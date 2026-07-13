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DTM

Fünf DTM-Teams nutzen Test-Joker: Van der Linde nach Crash zurück im BMW?

Nach dem Norisring-Crash soll Kelvin van der Linde diese Woche ins BMW-Cockpit zurückkehren: Welche fünf DTM-Teams jetzt ihren einzigen Joker-Test einsetzen

Sven Haidinger
Veröffentlicht:
Fünf DTM-Teams nutzen Test-Joker: Van der Linde nach Crash zurück im BMW?

Elf Tage nach dem Norisring-Crash sitzt Kelvin van der Linde wieder im BMW

Foto: ADAC Motorsport

Wo setzen die DTM-Teams in dieser Saison ihren einzigen privaten Testtag auf einer DTM-Strecke ein? Auf diese Frage gibt es diese Woche Antworten, denn da stehen private Testfahrten auf dem Nürburgring und in Oschersleben auf dem Programm, wo die kommenden zwei DTM-Wochenenden stattfinden - und Joker-Testtage genutzt werden.

Während am Dienstag das Mercedes-AMG-Team Winward mit Maro Engel und Jules Gounon sowie die beiden Porsche-Teams Manthey (Thomas Preining und Ricardo Feller) und Land (Bastian Buus) auf dem Nürburgring testen, steht am Mittwoch - wenn alles nach Plan läuft - das Comeback von Kelvin van der Linde auf dem Programm.

Der Deutsch-Südafrikaner, der bei seinem schlimmen Unfall auf dem Norisring Prellungen erlitt und sich im Red-Bull-Leistungszentrum in Thalgau vorbereitete, soll elf Tage später in Oschersleben wieder in seinem BMW M3 GT3 Evo sitzen. Das bestätigt eine BMW-Sprecherin auf Nachfrage von Motorsport-Total.com: "Kelvin ist für den Test geplant."

Schubert-Team vor Heimspiel unter Erfolgszwang

Auch das Schubert-Team, das am Norisring ein schwieriges Wochenende erlebte, ist mit beiden Fahrzeugen vor Ort: Marco Wittmann wird den zweiten M4 GT3 Evo steuern. Und auch die Dörr-Truppe nutzt Oschersleben für den Joker-Testtag und wird mit Ben Dörr und Timo Glock vor Ort sein.

Für beide Teams gilt Oschersleben als schwieriges Pflaster: Während der McLaren 720S GT3 Evo die engen Ecken und die hohen Randsteine des winkeligen Kurses an der Magdeburger Börde nicht mag, ist der winkelige Kurs auch für den langen BMW ein äußerst schwieriger Boden.

Dabei steht für das Schubert-Team, das nur wenige 100 Meter von der Rennstrecke beheimatet ist, das Heimspiel auf dem Programm - und man stellt üblicherweise sogar ein eigenes Zelt mit Verpflegung für die Gäste im Fahrerlager auf.

Nur drei Teams haben noch Test-Joker

Der Druck ist groß: Durch den Doppelausfall am Samstag sowie Wittmanns magere Punkteausbeute mit Rang zehn am Sonntag hat das einzige BMW-Team in der Meisterschaft an Boden verloren: Wittmann ist mit 40 Punkten Rückstand Fünfter, van der Linde, der diese Saison öfter Technikpech hatte, fehlten auf Platz zwölf 63 Punkte.

Da diese Woche fünf weitere Teams ihren einzigen privaten Testtag der Saison nutzen, haben nur noch drei Rennställe Joker-Testtage zur Verfügung: Dabei handelt es sich um das Aston-Martin-Team Comtoyou von DTM-Leader Nicki Thiim, das Lamborghini-Team Grasser und die Ford-Truppe HRT.

Das am Nürburgring ansässige Team von Überraschungs-Rookie Finn Wiebelhaus und Arjun Maini möchte laut Informationen von Motorsport-Total.com seinen Testtag Anfang August auf dem Eifelkurs austragen, auf dem die DTM von 14. bis 16. August gastiert (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

Neben Oschersleben und dem Nürburgring fährt die Traditionsserie in der zweiten Saisonhälfte noch auf dem Sachsenring und in Hockenheim, wo allerdings im Vorfeld offizielle Testfahrten stattfinden, die vom ADAC organisiert sind. Daher dürfte ein privater Test auf einer dieser Strecken wenig sinnvoll erscheinen.

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