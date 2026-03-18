Ford Mustang in der IMSA stärker als in DTM: Liegt es an Drehmoment-Sensoren?

Warum ist der populäre Ford Mustang GT3 in der US-amerikanischen IMSA-Serie siegfähig und fährt um den Titel, während das Auto in der DTM bislang eher eine Nebenrolle spielt? Dem US-Boliden gelang 2024 im ersten IMSA-Jahr ein Podestplatz durch das Einsatzteam Multimatic, 2025 folgten Siege beim 24-Stunden-Klassiker in Daytona, in Detroit und in Indianapolis.

In der DTM, in der der Mustang 2025 debütierte, sind bislang zwei fünfte Plätze durch HRT-Ford-Pilot Arjun Maini die Ausbeute. "Das Auto wurde sicher nicht für eine Sprintserie entwickelt", liefert HRT-Teamchef Ulrich Fritz eine Erklärung. "Es ist sehr gut im Renntrimm, im Qualifying tun wir uns aber noch schwer." Ein Vorteil für den Ford-Einsatz in den USA.

Denn selbst die kurzen IMSA-Rennen dauern 2:40 Stunden, während die DTM-Renndauer nicht mal eine Stunde beträgt. "Das reicht einfach nicht, damit du dich nach vorne kämpfst", sagt Fritz. Das ist aber nicht der einzige Grund: Seiner Meinung nach profitiert der Mustang in den USA auch von den Drehmoment-Sensoren, die in DTM nicht zum Einsatz kommen.

Warum die Einstufung des Mustang bisher so schwierig war

"Momentan hat das Auto ein relativ schmales Fenster, was die BoP angeht", verweist der HRT-Teamchef auf den Boliden auf dem Stand vor dem Evo-Paket, das 2026 mehr Abtrieb an der Vorderachse bringen soll. "Auf den Geraden geht der Wagen schon, aber in engen Kurven tut er sich schwer."

Wenn man nun versuche, den Mustang GT3 über die Balance of Performance (BoP) mit mehr Motorleistung an das Feld heranzuführen, "dann fahren wir auf den Geraden allen weg oder überholen, stehen aber in den Kurven im Weg", so Fritz, der weiß, dass das nicht im Interesse der Verantwortlichen ist. "Da hilft in der WEC und in der IMSA die Two-Stage-Power, die über die Drehmoment-Sensoren freigegeben wird."

Two-Stage-Power in IMSA und WEC als Mustang-Vorteil?

Zur Erklärung: In der IMSA-Serie wird die Leistung des Mustang GT3, der über einen V8-Saugmotor verfügt, nicht wie in der DTM und in den SRO-Serien über Restriktoren begrenzt, sondern über die 2025 eingeführten Drehmoment-Sensoren, die die Leistung des Boliden direkt am Rad drosseln.

Dadurch ist es möglich, die Beschleunigung und Leistung in zwei Stufen (niedrige und hohe Geschwindigkeit) anzupassen, basierend auf definierten Grenzwerten. So kann gewährleistet werden, dass die Höchstgeschwindigkeit der Boliden vergleichbar ist.

"Dadurch ist das ein dynamischer Prozess", weiß Fritz. "Du kannst dem Auto untenrum mehr Leistung geben, damit es gut aus der Kurve kommt. Und obenrum nimmst du bei der Höchstgeschwindigkeit wieder was weg", erklärt er. "So hast du das Problem auf der Geraden nicht."

HRT-Teamchef trotzdem kein Fan von Drehmoment-Sensoren

Bedeutet das, dass der HRT-Teamchef ein Fan der Drehmoment-Sensoren ist, über deren Einführung auch in der DTM nachgedacht wird? "Das sehe ich mit gemischten Gefühlen, denn das ist unglaublich teuer", warnt Fritz vor den hohen Kosten. Denn obwohl durch die erhöhte Nachfrage nun auch andere Mitbewerber auf den Markt drängen, hatte bislang die US-amerikanische Firma MagCanica eine Monopolstellung inne.

Damit die Drehmoment-Sensoren eingebaut werden können, müssen europäische Teams die Antriebswellen zerlegt in die USA schicken. Nach dem Einbau werden sie in Europa wieder zusammengebaut. Ein Satz Antriebswellen mit eingebauten Drehmoment-Sensoren verursacht Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro.

"Wir reden fast von einer Verdoppelung oder einem Drittel mehr Laufleistungskosten - nur über die Drehmomentwelle", warnt Fritz. "Das widerspricht dem Gedanken des GT3-Racing."

Stattdessen sei es "wichtiger, das Auto ins Fenster zu bringen, denn das Problem, dass du langsamer um die Kurven fährst, besteht ja nach wie vor. Daher ist es richtig und wichtig, den Evo zu bringen", erhofft er sich nun durch das Update in der Saison 2026 Fortschritte.