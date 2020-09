Frijns überrascht: Wette macht Freundin zum Grid-Girl

Es war ein Anblick, an den sich Robin Frijns sicher gewöhnen könnte: Am Sonntag stand seine Freundin Maike Katarina Frik in der Startaufstellung plötzlich als Grid-Girl vor seinem Auto. Der DTM-Sieger des Samstags war sichtlich überrascht, als er seine Partnerin plötzlich vor dem Auto entdeckte. Frik hatte dem Niederländer genau das für seinen ersten Rennsieg versprochen, doch daran hatte Frijns gar nicht mehr gedacht.

Zwei Jahre sind Frijns und Frik bereits ein Paar. Bei Abt gehört die Deutsche als Teamorganisatorin außerdem zum essentiellen Personal, doch beim DTM-Rennen in Assen schlüpfte sie für kurze Zeit in die für sie völlig neue Rolle.

Die Abmachung hatten die beiden wohl schon früher getroffen. Gegenüber 'Sat.1' sagt Frijns: "Ich habe davon nichts gewusst. Wir sind jetzt seit rund zwei Jahren zusammen, aber ich habe total vergessen, dass wir gewettet hatten, dass sie mein Grid-Girl wird, wenn ich mein erstes Rennen gewinne. Und nun steht sie hier."

Frijns gewann am Samstag sein DTM-Heimrennen in Assen für Audi vor Loic Duval und Nico Müller. Mike Rockenfeller und Rene Rast komplettierten dahinter die Top 5. Im zweiten Rennen schaffte es der Niederländer immerhin auf den zweiten Platz hinter Sheldon van der Linde, der überraschend den Lauf gewann. Müller, Duval und Rast rundeten die Top 5 ab.

Mit Bildmaterial von Audi.