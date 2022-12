Fotostrecke: Das ändert sich in der DTM ab 2023 unter der Führung des ADAC

Audio-Player laden

Seit dem 2. Dezember steht fest: Die DTM ist gerettet! Der ADAC hat nach der Schließung der DTM-Dachorganisation ITR entschieden, die Vermarktungsrechte der Traditionsserie von der Berger Motorsport AG zu kaufen. Erst nachdem der ADAC-Verwaltungsrat grünes Licht gab und der Vertrag am Freitag unterschrieben wurde, erstellte man in nur fünf Tagen ein Konzept, das dann am 8. Dezember präsentiert wurde.

"Die DTM war in den letzten Jahren unabhängig von der Art der Fahrzeuge unumstritten das erfolgreichste Format, daher wäre es falsch, auf Anhieb alles zu ändern", stellte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss bei der Pressekonferenz in München klar. Was tatsächlich gleich bleibt und was sich ändert, haben wir in einer ausführlichen Fotostrecke zusammengefasst.

Was ändert sich an der DTM für 2023? Diesbezüglich sind noch nicht alle Details geklärt, aber das Grundkonzept bleibt bestehen: Die DTM wird auch nächstes Jahr mit GT3-Fahrzeugen, einem Fahrer pro Auto und Performance-Boxenstopps durchgeführt werden. Damit kommt man Gerhard Bergers Empfehlung nach, die DNA der Traditionsserie zu erhalten. 1 / 18 Foto: DTM Wie sieht das Wochenend-Format der DTM aus? Das bleibt bestehen: Die DTM wird wie bisher am Samstag Qualifying und Rennen und auch am Sonntag Qualifying und Rennen austragen. Die Renndauer bleibt bei rund einer Stunde, dafür soll das Boxenstopp-Fenster (aktuell Minute 10 bis Minute 40) deutlich gekürzt werden. 2 / 18 Foto: Alexander Trienitz Welche Rolle spielt Gerhard Berger in Zukunft? Keine. Da der Ex-Formel-1-Pilot die DTM-Vermarktungsrechte an den ADAC verkauft hat und die ITR geschlossen hat, hat er mit der DTM nichts mehr zu tun. Außerdem will er in Zukunft im Motorsport weniger präsent sein. Der ADAC wird in Zukunft auf eigene Strukturen und eigenes Personal setzen. 3 / 18 Foto: Alexander Trienitz Was ändert sich beim Kalender? Der ADAC setzt wie bisher auf acht Wochenenden, will den Teams aber durch die geänderten Umstände mehr Zeit geben und startet erst Ende Mai 2023. Erstmals seit 2002 fährt man wieder auf dem spektakulären Sachsenring, Oschersleben (Auftakt) und Zandvoort kehren ebenfalls zurück. Der Norisring bleibt! 4 / 18 Was ändert sich beim Kalender? Der ADAC setzt wie bisher auf acht Wochenenden, will den Teams aber durch die geänderten Umstände mehr Zeit geben und startet erst Ende Mai 2023. Erstmals seit 2002 fährt man wieder auf dem spektakulären Sachsenring, Oschersleben (Auftakt) und Zandvoort kehren ebenfalls zurück. Der Norisring bleibt! 5 / 18 Wer ist in Zukunft für die Balance of Performance zuständig? Die ITR hatte zwar die Option gezogen, mit AVL Racetech weiterzumachen, für den ADAC ist das aber bedeutungslos. Stattdessen stuft die SRO von GT3-Erfinder Stephane Ratel wie bisher im ADAC GT Masters die Autos ein. Änderungen während des Wochenendes wird es nicht mehr geben. 6 / 18 Foto: Vision Sport Agency Wer wird Einheitsreifen-Ausstatter? Statt den Michelin-Pneus kommen in Zukunft die italienischen Pirelli-Reifen zum Einsatz. Das hat auch damit zu tun, dass die BoP der SRO auf Pirelli angepasst ist. Eine große Umstellung für die Teams bedeutet das nicht, da in den meisten GT3-Serien Pirelli-Reifen zum Einsatz kommen. 7 / 18 Foto: SRO Motorsports Group Was passiert mit den umstrittenen Indy-Restarts? Die kommen weg! Darauf hat sich der ADAC bereits intern geeinigt, damit kommende Saison weniger Schrott produziert wird. Beim Rennstart möchte man aber dem DTM-Formation-Start-Konzept in engen Zweierreihen nach Indy-Vorbild treu bleiben. 8 / 18 Foto: DTM Wer wird in Zukunft Renndirektor? Einer, der es bereits in Class-1-Zeiten war: der Deutsche Sven Stoppe. Er hatte diese Rolle in der DTM bis Ende 2020 inne und wurde von den Piloten geschätzt, ehe er wegen der unklaren Zukunft der DTM in das ADAC GT Masters wechselte. Scot Elkins, der sich mit dem AvD einig war, muss den Platz räumen. 9 / 18 Foto: Alexander Trienitz Hatte der AvD nicht einen Vertrag als sportlicher Ausrichter für 2023? Richtig, der Automobilclub von Deutschland hatte auch bereits mit den Vorbereitungen für 2023 begonnen. Der DTM-Vertrag wurde aber mit der ITR abgeschlossen, die nun nicht mehr zuständig ist, da der ADAC nur die Vermarktungsrechte von Gerhard Berger gekauft hat. 10 / 18 Foto: DTM Kommt 2023 ein synthetischer Kraftstoff? Gerhard Berger peilte für 2023 einen vollsynthetischen Sprit an. Ob das gelungen wäre, ist aber fraglich. Der ADAC setzt wie im Vorjahr im ADAC GT Masters auch in der DTM einen Sprit ein, der zu 50 Prozent aus erneuerbaren Komponenten besteht. Ein vollsynthetischer Kraftstoff ist das Ziel. 11 / 18 Was wird aus der hauseigenen GT4-Nachwuchsserie DTM-Trophy? Die DTM-Trophy wird nach drei Jahren eingestellt, denn der ADAC hat mit der GT4 Germany eine eigene GT4-Serie, allerdings mit zwei Fahrern pro Fahrzeug. Zudem soll die DTM Endurance mit dem ehemaligen ADAC GT Masters mehr als Nachwuchs-Bühne und Sprungbrett in die DTM fungieren. 12 / 18 Wer wird TV-Partner? Diese Frage war bei der Bekanntgabe noch nicht geklärt. Und sie ist komplex, da die DTM bisher von ProSieben übertragen wurde und das ADAC GT Masters von Konkurrent RTL Nitro. ProSieben hatte für 2023 einen Vertrag mit der ITR, der aber nicht übernommen werden muss. Die DTM bleibt aber auf jeden Fall im Free-TV. 13 / 18 Foto: Alexander Trienitz Wie wird das Rahmenprogramm aussehen? Das wird aufgewertet. Neben der DTM wird bei sechs bis sieben Events auch die DTM Endurance (GT-Masters und LMP3-Prototypen) starten. Zudem fährt die GT4 Germany, der BMW-M2-Cup und die TCR Germany. Der Porsche-Carrera-Cup Deutschland kehrt zur DTM zurück. Und auch Classic ist ein Thema. 14 / 18 Foto: Porsche Motorsport Wie werden die zwei GT3-Serien voneinander abgegrenzt? Die DTM soll in der neuen ADAC-Pyramide die klare Profi-Klasse werden, das ADAC GT Masters und der Prototype-Cup Germany unter dem Dach DTM Endurance die Nachwuchsserie. Der ADAC möchte in der DTM Endurance keine Fahrer mit Platin-Status (Werksfahrer) mehr zulassen. 15 / 18 Was wird aus der DTM Electric? Die Rechte an der DTM Electric hat der ADAC vorerst nicht gekauft, es wird aber demnächst Gespräche geben, was mit dem Projekt und den Partnern passiert. Der ADAC will selbst kein Auto entwickeln, sondern sich maximal unterstützend beteiligen, wenn ein Konzept für ein elektrisches Rennauto vorliegt. 16 / 18 Foto: DTM Wann beginnt der Ticketverkauf? Direkt nach der Bekanntgabe waren noch keine Tickets für die Saison 2023 verfügbar. Der ADAC hat aber bekanntgegeben, dass man noch vor Weihnachten mit dem Vorverkauf beginnen möchte. 17 / 18 Welche Rolle spielt in Zukunft Martin Tomczyk? Das war bei der Bekanntgabe noch unklar. Es gibt zwar Gerüchte, dass der von Berger zur ITR geholte Ex-Champion, dessen Vater ADAC-Sportpräsident war, in Zukunft gemeinsam mit seinem Bruder eine DTM-Führungsrolle einnehmen soll, der ADAC wollte aber Personalfragen nicht kommentieren. 18 / 18

So viel schon mal vorweg: Die DTM wird auch 2023 mit GT3-Boliden, einem Fahrer pro Fahrzeug, Performance-Boxenstopps und Rennen mit einer Dauer von rund einer Stunde über die Bühne gehen.

Dennoch müssen sich die Teams in der nun beginnenden ADAC-Ära auf neue Rahmenbedingungen, einen veränderten Kalender, andere Entscheidungsträger und Serienpartner einstellen. Auch beim Reglement hat der größte deutsche Automobilclub bereits eigene Vorstellungen für die Zukunft geäußert - und auch beim Rahmenprogramm bleibt kaum ein Stein auf dem anderen.

Zudem hat der ADAC mit der neuen Karrierepyramide seine eigenen Serien neu geordnet, wodurch sich auch für die Rennställe eine neue Situation ergibt. Es ist also durchaus möglich, dass Teams, die eigentlich mit dem ADAC GT Masters geplant hatten, nachträglich noch in die DTM einsteigen werden.

"Im Grunde genommen war es unsere Idee, das beste aus beiden Welten auf allen Ebenen zusammenzunehmen", erklärt Voss die Herangehensweise des ADAC bei der Übernahme der DTM. "Wirtschaftlich für die Teams, sportlich, organisatorisch. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Die Räder sind rund und schwarz. Und wer als erster über die Ziellinie fährt, kriegt meistens den Pokal. An diesen Dingen ändert man im Motorsport nichts."

Man werde aber "kleine Dinge ändern", kündigt der ADAC-Motorsportchef an. Um was es sich dabei genau handelt, zeigen wir in einer umfassenden Fotostrecke, die nach der ersten Bekanntgabe einen Überblick bietet, worauf sich die Fans ab 2023 in der DTM unter dem Banner des ADAC einstellen müssen.

