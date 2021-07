Infos DTM Lausitzring 2021: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan u.v.m.

Das zweite Rennwochenende der DTM findet vom 23. bis 25. Juli am Lausitzring statt. Der Saisonauftakt in Monza hat bereits bewiesen: Die DTM kann auch in ihrer neuen Ära begeistern! Nach dem Highspeed-Tempel in Italien müssen sich die Teams und Fahrer in ihren GT3-Autos nun aber erst einmal auf einer alteingesessenen DTM-Strecke beweisen. Zum Livestream!

Die neue DTM-Ära geht mit zwölf Teams, 17 Fahrern und zwei Fahrerinnen an den Start. Mit Mercedes, Audi, BMW, Ferrari und Lamborghini greifen gleich fünf Hersteller in das Spektakel ein. Am Lausitzring haben vor der Saison bereits Testfahrten stattgefunden.

Im Rahmenprogramm wird am Lausitzring auch die DTM-Trophy in ihr zweites Rennwochenende starten. Außerdem teilen sich noch die DTM-Classic-Tourenwagen-Legenden und der BMW-M2-Cup die Strecke mit der DTM.

Zeitplan, Livestream und TV-Übertragung

Die DTM wartet wie gewohnt am Freitag mit zwei Freien Trainings und am Samstag und Sonntag je mit Qualifying und Rennen auf. Alle Sessions gibt es mit deutschem Kommentar im Livestream auf ran.de zu sehen. Sie können auch auf dem YouTube-Channel der DTM und auf DTM Grid mit englischem Kommentar verfolgt werden.

Die Rennen können Sie sich auch im Free-TV ins Wohnzimmer holen. Sat.1 überträgt live ab 13 Uhr. Livestreams zu den Qualifyings und Rennen werden außerdem auch von ServusTV mit englischem Kommentar angeboten.

Zeitplan DTM Lausitzring 2021 (alle Zeiten MESZ)

Freitag, 23. Juli

TBA: 1. Freies Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

TBA: 2. Freies Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

Samstag, 24. Juli

TBA: 1. Qualifying (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

13:00 - 14:55 Uhr: 2. Rennen (Sat.1, ran.de, ServusTV)

Sonntag, 25. Juli

TBA: 1. Qualifying (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

13:00 - 14:55 Uhr: 2. Rennen (Sat.1, ran.de, ServusTV)

Spektakuläre Autos

Die DTM wechselt in diesem Jahr von ihren Tourenwagen-Prototypen auf GT3-Fahrzeuge. Zu den Fahrzeugen Mercedes-AMG GT3, Audi R8 LMS und BMW M6 GT3 stoßen dieses Jahr auch die DTM-Exoten Ferrari 488 GT3 Evo und Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Chancengleichheit soll mit der Balance-of-Performance-Einstufung (BoP) gewährleistet werden.

Spannendes Fahrer/Fahrerinnen-Feld!

Gesteuert werden die DTM-Boliden von einem internationalen Fahrer/Fahrerinnen-Feld aus unterschiedlichen Bereichen. Der amtierende DTM-Champion Rene Rast wird seinen Titel nicht verteidigen. DTM-Champion Gary Paffett wird an den ersten beiden Rennwochenenden bei Mücke Motorsport von Maximilian Buhk ersetzt. Für AF Corse geht Formel-1-Ersatzpilot Alex Albon an den Start.

Erstmals seit 2012 greifen mit Sophia Flörsch und Esmee Hawkey auch wieder zwei Frauen ins Steuer. Zu den bekannten DTM-Namen im Feld gehören der amtierende Vize-Meister Nico Müller, Marco Wittmann, Timo Glock, Lucas Auer und Mike Rockenfeller.

Daten zum Dekra Lausitzring

Streckentyp: permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4.570 Meter

Kurven: 14

Streckenrekord: 1:32,21 min. (Heikki Kovalainen, Dallara-Nissan, 2004)

Renndistanz: 55 Minuten

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.