Kein Engelhart-Comeback, aber Perera fällt aus: Dieser Pilot feiert DTM-Debüt!

Christian Engelhart muss weiterhin auf sein DTM-Comeback warten: Der 37-jährige Starnberger, der nach seiner Knie-Operation schon am Norisring und auf dem Nürburgring aussetzen musste, wird auch am Sachsenring nicht am Steuer seines Grasser-Lamborghini sitzen.

"Christian ist auf dem Weg der Besserung, aber es geht noch nicht am Sachsenring", bestätigt Teamchef Gottfried Grasser gegenüber Motorsport-Total.com

. Anders als bei den bisherigen Rennen wird Engelhardt allerdings nicht von Franck Perera vertreten. Stattdessen wird der 28-jährige Jordan Pepper zu seinem DTM-Debüt kommen.

"Jordan Pepper wird ihn dort ersetzen", so Grasser, der zugleich eine Antwort gibt, warum Pepper das Cockpit vom bisherigen Engelhart-Ersatz Perera übernehmen wird. "Franck wäre am Sachsenring-Wochenende ohnehin nicht zur Verfügung gestanden."

"DTM schon immer ein Ziel" von Pepper

"Ich freue mich sehr, dass ich dieses Wochenende mein Debüt in der DTM geben werde", schreibt Pepper bei Instagram

. "Es war schon immer ein Ziel von mir, in der DTM zu fahren, und ich bin dankbar, dass ich endlich die Chance bekomme, dieses Ziel zu erreichen."

"Ich werde diese Chance mit beiden Händen ergreifen und versuchen, sie so gut wie möglich zu nutzen", präsentiert sich der Südafrikaner ehrgeizig. "Es ist ein neues Format und eine neue Art des Rennsports, aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt!"

"Ich hatte dieses Jahr zwei tolle Rennen mit dem Team und möchte diesen Schwung in dieses Wochenende mitnehmen", spielt der 28-Jährige auf seine bisherigen Aktivitäten für das Grasser-Team an, denn die Verbindung zwischen Fahrer und Team kommt nicht überraschend.

Pepper startete in diesem Jahr schon bei den 24h von Spa für die österreichische Meisterschaft und feierte gemeinsam Perera und Marco Mapelli sogar den Sieg im Endurance-Cup der GT-World-Challenge-Europe (GTWCE) auf dem Nürburgring.

"Nach zwei erfolgreichen Rennen in der GTWCE 2024 ist es eine große Freude, dich wieder in der GRT-Familie zu begrüßen und mit dir in der DTM zu debütieren", verkündet Grasser auf Instagram

. "Derweil freuen wir uns, dass die Genesung von Christian Engelhart gut voranschreitet und er bereits an seinem Comeback arbeitet."

Freude bei den Van-der-Linde-Brüdern

DTM-Tabellenführer Kelvin van der Linde (Abt-Audi) und dessen Bruder Sheldon van der Linde (Schubert-BMW), die Pepper scherzhaft auch "Jürgen Pfeffer" nennen, freuen sich besonders über das DTM-Debüt ihres Landsmannes. Die drei Südafrikaner kennen sich gut und verbringen auch privat viel Zeit miteinander.

"Der Traum ist nun offiziell wahr geworden!", schreibt Kelvin van der Linde auf Instagram

. In den vergangenen beiden Jahren ist er gemeinsam mit Lamborghini-Werksfahrer Pepper im Abt-Lamborghini beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gegangen.

Auf dem Sachsenring werden die beiden Teamkollegen nun zu Konkurrenten, doch auch diese Situation ist den beiden nicht unbekannt: 2013 kämpften beide im Volkswagen-Scirocco-R-Cup gegeneinander um den Meistertitel, den sich am Ende van der Linde sicherte. Ein Jahr später triumphierte Pepper. Nun ist es Zeit für eine Revanche unter Freunden.