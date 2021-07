Jetzt Tickets für die DTM-Rennen 2021 sichern!

Neue Autos, mehr Marken und ein attraktives Fahrerfeld mit schnellen Damen, starken Rookies und Ex-Formel-1-Fahrern: Das ist die DTM 2021! Bei unserem Schwesterunternehmen Motorsporttickets.com gibt es jetzt Tickets für alle weiteren Rennen der Saison 2021!

Nach den Rennen an diesem Wochenende auf dem Lausitzring geht es schon in zwei Wochen (6. bis 8. August) in Zolder weiter. Nur rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze gelegen, ist die Rennstrecke in Belgien vor allem für Fans aus Westen Deutschlands eine Reise wert.

Nur 14 Tage später reist der DTM-Tross in die Eifel. Vom 20. bis 22. August finden die Saisonrennen sieben und acht auf dem Nürburgring statt. Die malerische Naturlandschaft der Eifel lädt geradezu dazu ein, den Besuch bei der DTM mit einem Urlaub zu verbinden.

Das gilt auch für die fünfte Saisonstation: den Red-Bull-Ring bei Spielberg in Österreich, wo die DTM vom 3. bis 5. September zu Gast ist. Die Berge der Steiermark bilden die wohl schönste Kulisse alle DTM-Strecken.

Mit den Rennen vom 17. bis 19. September in Assen wird dann schon der Endspurt der Saison eingeleitet. Auch der traditionelle Kurs im Norden der Niederlande ist vom Nordwesten Deutschlands aus mit einem Tagesausflug gut erreichbar.

Das Saisonfinale der DTM findet vom 1. bis 3. Oktober wie schon seit vielen Jahren auf dem Hockenheimring statt. Dort hat man vom Oberrang der Südtribüne aus einen wunderbaren Überblick über das gesamte Motordrom.

Tickets für alle Rennen gibt es jetzt bei unserem Schwesterunternehmen Motorsporttickets.com.

