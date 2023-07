Kiste Bier als Entschuldigung: Starke Aktion von Luca Engstler nach Abschuss

Zunächst sah es nach einem Bremsdefekt aus, als Luca Engstler mit seinem Audi kurz vor Ende des zweiten Freien Trainings auf dem Norisring SSR-Lamborghini-Pilot Franck Perera in die Tür fuhr und für einen Abbruch sorgte. Der Youngster räumte später ein, dass es sich um einen Fahrfehler handelte. Um sich beim Team des Franzosen für den Schaden zu entschuldigen, spendierte der Deutsche den SSR-Mechanikern Kaltgetränke.

"Das geht natürlich erst einmal auf meine Kappe", sagt der 23-Jährige aus Wiggensbach gegenüber 'ran.de'. "Ich habe mich auch gleich bei Franck und SSR entschuldigt. Das war eine echt blöde Situation und es sah natürlich super blöd aus, aber am Ende des Tages geht es auf so einem Stadtkurs mit ABS ratzfatz. Ich hatte leider ein langes Pedal, bin über die Bodenwelle gefahren und dann vom Bremspedal gerutscht."

So flog sein Audi nicht mit der gewünschten Bremswirkung auf die Grundig-Kehre zu, in die Perera einlenken wollte. "Es hört sich blöd an, aber durch die Welle bin ich nach oben weggerutscht", erklärt Engstler die chaotische Situation im Freien Training. "Ich habe nur noch mit der Hacke gebremst und versucht, Franck auszuweichen. Links kommt man voll ins ABS - und dann kam es zur Kollision."

Engstler nahm den Randstein mit, um nicht voll ins Heck des SSR-Lamborghini zu krachen, was einen großen Schaden an der Hinterachse bedeutet hätte. "Ich habe versucht auszuweichen", stellt Engstler klar. "Er hat mich im Rückspiegel nicht gesehen, lenkt ein und dann erwische ich ihn an der Front. Hätte ich noch später gebremst, wäre ich vorbeigekommen."

Außerdem, so der Deutsche, sei ein Porsche aus der Box gekommen, der ihn gezwungen habe, über den Randstein zu fahren. "Da geht einem schon der Stift", gibt der Youngster aus dem Familienteam zu. "Das ist keine Entschuldigung, das geht voll auf meine Kappe. Mit einer Minute auf der Uhr bleibst du normalerweise einfach hinten dran."

"Die Jungs haben wirklich einen guten Job gemacht", lobt Engstler die Mechaniker, die den verursachten Schaden vor dem Qualifying reparierten. "Ich war lange da und habe auch geholfen - als kleine Entschuldigung und als Dankeschön. Da hilft nichts, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Boxen Bier heute Abend kaufen."

Engstler packte danach nicht nur selbst bei seiner Mannschaft mit an, um seinen Audi wieder auf Vordermann zu bringen, sondern entschuldigte sich neben Perera auch bei dessen Crew. Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' brachte er eine Kiste Bier in die Box des Lamborghini-Teams, um die Mechaniker für die von ihm verursachten Überstunden zu entschädigen. So macht man sich im DTM-Fahrerlager Freunde!

Für Punkte reichte es in Nürnberg beim Youngster übrigens nicht: Am Samstag wurde Engstler selbst in der Grundig-Kehre von David Schumacher abgeschossen, am Sonntag wurde er 19. Seine bislang einzigen zwei Punkte holte er in Zandvoort mit zwei 14. Plätzen.

