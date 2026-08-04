Grasser bestätigt zweiten Lamborghini für Nürburgring: Wer sitzt im Cockpit?

Die Entscheidung ist gefallen: Das Grasser-Team wird beim kommenden DTM-Wochenende auf dem Nürburgring wieder mit zwei Lamborghini Temerario GT3 an den Start gehen, nachdem man das Unfallauto von Maximilian Paul wegen logistischen Problemen für Oschersleben nicht rechtzeitig fahrbereit machen konnte.

"Wir fahren auf dem Nürburgring wieder mit zwei Autos", bestätigt Teamchef Gottfried Grasser. "Wir haben ein neues Chassis gekauft - das ist jetzt die Lösung. Das andere Auto ist laut Lamborghini nicht reparierbar."

Damit wächst das DTM-Feld in der Eifel wieder auf 21 Fahrzeuge an. Doch wer wird im Lamborghini Temerario GT3 mit der Startnummer 19 sitzen und damit Teamkollege von Oschersleben-Sieger Mirko Bortolotti? Das steht laut Teamchef Grasser noch nicht endgültig fest.

Welcher Lamborghini-Werksfahrer erhält den Zuschlag?

"Es wird definitiv ein Lamborghini-Werksfahrer", sagt der Österreicher. "Mehr ist noch nicht entschieden." Die Entscheidung wird laut Informationen von Motorsport-Total.com von Lamborghini selbst getroffen - und die Anzahl der Kandidaten hält sich wegen des überschaubaren Werkskaders der italienischen Audi-Tochter ohnehin in Grenzen (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

Um wen es sich handelt? Der Franzose Franck Perera ist DTM-erprobt - und er kennt neben dem Temerario GT3 auch das Grasser-Team sehr gut, da er in der Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) ebenfalls für die Truppe an den Start geht.

Der 42-Jährige war bereits 2023 bei SSR Performance DTM-Pilot und feierte damals in Oschersleben seinen einzigen Sieg. 2024 kehrte er nach Christian Engelharts Ausfall wegen dessen Knieverletzung während der Saison als Ersatzmann zurück und feierte auf dem Norisring als Zweiter einen weiteren Podestplatz.

Perera gilt allerdings nicht gerade als bester Freund von Mirko Bortolotti, dessen Teamkollege er bereits bei SSR war.

Comebackchance für Engelhart oder Niederhauser?

Auch Engelhart darf sich übrigens Hoffnungen auf das Cockpit - und damit auf ein DTM-Comeback - machen. Der 39-jährige Bayer feierte 2023 im Toksport-WRT-Porsche einen DTM-Sieg und stand noch in der gleichen Saison im Grasser-Lamborghini beim Saisonfinale in Hockenheim auf dem Podest.

Engelhart verletzte sich aber in der Winterpause am Knie und räumte während der Saison 2024 sein Grasser-Cockpit Cockpit, weil er operiert werden musste.

Ein aussichtsreicher Kandidat ist Patric Niederhauser: Der Schweizer bestritt 2023 im Audi eine DTM-Saison, sein Attempto-Team war allerdings nicht konkurrenzfähig. Erst am vergangenen Wochenende zeigte der 34-Jährige im vom Rutronik-Team eingesetzten Lamborghini Temerario GT3 bei der GTWC-Sprintserie in Magny-Cours seine Klasse und wurde gemeinsam mit Teampartner Luca Engstler starker Dritter.

Und dann wäre da noch der Brite Sandy Mitchell, der am vergangenen Wochenende in der US-amerikanischen IMSA-Sportwagen-Serie gemeinsam mit Andrea Caldarelli und dem Pfaff-Team in Elkhart Lake den ersten Sieg des Lamborghini Temerario GT3 in den USA einfuhr. Er kennt die DTM aber abgesehen von Testfahrten bei SSR überhaupt nicht.

Neben dem Nürburgring-Wochenende sieht es aktuell danach aus, als würde Grasser auf jeden Fall auch für den Sachsenring im September einen Ersatzmann brauchen. Ob Paul möglicherweise beim Saisonfinale in Hockenheim im Oktober wieder fit ist und ein Comeback gibt, ist aktuell ungewiss.