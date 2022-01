Fellers DTM-Design für 2022 enthüllt: So sehen die drei Abt-Audis aus!

Nachdem - wie von 'Motorsport.com' berichtet - der Schweizer Youngster Ricardo Feller nun als dritter Abt-Audi-Pilot für die Saison 2022 feststeht und das Trio mit Kelvin van der Linde und Rene Rast perfekt ist, hat die Truppe aus Kempten nun auch die Fahrzeugdesigns aller drei Boliden für 2022 veröffentlicht.

Während die Beklebungen von van der Linde und Rast teilweise bereits bekannt waren, wurde Fellers Design erst jetzt gelüftet. Das Fahrzeug fällt mit einem hellblauen Grundton auf und erinnert an die Boliden von Ex-Abt-Audi-Pilot Robin Frijns oder Ex-WRT-Audi-Pilot Fabio Scherer - wie Feller übrigens ein Schweizer - in der DTM.

Und tatsächlich findet sich der Schriftzug Scherer auch auf dem Dach von Fellers Audi R8 LMS. Aber besteht ein Zusammenhang mit dem heutigen LMP2-Piloten aus der Schweiz?

Das steckt hinter Fellers DTM-Design

Nein, denn hinter dem Logo verbirgt sich einer der zwei großen Sponsoren, die Fellers Einstieg beim Abt-Team ermöglichen: Die aus dem Hunsrück stammende Scherer-Gruppe ist einer der größten Autohändler Deutschlands und seit vielen Jahren Partner von Volkswagen-Veredler Abt.

Und auch zum 21-jährigen Schweizer hat Scherer eine Verbindung. "Ricardos Familie hat in der Schweiz ein Autohaus, in dem Ricardo bis vor Kurzem noch aktiv mitgearbeitet hat", so Firmenchef Christian Scherer. "Sie sind Kunde bei uns und so haben wir uns persönlich kennen und schätzen gelernt." Die Verbindung bestehe seit 2019. "Seitdem versuche ich, Ricardo so gut wie möglich zu unterstützen."

Jetzt ist das Abt-Trio für die DTM-Saison 2022 komplett: Während Kelvin van der Lindes Audi R8 LMS GT3 Evo II schwarz-weiß und Rene Rasts Bolide rot-weiß gehalten ist, sticht das Design von Rookie Ricardo Feller mit einer hellblauen Farbgebung heraus. In der Seitenansicht ... 1 / 9 Foto: Abt Sportsline ... lassen sich die Feinheiten noch besser erkennen. Die Beklebung von Fellers Fahrzeug erinnert an das Abt-Design von Robin Frijns aus der Class-1-Ära, was aber reiner Zufall ist. Das dritte Auto ist nun nicht mehr wie bei Sophia Flörsch im Schaeffler-Design beklebt. Dafür sind die Logos ... 2 / 9 Foto: Abt Sportsline ... des Automobilzulieferers und DTM-Sponsors - wie man bei Rene Rasts Boliden sieht - bei allen drei-Abt-Audis über dem Radkasten und an der Front angebracht. Wie bei Rast dominiert neuerdings auch bei ... 3 / 9 Foto: Abt Sportsline ... Kelvin van der Lindes Abt-Audi der Grundton weiß. Was noch auffällt? Es ist kaum noch Platz für Sponsorenlogos. Und: Beim Fahrzeug handelt es sich bereits um den neuen Evo II mit dem größeren Heckflügel und der ... 4 / 9 Foto: Abt Sportsline ... neuen Heckflügelaufhängung, die beim Update von hinten über den Flügel geht und bei Fellers Boliden besonders gut sichtbar ist. Der Bolide von ... 5 / 9 Foto: Abt Sportsline ... Audis Comeback-Star Rene Rast fällt wie in den Class-1-Jahren 2018 bis 2020 durch ein rot-weißes Design auf. Die Beklebung erinnert vor allem an sein ... 6 / 9 Foto: Abt Sportsline ... Meisterdesign aus dem Jahr 2020, als der 35-jährige Mindener noch für das Rosberg-Team fuhr und Abt und Nico Müller im letzten Moment den Titel wegschnappte. Das man nun selbst auf die Erfolgsfarben setzt, könnte ein gutes Omen sein. Beim Boliden ... 7 / 9 Foto: ITR eV ... von Kelvin van der Linde setzt man weiterhin auf die Farben Schwarz und Weiß als Erkennungsmerkmal. Der Weiß-Anteil hat jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugekommen, wie ein ... 8 / 9 Foto: Abt Sportsline ... direkter Vergleich mit dem Boliden zeigt, mit dem der 25-Jährige 2021 bis zum Saisonfinale um die Meisterschaft kämpfte und am Ende mit Platz drei vorliebnehmen musste. 9 / 9 Foto: DTM

Tatsächlich war das Logo bereits im Vorjahr auf dem Dach der Abt-Audis von van der Linde und Mike Rockenfeller zu sehen. Der zweite Geldgeber ist die Hylo-Gruppe aus dem Saarland, die Augenarzneimittel herstellt.

Auffällig: Kein Space-Drive-Schriftzug bei Abt

Im Gegensatz zum Vorjahr, als das dritte Auto von Sophia Flörsch noch im Schaeffler-Design zu sehen war, ist der Automobilzulieferer bei Abt nun bei keinem Auto mehr als Hauptsponsor aktiv. Die Logos sind allerdings am Radkasten aller drei Boliden und an der Front zu sehen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass das Projekt ursprünglich auf zwei Jahre ausgelegt war.

Auffällig ist auch, dass der Space-Drive-Schriftzug der von Schaeffler-Paravan entwickelten elektronischen Lenkung, die im Vorjahr nur beim Auto von Schaeffler-Markenbotschafterin Flörsch zum Einsatz kam, nun auf keinem der drei Abt-Audis mehr zu sehen ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das System bei Abt dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommt.

Mit Bildmaterial von ABT Sportsline.