Shirt "Preining DTM Champion 2023", Rucksack "DTM Champion 2023", T-Shirt "Team Champion 2023" der Grello-Kollektion von Manthey Racing Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Eine weitere Shirt-Variante in unserem Fanshop ist das Motiv "DTM Team Champion 2023". Dieses Shirt gehört nicht nur Manthey Grello Kollektion, sondern ist ein offizielles DTM-Produkt. Es zeigt den DTM-Meister-Pokal auf der Vorderseite und ist in weiß oder schwarz erhältlich. Wie alle T-Shirts besteht auch dieses Shirt aus 100% Baumwolle.

Ein sehr schönes Accessoire für die kommenden Besuche an den Rennstrecken der DTM-Saison 2024 ist der Manthey Racing Rucksack "DTM Champion 2023". Der Rucksack in schwarz und gelb aus der Manthey Grello Kollektion 2023 besteht aus pflegeleichtem Polyester. Auf der Vorderseite ist neben dem Grello Schriftzug das "DTM Champion 2023" Logo aufgedruckt. Vor dem großen Hauptfach mit integriertem Laptop-Fach sind ein großes Nebenfach und ein kleines Frontfach mit Reißverschluss eingearbeitet. Das Design des Rucksacks im Format 50x35x23 cm wird durch den Tragegriff an der Oberseite, den gepolsterten Trägern und dem seitlichen Mesh-Einsatz für z.B. Getränke abgerundet.

Welche weiteren Teams sind im DTM-Fanshop erhältlich?

Die aktuellen DTM-Teams wie Schubert Motorsport, Winward Racing, das Haupt Racing Team, SSR Performance, das Grasser Racing Team und die ehemalige DTM-Teams KÜS Team 75 Bernhard, Walkenhorst und Rosberg sind bei uns mit einer großen Auswahl an Fanartikeln vertreten.

Aber auch Fans von aktuellen und ehemaligen DTM-Fahrern werden bei uns fündig. Egal ob David Schumacher, Dennis Olsen, Dev Gore, Laurens Vanthoor, Lucas Auer, Luca Stolz, Marco Wittmann, Maximilian Götz, Nico Müller, Philipp Eng, Sheldon van der Linde oder Thomas Preining - in Zusammenarbeit mit den Experten von Paddock-Legends haben wir als DTM Shop in Deutschland ein breites Angebot für DTM-Fans verfügbar.

Wo kann man DTM Merch kaufen?

In unseren Shop-Bereichen DTM, DTM Teams und DTM Fahrer bieten wir DTM Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen DTM Caps, Shirts oder Jacken Ihrer Lieblingsfahrer und -teams.

In unserem DTM-Fanshop ist für jeden etwas dabei Foto: COLOGNE First Trade GmbH

Darüber hinaus umfasst unsere Merchandising-Kollektion neben Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

- Motorsport-Miniaturen wie Rennhelme, Modellautos, Straßenfahrzeuge oder Figuren

- Motorsport-Kunstdrucke der Edition Paddock Legends und Motorsport-Gemälde von Armin Flossdorf

- Motorsport-Poster, Motorsport-Bücher und die JMD Kollektion von Jens Munser, den bekannten Helmdesigner

- Accessoires wie Rucksäcke, Tassen oder Schlüsselanhänger

Wenn Sie also DTM-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

