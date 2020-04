Veranstaltungsverbot bis Ende August trifft DTM

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin Großveranstaltungen in Deutschland bis 31. August 2020 untersagt. Eine Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie, von der auch der für den 11. und 12. Juni geplante DTM-Saisonauftakt auf dem Norisring betroffen ist.

Konkrete Regelungen, was die erlaubte Größe von Veranstaltungen angeht, werden zwar von den Bundesländern getroffen, eine Austragung des Rennens in Nürnberg im Juni darf dennoch ausgeschlossen werden, zumal Bayern in Deutschland von der Seuche am stärksten betroffen ist siehe aktuelle Zahlen der Bundesländer.

"Dass wir zurückhaltend sind, können Sie daran sehen, dass wir bei Großveranstaltungen bis Ende August klar gesagt haben: Das geht nicht", bestätigt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Pressekonferenz.

Nur Norisring-Auftakt von Maßnahmen betroffen

"Alles, was an Bierfesten oder Großveranstaltungen ansteht, wird auf keinen Fall stattfinden können, denn bis dahin haben wir weder ein Medikament noch einen Impfstoff." Man habe gesehen, dass gerade Karnevalveranstaltungen Plattformen waren, bei denen es zu einer schlimmen Ausbreitung des Virus gekommen sei.

Im Vorjahr waren am gesamten Wochenende am Norisring 130.000 Zuschauer anwesend. Da der Aufbau der Anlage in Nürnberg kostspielig ist, ist man auf den Ticketverkauf angewiesen. Dazu kommt, dass DTM-Boss Gerhard Berger Geisterrennen ohne Zuschauer ausgeschlossen hat.

Dennoch ist der Norisring-Klassiker das einzige DTM-Rennen, das von der Maßnahme betroffen ist. Denn bis Ende August ist laut dem überarbeiteten Kalender keine weitere Veranstaltung der Traditionsserie innerhalb von Deutschland geplant.

So sehen Maßnahmen in anderen Veranstaltungsländern aus

Nach den Rennen am 1. und 2. August, die entweder in St. Petersburg oder in Anderstorp stattfinden sollen, sieht der Kalender danach Rennen in Zolder (8. und 9. August), Brands Hatch (22. und 23. August) und in Assen (5. und 6. September) vor, ehe die DTM am 12. und 13. September an den Nürburgring zurückkehrt.

Aber wie sieht es in den anderen Nationen aus? Während Russland und Schweden bislang durch einen liberaleren Umgang mit der Pandemie auffallen, gibt es auch in Belgien noch keine Regelung, die das DTM-Wochenende im August Stand heute verunmöglichen würde. Der aktuelle Lockdown soll bis zum 3. Mai verlängert werden, die Entscheidung über die Durchführung von Großveranstaltungen liegt beim Nationalen Sicherheitsrat.

In den Niederlanden sind nach aktuellem Stand Versammlungen bis Anfang Juni untersagt - darüber hinaus gibt es aktuell noch keine Regelung. Und in Großbritannien sind Motorsport-Veranstaltungen bis Ende Juni verboten. Brands Hatch wäre also aus aktueller Sicht ebenfalls nicht betroffen. Da aber das Mutterland des Motorsports besonders unter der Pandemie leidet, steht ein großes Fragezeichen über der Durchführung des Rennens.

