Interne Turbulenzen bei Lamborghini: Wird Ex-Ferrari-Mann neuer Sportchef?

Gibt es bei Lamborghini nach den Turbulenzen im Motorsportbereich endlich positive Nachrichten? Die Audi-Tochter, die zuletzt durch zahlreiche Abgänge von Schlüsselpersonen und Personalwechsel in der Rennsport-Abteilung gebeutelt wurde, hat offenbar einen neuen Motorsportchef gefunden.

Dabei handelt es sich um den Italiener Andrea Reggiani. Der Name des langjährigen Ferrari-Managers tauchte schon vor einigen Wochen erstmals auf, doch dann wurde es wieder ruhig um ihn. Das machte den Anschein, er könnte abgesagt haben, doch das scheint nicht der Fall zu sein.

Auch ein Lamborghini-Sprecher bestätigt auf Nachfrage von Motorsport-Total.com: "Die Bekanntgabe des neuen Motorsportchefs von Lamborghini ist in den kommenden 30 Tagen geplant". Ob es sich tatsächlich um Reggiani handelt, wollte man nicht kommentieren.

Warum Lamborghinis Sportbereich dringend einen Chef braucht

Dabei wäre eine rasche Lösung wichtig, denn seit dem Aus für Motorsportchef Maurizio Leschiutta im Dezember 2025 nach nur einem Jahr leitet Rouven Mohr interimistisch die Motorsportabteilung Lamborghini Squadra Corse. Mohr, der zuletzt Technikvorstand von Lamborghini war, kehrte jedoch am 1. März dieses Jahres zu Audi zurück, wo er seitdem als Vorstand die Technische Entwicklung leitet.

Offiziell bleibt der 46-jährige Saarbrücker zwar Lamborghini vorerst interimistisch in der Serie und im Motorsport erhalten, doch angesichts seiner großen Verantwortung bei Audi wäre es ein Wunder, wenn er jetzt noch Zeit für die Motorsportaufgaben der italienischen Sportwagen-Marke findet.

Lamborghini verliert auch Rennsport-Entwicklungsleiter

Zudem verliert Lamborghini Ende April auch Rennsport-Entwicklungsleiter Stefan Gugger, den Mohr im Mai 2024 von Audi geholt hatte und der für die Umsetzung des Temerario-GT3-Projektes verantwortlich zeichnete.

Entiwicklungsleiter Stefan Gugger verlässt Lamborghini und kehrt zu Audi zurück Foto: Audi AG

"Diese Option war in seinem Vertrag vorgesehen - und aus persönlichen und familiären Gründen hat er sich entschieden, seine Karriere bei Audi Sport fortzusetzen", erklärt Lamborghini den Abgang des Schweizers. Erst vor etwas mehr als einem Jahr hatte Lamborghinis Motorsport-Abteilung den langjährigen Technikchef Leonardo Galante verloren, der sich nach dem Aus für den langjährigen Motorsportchef Giorgio Sanna zurückzog.

Gelingt es Lamborghini jetzt durch die Neubesetzung, für etwas mehr Stabilität zu sorgen? Der 51-jährige Reggiani würde gut ins Anforderungsprofil passen. Er ist Italiener, was - wie man hört - eine wichtige Rolle spielt. Außerdem verfügt er neben seiner Ingenieursausbildung auch über viel Managementerfahrung.

Kandidat Reggiani hat Ferrari-Vergangenheit

Reggiani arbeitete von 2008 bis 2018 für Ferrari - zunächst im Marketingbereich in Asien und China, ehe er 2011 zunächst Chef von Corse Clienti in der Asien-Pazifik-Region wurde. 2014 übernahm er die Gesamtleitung des exklusiven Programms, das es Kunden ermöglicht, legendäre Formel-1-Boliden und andere Klassiker aus Maranello zu fahren.

2015 wurde Reggiani Motorsportchef von Ferrari Nordamerika und war dort unter anderem für den Markenpokal Ferrari-Challenge zuständig, ehe der aus Parma stammende Manager 2018 zum dort ansässigen Rennwagen-Hersteller Dallara ging. Dort agiert er seitdem als CCO des Stradale-Projekts, bei dem es sich um das erste straßenzugelassene Fahrzeug von Dallara handelt.

Großer Druck wegen neuem Super-Trofeo-Boliden

Dallara ist ein langjähriger Entwicklungspartner von Lamborghini, was gut zu einem Wechsel passen würde. Seine Ferrari-Challenge-Erfahrung könnte ihm bei Lamborghini zugutekommen, denn der Super-Trofeo-Markenpokal, der in Europa, den USA und in Asien ausgetragen wird, gilt als "Cashcow" des Motorsport-Programms.

Der Temerario Super Trofeo soll 2027 kommen und ist für die Finanzen wichtig Foto: Lamborghini

Und 2026 ist ein wichtiges Jahr für Lamborghini: Um das GT3-Projekt mit dem Temerario zum Erfolg zu machen, müssen dringend mehr als die bisher nur acht weltweit ausgelieferten Fahrzeuge produziert werden, was aktuell bereits eine Herausforderung darstellt.

Zudem geht der neue Super-Trofeo-Bolide, der 2027 erstmals eingesetzt werden soll und über den gleichen Antriebsstrang wie das GT3-Auto verfügt, in die Produktion. Man hört von einem geplanten Volumen von rund 100 Temerario Super Trofeo. Das ist für die nicht mehr als 30 Leute umfassende Motorsportabteilung Squadra Corse ein riesiges Projekt.