Götz kehrt ins ADAC GT Masters zurück: DTM-Edeljoker für Ex-Meisterteam HRT?

Prominenter Rückkehrer bei HRT im ADAC GT Masters: Ex-DTM-Champion Maximilian Götz, der dieses Jahr in der DTM bei der Mercedes-AMG-Fahrerwahl nicht berücksichtigt wurde, wird beim Team von Hubert Haupt im Rahmenprogramm der Traditionsserie an den Start gehen. Und zwar ausgerechnet ab dem Heimrennen auf dem Norisring, wo er 2021 DTM-Champion wurde.

Wie das Team in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird der 37-jährige Uffenheimer abgesehen vom Nürnberg-Wochenende am Sachsenring und beim Finale auf dem Hockenheimring im zweiten Auto des Rennstalls mit der Startnummer drei als Partner des Rumänen Petru Umbrarescu fungieren.

Wegen Terminkollisionen - Götz tritt dieses Jahr auch in der GT-World-Challenge Europe und Asia sowie bei diversen Langstrecken-Klassikern an - soll er bei den verbleibenden Rennen unter anderem von DTM-Stammfahrer Arjun Maini ersetzt werden, der bereits den Auftakt in Hockenheim bestritten hat.

Warum vor allem das DTM-Team von Götz profitiert

Götz ist eine perfekte Wahl, denn DTM-Piloten dürfen an den Rennwochenenden der Traditionsserie nicht im Rahmenprogramm an den Start gehen. Eine Regelung, die den Mercedes-AMG-Werksfahrer nicht betrifft, da er kein Stammcockpit in der DTM besitzt.

Er kann somit wertvollen Input bei der Set-up-Arbeit für HRT liefern, da das Team zusätzliche Streckenzeit bei repräsentativen Bedingungen erhält. Das Mercedes-AMG-Team ist neben dem Lamborghini-Rennstall Grasser mit Marco Mapelli die einzige DTM-Truppe, die einen Werksfahrer im ADAC GT Masters einsetzt - und sich so einen Vorteil erarbeiten kann.

Während Maini beim Nürburgring-Rennen des ADAC GT Masters im Rahmen des Truck-Grand-Prix einspringen kann, ist nun die Frage, wer das Cockpit in Spielberg im Rahmen der DTM besetzt. Denn der Inder darf wegen der DTM nicht, Götz hat andere Verpflichtungen.

Götz will Team unterstützen und "Erfahrung mit einbringen"

Götz freut sich jedenfalls auf seine Rückkehr in das ADAC GT Masters, in dem er von 2010 bis 2014 und von 2017 bis 2020 am Start war und 2014 den Titel holte. "Mein Terminkalender in diesem Jahr ist zwar schon recht voll, aber einen Einsatz im GT Masters lasse ich mir nicht entgehen", wird er zitiert.

"Immer, wenn ich hier angetreten bin, wollte ich natürlich um den Titel fahren, was aber leider in diesem Jahr durch die Überschneidungen nicht möglich ist."

Seine Ziele? "Natürlich möchte ich um die Podiumsplätze mitfahren, das Team unterstützen und meine Erfahrung mit einbringen. Es freut mich besonders, dass wir zusammen am Norisring starten, wo ich gemeinsam mit HRT 2021 mein letztes Rennen bestritten habe und wir den DTM-Titel feiern konnten."

Auch Teamchef Ulrich Fritz freut sich sehr über das Comeback von Götz, das er nie ausgeschlossen hatte. "Er ist ein absoluter Experte dieser Serie und wertet mit seiner Präsenz das ADAC GT Masters weiter auf. Auch sportlich erhoffen wir uns, dass wir weiter um Siege mitfahren. In Hockenheim haben wir mit Petru und Arjun bereits eine Podiumsplatzierung einfahren können. Dieses Niveau möchten wir natürlich halten und ausbauen."

Man sei überzeugt, für dieses Ziel mit Routinier Götz "den richtigen Fahrer neben Petru im Auto zu haben", sagt Fritz abschließend.

Mit Bildmaterial von Gruppe C GmbH.