Grasser erhält neuen Lamborghini und testet intensiv: Wieso muss Abt warten?

Start in eine neue Ära: Als erstes DTM-Team von Lamborghini hat die Mannschaft von Gottfried Grasser vor wenigen Tagen den neuen Temerario GT3 erhalten und am Dienstag in Monza mit der Testarbeit begonnen. Das Fahrzeug ist komplett im Carbon-Look unterwegs, nur der Schriftzug des Grasser-Teams und Sponsor TGI über der Frontscheibe und unter der Tür verrät seine Herkunft.

Am Steuer sitzen die DTM-Piloten Mirko Bortolotti und Maximilian Paul sowie GT-World-Challenge-Europe-Verstärkung Franck Perera, die sich bis Freitag beim viertägigen Test abwechseln. Und erste Videoaufnahmen zeigen, dass der Bolide schon jetzt voll am Limit bewegt wird, was ein gutes Zeichen ist.

Auch die Rundenanzahl kann sich sehen lassen: Am Dienstag wurden mit dem brandneuen Fahrzeug 108 Runden zurückgelegt, am Mittwoch ebenfalls beachtliche 97 Runden. "Es läuft besser als erwartet", freut sich Teamchef Gottfried Grasser. Aber warum hat sein Team den neuen Boliden bereits erhalten, während Abt noch wartet?

Grasser erhält neues Auto vor Abt: Das sagt Lamborghini

"Die Zuteilung der Kundenfahrzeuge wurde auf Grundlage der jeweiligen Sport- und Testkalender der betroffenen Teams festgelegt", erklärt ein Lamborghini-Sprecher auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Abt wird seinen ersten Lamborghini Temerario GT3 bis Ende dieser Woche erhalten, danach werden die übrigen Kundenteams folgen. "Vor der Auslieferung durchläuft jedes Fahrzeug einen vollständigen Shakedown- und Validierungsprozess, der vom internen Personal von Automobili Lamborghini durchgeführt wird, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten", erklärt der Lamborghini-Sprecher.

Dass Grasser den Boliden also rund eine Woche vor dem Abt-Team erhalten hat, das sich 2026 nach dem schwierigen Lamborghini-Debütjahr in der DTM an der Spitze zurückmelden will, ist darauf zurückzuführen, dass die Österreicher auch in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) an den Start gehen.

Hat Grasser noch einen Reifenvorteil gegen Abt?

Der offizielle Test - auch Prolog genannt - findet bereits am 8. und 9. April in Le Castellet statt, an den Tagen danach folgt der Saisonauftakt. Das Grasser-Team tritt mit dem Temerario neben der DTM auch in der Serie der SRO an, während Abt das neue Auto nur in der DTM einsetzt.

Denn auf der Nürburgring-Nordschleife geht Abt dieses Jahr noch einmal mit dem ausgereiften Lamborghini Huracan GT3 Evo2 an den Start - und der DTM-Saisonauftakt findet zwei Wochen nach der GTWCE am 25. und 26. April in Spielberg statt (DTM-Kalender).

Zumindest einen Nachteil sollte Abt dieses Jahr nicht haben: In der DTM wird 2026 ein exklusiver Pirelli-Reifen genutzt, wodurch das Grasser-Team die Erfahrungswerte aus der GTWCE, in der weiter der DHG-Reifen der Italiener zum Einsatz kommt, nur noch bedingt nutzen kann (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

Intensive Testphase für Grasser-Team in Italien

Das Grasser-Team nutzt aktuell jede Gelegenheit zu Testfahrten, um den Temerario GT3 vor der Saison so gut wie möglich kennenzulernen. "Im März werden wir sicher jede Woche testen", kündigte Grasser an. "Da müssen wir rausfinden, wie das Auto auf gewisse Änderungen reagiert und ein Verständnis vom Auto gewinnen."

Nach dem Test in Monza, bei dem sich das Team an den ersten zwei Tagen über trockene Bedingungen und Temperaturen von knapp über zehn Grad freute, will das Team auch kommende Woche testen, ehe am 24. und 25. März der erste Test mit dem exklusiven DTM-Reifen von Pirelli für die Teams in Vallelunga ansteht.