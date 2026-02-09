Zum Hauptinhalt springen

DTM

Lamborghini befördert Maximilian Paul: Hinweis auf Teamwechsel in der DTM?

Lamborghini befördert Maximilian Paul zum neuen Werksfahrer: Wer ebenfalls befördert wird und welchen Hinweis auf ein Grasser-Comeback der Dresdner gibt

Sven Haidinger
Bearbeitet:
"Spezieller Weg": DTM-Rennsieger Paul zum Lamborghini-Werksfahrer befördert

Maximilian Paul und der neue Temerario GT3: 2026 ist er als Werksfahrer im Einsatz

Foto: Lamborghini Lamborghini

Wichtiger Meilenstein in der Karriere von Maximilian Paul: Der 25-jährige Dresdner, der 2023 mit dem Grasser-Team an seinem ersten Rennwochenende als Stammpilot einen sensationellen DTM-Sieg holte und 2024 und 2025 mit seinem eigenen Lamborghini-Team Paul Motorsport am Start war, wird 2026 zum Lamborghini-Werksfahrer befördert.

Das haben die Italiener, die Ende 2025 Jordan Pepper an BMW verloren haben, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Paul freut sich über den Karriereschritt: "Ich bin unglaublich dankbar, nach so vielen Jahren der harten Arbeit nun zum Werksfahrer-Kader von Lamborghini zu gehören." Paul war 2022 als Junior in den Lamborghini-Kader aufgenommen worden und wurde 2023 zum Young-Professional befördert.

Er spricht von "einem speziellen Weg - und das macht diesen Moment noch bedeutungsvoller. Es ist wirklich eine Ehre, jetzt dieses neue Kapitel als Werksfahrer zu beginnen und in der kommenden Saison mit dem neuen Temerario GT3 zu starten", kündigt Paul an.

Hinweis auf Grasser-Comeback als Bortolotti-Teamkollege?

Eine interessante Aussage, denn Paul Motorsport wird laut Informationen von Motorsport-Total.com 2026 keinen neuen GT3-Boliden von Lamborghini erhalten. Damit gibt der talentierte Mann einen Hinweis darauf, dass er 2026 in der DTM nicht mit seinem eigenen Team an den Start geht, sondern ein Comeback beim Grasser-Rennstall geben wird - als Teamkollege von Lamborghini-Aushängeschild Mirko Bortolotti. (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!)

Auch Lamborghini kommuniziert in der Pressemitteilung, dass Paul neben Mattia Michelotto, der ebenfalls Werksfahrer wird, 2026 den neuen Temerario GT3 "in nationalen und internationalen Meisterschaften fahren wird".

2025 hatte Paul, der dafür bekannt ist, bei seinen Autos selbst mitzuschrauben und teilweise sogar als fahrender Ingenieur zu agieren, in der DTM ein durchwachsenes Jahr, das Highlight war aber sein dritter Platz dank der richtigen Strategie beim Wetterpoker von Zandvoort. Es war der erste Podestplatz für das Paul-Team in der DTM.

Zudem gelang ihm im Vorjahr in der Pro-Am-Klasse ein Podestplatz beim 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring.

Italiener Michelotto ebenfalls zum Werksfahrer befördert

Wer Mattia Michelotto ist? Der 23-jährige Italiener stammt ebenfalls aus dem Nachwuchsprogramm von Lamborghini und holte 2021 den Sieg beim Lamborghini- Super-Trofeo-Weltfinale 2021 in Misano. 2023 wurde er Vizemeister im europäischen Super-Trofeo-Markenpokal und im Sprint-Cup der italienischen GT-Meisterschaft, ehe er im Vorjahr die Pro-Am-Wertung des Sprint-Cups für sich entschied.

"Wir freuen uns sehr, Maxi und Mattia für die Saison 2026 und darüber hinaus in unserem Werksteam willkommen zu heißen", sagt Lamborghinis Technikvorstand Rouven Mohr, der seit der Trennung von Maurizio Leschiutta auf interimistischer Basis den Motorsport-Bereich leitet.

"Beide Fahrer haben in den letzten Jahren ihr Talent am Steuer eines Lamborghini unter Beweis gestellt und verdienen es voll und ganz, Lamborghini Squadra Corse auf höchstem Niveau im GT-Sport zu vertreten. Wir sind gespannt, was sie im Laufe des Jahres erreichen können."

