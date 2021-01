Formel-1-Pilot Alexander Albon startet in der DTM 2021

Nachdem Alexander Albon von Red Bull für die Formel-1-Saison 2021 auf die Ersatzbank verbannt wurde, kommt der 24-Jährige mit Unterstützung des Brauseherstellers bei ausgewählten Rennen in der DTM zum Einsatz - und das wann immer es seine Formel-1-Verpflichtungen als Test-, Ersatz- und Simulatorfahrer zulassen.

Für welches Team und welche Sportwagen-Marke Albon an den Start gehen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Auch welcher Fahrer sich das Cockpit mit ihm teilt, bleibt vorerst offen. Fest steht, dass Red Bull außer Albon auch Nachwuchshoffnung Liam Lawson aus dem Juniorkader in die DTM schickt.

"Eine hochkarätig besetzte DTM mit GT3-Sportwagen ist eine interessante Plattform und eine echte Herausforderung auch für erfolgreiche Rennfahrer wie Alex Albon, ebenso für unseren Red-Bull-Junior Liam Lawson", sagt Helmut Marko, Motorsportkonsulent von Red Bull, zum Engagement der beiden Fahrer in der DTM 2021.

"Formel 1-Piloten wie Alex Albon, DTM-Stars wie der dreimalige Champion Rene Rast, Profis aus der GT-Szene und junge Talente wie Liam Lawson - das ist eine hochkarätige Fahrer-Mischung, wie ich sie mir für die DTM-Saison 2021 wünsche", freut sich DTM-Gerhard Berger über den prominenten Zuwachs in diesem Jahr.

Über Albon sagt der 61-Jährige: "Alex Albon ist ein junger, ehrgeiziger Rennfahrer und eine hervorragende Bereicherung für die DTM. Er wird die internationale Bedeutung der DTM weiter stärken." Dazu passe, dass sich auch Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button mit einem eigenen Team für 2021 in die DTM eingeschrieben hat.

Albon stieg 2019 in die Formel 1 auf, nachdem er die Formel-2-Meisterschaft im Vorjahr als Gesamtdritter beendet hatte. Er fuhr zunächst für Toro Rosso, wurde aber noch während seiner Debütsaison ins Red-Bull-Team befördert. 2020 erzielte er in Mugello und Abu Dhabi seine ersten Podestplätze in der Königsklasse.

Die Saison schloss er als WM-Siebter ab. Für 2021 verlor er sein Stammcockpit an Sergio Perez, ist für Red Bull aber weiterhin als Reservefahrer tätig. Lawson absolvierte 2020 seine zweite Saison in der Formel-3-Meisterschaft, die er als Fünfter beendete. In der Toyota-Racing-Serie wurde der Neuseeländer diese Saison Vizemeister.

