"Ist deine Rechnung": Aitken fürchtete wegen harter DTM-Gangart hohe Kosten

Ex-Formel-1-Pilot Jack Aitken, der im Vorjahr im Emil-Frey-Ferrari seine DTM-Premiere gab, offenbart, dass ihm die harte Gangart in der Traditionsserie zunächst Kopfzerbrechen bereitete. "Das Racing ist wirklich brutal", so der Brite bei der Autosport-International-Show. "Ich habe ein paar Rennen gebraucht, um mich zu gewöhnen, vor allem, wenn man sich die Preisliste für die Ersatzteile des Ferrari anschaut."

Der neue Ferrari 269 GT3 gilt tatsächlich als eines der teuersten Fahrzeuge im Feld, was zu einer Diskussion mit Teamchef Lorenz Frey-Hilti geführt habe. "Mein Teamchef ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt: 'Jack, zeig ihnen, warum wir hier sind! Fahr deine Ellbogen ein bisschen aus, wir lassen uns nicht herumschubsen'", erinnert sich Aitken.

"Ich hab dann gesagt: 'Es ist deine Rechnung. Jetzt sagst du das, komm also bitte nicht nach dem Rennen zu mir und beschwere dich.'" Frey-Hilti, der in der Vergangenheit selbst Rennfahrer war, habe ihm dann signalisiert, er müsse keine Rücksicht nehmen und könne befreit Gas geben.

"Paar Anläufe gebraucht, bis ich Oschersleben aussprechen konnte"

Das hat Aitken, der auf dem Lausitzring sein erstes DTM-Rennen gewann, getan: "Wir haben die Ellbogen ausgefahren - und es hat richtig Spaß gemacht." Auch die Kurse in der Traditionsserie sind nach dem Geschmack des 28-jährigen Briten - die meisten lernte er 2022 im ADAC GT Masters kennen.

"Ich bin zu Strecken gekommen, von denen ich vor der DTM und vor dem GT-Masters noch nie etwas gehört hatte", sagt er. "Fantastische Kurse, die mit den nationalen Strecken in Großbritannien vergleichbar sind - und mich an Oulton Park erinnern. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis ich Oschersleben oder Sachsenring aussprechen konnte."

Aber das waren nicht die einzigen Herausforderungen, denn das Emil-Frey-Team stieg 2023 ohne Erfahrung und mit einem brandneuen Auto in die DTM ein. Umso überraschender war der Saisonauftakt in Oschersleben, bei dem Aitken nach Startplatz zwei auf Platz drei fuhr.

Wo Aitken nach DTM-Saison 2023 Luft nach oben sieht

"Es ging wirklich gut los, und wir haben gezeigt, dass wir das Tempo haben", so Aitken. "Aber dann kamen einige Strecken, auf denen wir nirgends waren - nicht mal in den Top 20."

Dort müsse man den Hebel ansetzen, weiß Aitken, der in der Gesamtwertung - auch weil er ein Wochenende verpasste - 14. wurde. "Wenn man sich die letzten Jahre in der DTM anschaut, fällt auf, dass die Jungs den Titel holen, die auch an einem schlechten Tag in den Top 10 sind. Da müssen wir uns verbessern, wenn wir es dieses Jahr noch einmal probieren."

Die Chancen stehen gut, denn das Emil-Frey-Team möchte 2024 in der DTM zumindest zwei Boliden einsetzen - sogar von einem dritten Ferrari 296 GT3 ist die Rede. Und auch Aitken, der 2024 bei allen Rennen zur Verfügung stehen würde, darf sich laut Teamchef Frey-Hilti gute Chancen ausrechnen.

"Ich würde sehr gerne wieder kommen und noch einmal fahren. Wir sprechen darüber, und es gibt Hoffnung", zeigt er sich optimistisch, auch 2024 in der Startaufstellung zu stehen.

