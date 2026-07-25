"Irgendwas brennt im Cockpit": Kurioser Auslöser für Wiebelhaus-Aus

Drama im Cockpit bei Finn Wiebelhaus: Der DTM-Senkrechtstarter musste seinen Ford Mustang GT3 Evo im Samstagsrennen der DTM in Oschersleben (hier geht's zum Rennbericht) kurz vor den Boxenstopps wegen einer mysteriösen Rauchentwicklung im Fahrzeug abstellen. "Irgendwas brennt da im Cockpit", funkte der 20-jährige Hesse nervös.

"Ich habe aus der letzten Kurve ein bisschen was Verbranntes gerochen und bin in die erste Kurve reingefahren, dann war mein Cockpit schon voller Rauch", schildert der HRT-Ford-Pilot, der zuletzt zweimal auf dem Podest stand, den alarmierenden Zwischenfall.

"Dann haben wir aus Sicherheitsgründen abgestellt, weil wir nicht wussten, wo der Rauch herkam", erklärt Wiebelhaus, der nur auf Rang 16 gelegen war und schon zwei Runden vor der Aufgabe "ein komisches Gefühl in der Lenkung hatte", wie er bei ran.de offenbart.

"Reifenteil ist in den Propeller geraten"

"Wir versuchen, die Ursache herauszufinden und morgen wieder den Angriff zu starten", konzentriert er sich bereits auf den Sonntag. Aber was war die Ursache für die unangenehme Situation im Cockpit?

Das HRT-Team untersuchte das Fahrzeug nach dem Rennen - und wurde fündig. "Wir haben so Impeller im Cockpit", erklärt Teamchef Ulrich Fritz. "Ein größeres Reifenteil scheint den Filter zerschlagen zu haben. Dann ist dieses Reifenteil in den Propeller geraten - und der ist festgegangen. Dadurch kam Rauch heraus."

Durch den verbrannten Geruch habe Wiebelhaus laut Fritz "Respekt bekommen, was ich auch verstehe, weil er dachte, dass irgendwas brennt".

War Ben Dörrs Reifenschaden die Ursache?

Zur Erklärung: Der Ford Mustang GT3 wird in der DTM aus Gewichtsgründen ohne Klimaanlage eingesetzt. Stattdessen werden sogenannte "Impeller" genutzt, bei denen es sich um kleine Propeller handelt. Sie sollen dafür sorgen, dass dennoch ein Luftstrom ins Cockpit kommt und der Pilot zumindest etwas Frischluft erhält.

Das Reifenteil, das über den Kühllufteinlass in den Belüftungskanal kam, war laut dem HRT-Teamchef "eineinhalb Zentimeter groß". Wäre es möglich, dass dieses vom Reifen des McLaren-Piloten Ben Dörr stammte, der in der Anfangsphase nach der Berührung mit Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon mit Reifenschaden an die Box humpelte?

"Das könnte sein", sagt Fritz. "Es kann aber auch Pickup gewesen sein", will er sich nicht festlegen. "Weil das Teil so 'sticky' ist, ist es im Impeller hängegeblieben. Und das hat den Motor des Impellers überlastet."

Maini glänzt als Sechster auf der Anti-Mustang-Strecke

Während Wiebelhaus ausschied und dadurch für den Sonntag einen Reifensatz gespart hat, zeigte Teamkollege Arjun Maini ein starkes Rennen und wurde Sechster - obwohl der Mustang GT3 mit den engen Kurven in Oschersleben gar nicht harmoniert und der Inder von Startplatz zwölf kam.

Der Schlüssel war Mainis hervorragender Start, der ihn auf Platz sechs nach vorne brachte. "Das hat er sehr gut gemacht", lobt Fritz seinen Piloten. Zudem setzte das Team auf einen frühen Stopp und holte Maini unmittelbar nach der Öffnung des Boxenstopp-Fensters an die Box.

"Wir wussten, dass wir undercutten müssen", verweist Fritz darauf, dass der Mustang die Reifen schneller auf Temperatur bringt als andere Boliden. Und die HRT-Crew, die nach einem verletzungsbedingten Ausfall am Norisring nun wieder vollständig ist, fertigte Maini in 6,1 Sekunden ab.

"Wir haben in den letzten anderthalb Wochen viel trainiert", liefert Fritz die Erklärung, warum die Mannschaft so flink war wie selbst davor in Bestbesetzung nur selten.