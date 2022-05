Infos DTM-Auftakt Lausitzring 2022: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan u.v.m.

Audio-Player laden

Die DTM-Saison 2022 wurde in Portimao spektakulär Auftakt gestartet. Jetzt geht es zum ersten Rennwochenende in Deutschland. Am 21. und 22. Mai ist der Lausitzring Austragungsort für die jetzt schon spannenden Positionskämpfe der 29 GT3-Autos. Wer sammelt dort die nächsten Punkte für die Meisterschaft? Wer ist Favorit auf die Spitzenplätze? Wir zeigen auf, wie, wann und wo man die Action verfolgen kann. Zum Livestream!

Grasser-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti reist nach zwei Podiumsplätzen als Gesamtführender zum Lausitzring. In der Teamwertung haben die Mercedes' von Winward die Nase vorn. Das kann sich am zweiten Rennwochenende der DTM-Saison 2022 aber schnell ändern.

Im Rahmenprogramm der DTM fährt am Lausitzring die DTM Trophy, die in ihre dritte Saison geht. Außerdem startet der BMW-M2-Cup und der DTM-Classic-Cup mit legendären DTM-Autos der 1980er und 1990er Jahre.

Zeitplan, Livestream und TV-Übertragung

Die DTM wartet wie gewohnt am Freitag mit zwei Freien Trainings und am Samstag und Sonntag je mit Qualifying und Rennen auf. Alle Sessions gibt es mit deutschem Kommentar im Livestream auf ran.de zu sehen. Zusätzlich gibt es Live-Angebote auf dem YouTube-Kanal der DTM und der Serien-eigenen Streaming-Plattform DTM Grid.

Die Rennen können Sie sich auch im Free-TV ins Wohnzimmer holen. ProSieben überträgt live ab 13 Uhr.

Livestreams der Rennen werden außerdem auch von der Online-Plattform von ServusTV mit englischem Kommentar angeboten.

Zeitplan DTM Lausitzring 2022 (alle Zeiten MESZ)

Freitag, 20. Mai

11:15 Uhr: 1. Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

15:05 Uhr: 2. Training (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

Samstag, 21. Mai

09:55 Uhr: 1. Qualifying (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

13:00 Uhr: 1. Rennen (ProSieben, ran.de, ServusTV On)

Sonntag, 22. Mai

09:45 Uhr: 2. Qualifying (ran.de, Social-Media-Kanäle der DTM)

13:00 Uhr: 2. Rennen (ProSieben, ran.de, ServusTV On)

Spektakuläre Autos

2021 hat die Umstellung von Tourenwagen-Prototypen auf GT3-Fahrzeuge in der DTM Eindruck hinterlassen. In diesem Jahr gibt es noch mehr Markenvielfalt: Mit dem Mercedes-AMG GT3, dem Audi R8 LMS GT§ Evo II, dem BMW M4 GT3, dem Porsche 911 GT3 R, dem Lamborghini Huracan GT3 Evo und dem Ferrari 488 GT3 Evo gehen sechs hochklassige Marken, verteilt auf 14 Teams, an den Start.

Chancengleichheit soll mit der Balance-of-Performance-Einstufung (BoP) der AVL gewährleistet werden.

Spannendes Fahrer/Fahrerinnen-Feld!

Gesteuert werden die DTM-Boliden von einem internationalen Fahrer/Fahrerinnen-Feld aus unterschiedlichen Bereichen. Für Aufsehen hat unter anderem die Verpflichtung von Nicki Thiim bei T3-Motorsport gesorgt. Als seine Teamkollegin startet Esmee Hawkey als einzige Frau. Stammfahrer Nick Cassidy übernimmt bei AF-Corse am Lausitzring das Cockpit von Rallye-Superstar Sebastien Loeb.

Esmee Hawkey, T3 Motorsport Foto: Alexander Trienitz

Für Abt tritt in diesem Jahr wieder Rene Rast an, der 2021 noch zugunsten der Formel E auf die DTM verzichtet hatte. In diesem Jahr möchte er sich den Titel von Maximilian Götz zurückholen. Timo Glock und Mike Rockenfeller fahren in diesem Jahr nicht mehr in der DTM. Rockenfeller bleibt der Serie aber als Experte bei ran erhalten.

Daten zum Lausitzring

Streckentyp: permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4.570 Meter

Kurven: 13

Renndistanz: 55 Minuten