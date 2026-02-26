Gelingt BMW ohne Rast der DTM-Titel? So stellt sich Schubert 2026 neu auf

Jetzt ist es endgültig bestätigt: Rene Rast wird 2026 nach seinem vorläufigen Rücktritt und Gedanken über einen möglichen Verbleib nicht mehr in der DTM am Start sein. Der dreimalige Champion wird nach drei Jahren beim BMW-Team Schubert durch den südafrikanischen BMW-Werkspiloten Kelvin van der Linde ersetzt, der nach einem Jahr Pause in die Traditionsserie zurückkehrt. Das hat BMW nun auch offiziell in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Der zweite Schubert-BMW wird wie in den vergangenen zwei Jahren vom zweimaligen DTM-Champion Marco Wittmann gesteuert, der in seine bereits 14. Saison geht, wodurch die Anzahl der bestätigten DTM-Boliden für 2026 auf 13 steigt (hier geht's zur Übersicht). BMW hat noch keine Designs für die zwei BMW M4 GT3 Evo veröffentlicht, man darf aber davon ausgehen, dass Wittmanns Auto weiter im Schaeffler-Design starten wird.

Durch die Ankunft von Kelvin van der Linde, der im Abt-Audi 2021 Gesamtdritter und 2024 DTM-Vizemeister wurde und auch im BMW zu den stärksten Piloten zählt, fühlen sich die Münchner gerüstet, dieses Jahr den Titel zu holen.

BMW-Motorsportleiter: "Haben mit DTM Rechnung offen"

Zumal die Enttäuschung des Saisonfinales 2025, als Rast in seinem vorerst letzten DTM-Rennen durch die Kollision mit Meister Ayhancan Güven aus dem Titelrennen flog, den BMW-Verantwortlichen noch in den Gliedern steckt. "Nach dem dramatischen Saisonfinale 2025 haben wir mit der DTM noch eine Rechnung offen", sagt BMW-Motorsportleiter Andreas Roos.

"Wir waren so knapp am Titelgewinn dran, dass wir nun umso motivierter sind, es in diesem Jahr noch besser zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Erfolgskombination aus Fahrzeug, Team und Fahrern optimale Voraussetzungen für den Kampf um die DTM-Krone haben."

Wittmann, der 2025 in der Gesamtwertung Fünfter wurde und damit seine bisher beste DTM-Saison im BMW M4 GT3 absolvierte, habe damit "bewiesen, dass er das Zeug zu seinem dritten Titel hat", ist Roos überzeugt.

"Kelvin hatte von Beginn an großen Wunsch, in DTM zurückzukehren"

"Kelvin van der Linde hatte von Beginn unserer Zusammenarbeit an den großen Wunsch, in die DTM zurückzukehren, und ich bin froh, dass wir ihm dieses Comeback nun ermöglichen können", stellt der BMW-Motorsportleiter klar, dass die DTM-Auszeit van der Lindes nach dem Wechsel zu BMW vor einem Jahr nicht ganz freiwillig gewesen sei.

Durch den DTM-Rückzug von Rast - der an der Pole-Promotion-Agentur von Dennis Rostek beteiligt ist, die van der Linde managt - bietet sich nun die Chance zum Comeback für den 29-Jährigen, der 2025 im für ihn neuen BMW M4 GT3 Evo zahlreiche Siege einfuhr.

Damit habe van der Linde laut Roos "bewiesen, dass er im BMW M4 GT3 Evo zu allem fähig ist. Zudem ist er mit seiner Persönlichkeit ein großer Gewinn für die DTM, die sich in unseren Augen hervorragend entwickelt", verweist er auf den Aufwärtstrend der Serie. "Das Racing, die Zuschauerzahlen und die tolle Atmosphäre machen die DTM zu einer unverzichtbaren Plattform für BMW M Motorsport."

Kelvin van der Linde peilt in Schubert-Debütsaison Titel an

Kelvin van der Linde macht keinen Hehl daraus, wie wichtig ihm die Rückkehr in die DTM ist. "Die DTM ist eine ganz besondere Meisterschaft für mich. Es war immer mein Kindheitstraum, dort zu fahren und Rennen zu gewinnen. Das habe ich beides erreicht, aber das ganz große Ziel bleibt noch: den DTM-Titel zu gewinnen", stellt er klar.

Damit möchte er in die Fußstapfen seines jüngeren Bruders Sheldon van der Linde treten, der mit Schubert den bislang letzten BMW-Titel in der DTM eingefahren hat. "Sheldon hat das 2022 geschafft, und jetzt ist es so eine Art Homecoming bei Schubert Motorsport, wenn ich als sein Bruder nun auch für das Team fahre", spielt er darauf an, dass ihm das Umfeld nicht ganz fremd ist.

Torsten Schubert mit Kelvin van der Linde: Gelingt gleich im ersten Jahr der Titel? Foto: Gruppe C Photography

Und steckt sich klare Ziele: "Ich will 2026 von Anfang an Erfolg in der DTM haben und mir meinen großen Lebenstraum des Fahrertitels erfüllen." Teamchef Torsten Schubert rechnet mit einer unproblematischen Eingewöhnung: "Natürlich müssen wir uns erst aufeinander abstimmen, aber ich denke, wir kennen uns aus der Vergangenheit sehr gut und werden schnell zueinanderfinden."

Wittmann setzt 2026 auf bewährte Ingenieure

Dass auch Wittmann, der zuletzt 2016 DTM-Meister wurde, ganz oben stehen will, ist bekannt. Nach dem Aufwärtstrend im Vorjahr ist der 36-jährige Franke "zuversichtlich", dass er "erneut ganz vorne mitfahren kann". Diese Zuversicht beruht auf der Tatsache, dass er auf vertraute Ingenieure bauen kann.

"Wir haben uns in den vergangenen beiden Saisons mit Schubert Motorsport eine super Basis aufgebaut. Meine Crew aus Ingenieuren und Mechanikern bleibt nahezu unverändert. Das ist sehr wichtig, weil wir uns gut aufeinander eingespielt haben. Schon 2025 konnten wir mit beiden Autos bis zum Schluss um den Titel kämpfen. 2026 ist mein klares Ziel, meinen dritten DTM-Titel einzufahren."