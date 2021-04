Kelvin van der Linde wieder motiviert dank DTM: "Qualität statt Quantität"

Während das ADAC GT Masters dieser Tage in Oschersleben für die Saison 2021 testet, fehlt ein Fixkandidat: Ex-Champion Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner, der 2014 und 2019 den Titel holte, wechselte dieses Jahr nach sieben Jahren in die DTM - und erfüllte sich damit einen Lebenstraum.

Mit "gemischten Gefühlen" blickt der 24-Jährige auf 'Instagram' zum Test seiner Ex-Serie. "Ich hatte viele spezielle Erlebnisse in dieser Meisterschaft. Am Ende des vergangenen Jahres haben mein Management und ich aber entschieden, dass wir 2021 mehr Wert auf Qualität als auf Quantität legen wollen."

Nachdem er "vier Jahre lang 25 bis 30 Rennen pro Saison absolvierte - ganz zu schweigen von den Tests und Simulatortagen dazwischen -, war ich einfach nicht mehr hungrig und motiviert", gibt van der Linde zu. "Das ist euch Fans sicher auch aufgefallen."

"Wie jeden Tag bei jeder Mahlzeit Sushi und Eis"

Tatsächlich erlebte der Bruder von BMW-Pilot Sheldon van der Linde in den vergangenen Jahren ein wahres Marathonprogramm: Allein 2020 war er neben der Saison im ADAC GT Masters auch bei den 24-Stunden-Klassikern auf dem Nürburgring, in Spa und in Daytona, in den SRO-Serien Intercontinental GT-Challenge (IGTC) und GT-World-Challenge Europe (GTWCE) und bei gewissen NLS-Läufen am Start.

"Das ist wie wenn man jeden Tag die Woche Sushi und Eis zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen hat - irgendwann schmeckt es einfach nicht mehr so gut", scherzt er.

Doch auch diese Saison kann man bei van der Linde nicht gerade von einem Schmalspurprogramm sprechen. Der Audi-Werksfahrer wird neben seinem DTM-Engagement bei Abt in der Langstreckenserie der GTWCE für WRT antreten.

DTM-Wechsel impft van der Linde frische Motivation ein

Zudem sind erneut Einsätze in der IGTC und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geplant. Und auch weiter LMP2-Einsätze sind nicht ausgeschlossen, wodurch er erneut locker über 20 Renneinsätze kommen sollte.

Doch der Wechsel vom ADAC GT Masters in die DTM, von dem er immer geträumt hat, gibt ihm frische Motivation. "Ich freue mich darauf, dass ich jetzt wieder die Tage zählen werde, bis ich wieder Rennen fahren kann. Und mich darauf freuen kann, ins Fahrerlager zu laufen. Im Leben geht es um die richtige Balance - und 2021 ist eine neue Chance, um ein paar coole Sachen zu machen."

Mit Bildmaterial von DTM.