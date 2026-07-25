"Ich höre jetzt auf!": Thiim platzt nach Preining-Pole der Kragen, BoP geändert
Schwere Vorwürfe von DTM-Leader Nicki Thiim: Nach Platz 18 sieht er einen Zusammenhang zwischen Preinings BoP-Kritik und der Pole - Einstufung angepasst!
Nicki Thiim reagiert mit Sarkasmus auf Thomas Preinings Aussagen
Foto: ADAC Motorsport
Nicki Thiim war nach Platz 18 beim Qualifying für das Samstagsrennen der DTM (Bericht) wütend: Der in der Meisterschaft führende Comtoyou-Aston-Martin-Pilot beschwert sich darüber, dass die Rücktrittsdrohung von Thomas Preining, die auf die Balance of Performance (BoP) abzielt, und die scharfe BoP-Kritik von Marco Wittmann nach dem Norisring offenbar Wirkung gezeigt haben.
"Gerade jetzt lasse ich den Frust raus, aber wir hatten Spaß, all die Artikel mit Mr. Wittmann und Preining zu lesen - wir hören auf und so weiter", schimpft Thiim bei ran.de. "Vielleicht soll ich das auch tun - aufhören. Dann kriege ich hier vielleicht auch 50 Kilo raus und mehr Power. Aber ja, tut mir leid, bin gerade frustriert."
Dass die BoP nach seinen zwei Siegen auf dem Norisring nun für ihn negativ ausfalle, finde er ungerecht. "Du wirst dafür bestraft, auf einer Strecke eine gute Leistung zu bringen, wo du einfach dicke Eier brauchst", ärgert er sich.
"Ich habe keine Lust mehr - dann kriege ich mehr Dampf an die Kette"
"Das ist nicht mein Problem, dass die Jungs da nicht irgendwie rumkommen können und man daraus einen Schluss zieht und uns komplett einbremst. Ja, jetzt bin natürlich ich der Leidtragende. Jetzt stehe ich hier und sage, ich höre jetzt auf", greift er nun ebenfalls - allerdings sarkastisch - zur Rücktrittsdrohung.
"Ich habe keine Lust mehr. Dann kriege ich mehr Dampf an die Kette und so weiter", sieht er einen Zusammenhang zwischen Preinings Aussage im Gespräch mit Motorsport-Total.com nach dem Samstagsrennen auf dem Norisring und der Einstufung für Oschersleben.
Die für die BoP zuständige SRO Motorsports Group hat nun auf das Qualifying-Ergebnis in Oschersleben, bei dem Thiim 0,803 Sekunden auf Pole-Setter Preining fehlten, reagiert.
Weniger Gewicht und mehr Leistung für Aston Martin
Während der Großteil der Fahrzeuge unverändert blieb, gab es bei seinem Aston Martin Vantage GT3 Evo und beim BMW M4 GT3 Evo Anpassung. Der Aston Martin wird um fünf Kilogramm leichter, was allerdings im Rennen keinen Vorteil darstellen wird, da der Däne gleichzeitig 20 Kilogramm Erfolgsballast von seinem Norisring-Sieg in die Gewichtskiste bekommt.
Dadurch ist sein Auto 15 Kilogramm schwerer als im Qualifying. Dafür wird der Ladedruck etwas erhöht - und fast über das gesamte Drehzahlband. Im niedrigen Drehzahlbereich darf um 0,02 bar aufgedreht werden, im höheren Bereich um 0,03 bar.
Bei den BMW-Piloten Marco Wittmann und Kelvin van der Linde, die beim Schubert-Heimspiel im Qualifying die Plätze 13 und 15 belegten, wird ebenfalls der Ladedruck erhöht - und zwar abgesehen vom ganz hohen Bereich über das gesamte Drehzahlband um 0,05 bar. Beim Ferrari, dessen Einstufung das Emil-Frey-Team bereits vor dem Wochenende kritisiert hatte, gibt es hingegen keine Änderung.
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