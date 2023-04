"Highlight war die DTM": Robin Frijns verkündet Abschied von Audi

Audio-Player laden

"Alles Gute hat ein Ende": Mit diesen Worten verkündete der ehemalige DTM-Pilot Robin Frijns am Osterwochenende auf seinen Social-Media-Kanälen das Ende eines wichtigen Abschnitts seiner Rennfahrerkarriere. "Nach sieben Jahren als offizieller Audi-Fahrer ist es für mich an der Zeit, weiterzuziehen."

Wohin es Frijns zieht, ließ er offen. Wahrscheinlich ist aber, dass es ihn verstärkt in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und dort zu BMW zieht - wie vor ihm schon Rene Rast. In der WEC startet Frijns seit 2021 in der LMP2-Klasse für das langjährige Audi-Team WRT, mit dem der Niederländer im GT3-Sport zahlreiche Erfolge gefeiert hatte.

WRT wird im kommenden Jahr in der WEC als Einsatzteam für die LMDh-Werksautos von BMW fungieren. Parallel dazu ist Frijns in dieser Saison für das deutsche Team Abt in der Formel E aktiv.

Nach einer Karriere im Formelsport war Frijns 2015 in das Kundensportprogramm von Audi eingestiegen und feierte gleich in seiner ersten Saison mit dem Titelgewinn in der Blancpain GT Series einen seiner größten Erfolge. 2018 wurde der Niederländer dann offizieller Audi-Werksfahrer und es begann die für ihn prägendste Zeit.

"Mein persönliches Highlight waren die drei Jahre in der DTM mit den letzten Class-1-Autos", sagt Frijns. "Ganz besonders erinnere ich mich an meinen ersten DTM-Sieg mit Abt vor meinem Heimpublikum in Assen." Nach diesem Sieg und zwei weiteren Erfolgen auf dem Nürburgring kämpfte Frijns in der Saison 2020 lange um den Meistertitel, musste sich im Saisonendspurt aber seinen Markenkollegen Rast und Nico Müller geschlagen geben.

Nach dem Umstieg der DTM auf GT3-Fahrzeuge schied Frijns 2021 als Audi-Werksfahrer aus und war zu Saisonbeginn auch kein Fahrer im Kundensportprogramm, für das er jeweils nachträglich verpflichtet wurde.

2022 folgte ein weiterer großer Triumph. Gemeinsam mit Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor und Frederic Vervisch feierte er in einem von Phoenix eingesetzten Audi den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

"Meine Audi-Karriere mit dem Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2022 mit Phoenix zu beenden - das war definitiv etwas für die Geschichtsbücher", sagt Frijns. "Danke an alle, die das möglich gemacht haben!"

Mit Bildmaterial von Audi.