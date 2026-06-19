Lausitzring-Hitze: Welche Maßnahmen die DTM zum Schutz der Fans setzt

Das DTM-Wochenende auf dem Lausitzring (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) wird nicht nur auf der Rennstrecke und für die Piloten eine Hitzeschlacht, sondern auch für die Zuschauer: Denn laut Wetterprognose müssen sich die Fans an beiden Renntagen auf Temperaturen von über 30 Grad einstellen - und selbst zum Qualifying um neun Uhr morgens soll es bereits rund 25 Grad warm sein. Und das bei Sonnenschein.

DTM-Promoter ADAC reagiert nun auf die Hitze, um die Zuschauer zu schützen: Im Fahrerlager und in der DTM-Fan-Zone stehen kostenlose BWT-Wasserspender bereit, damit die Fans ausreichend trinken können. Aber nicht nur im Fahrerlager, sondern im gesamten Rennstreckenbereich gibt es mehr als 60 kostenlose Wasserspender für die Fans auf den Tribünen.

Zudem hat der ADAC die Getränkebeschränkung aufgehoben. Das bedeutet, dass alkoholfreie Getränke in unbegrenzter Menge auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden dürfen.

Das war in der Vergangenheit auf dem Lausitzring nicht immer der Fall: In den Anfangsjahren der Rennstrecke in der Nähe von Dresden wurden die Zuschauer beim Betreten des Areals genau kontrolliert. Mitgenommene Getränke wurden dabei nicht toleriert und mussten abgegeben werden.

Fahrerlager und Fan-Zone sind mit kostenlosen Wasserspendern ausgestattet Foto: ADAC Motorsport

Abgesehen von den Maßnahmen zur Hydrierung empfiehlt der Veranstalter den Fans, ausreichend Sonnenschutz mitzunehmen - und Kopfbedeckung sowie Sonnencreme nicht zu vergessen. Denn auf den Tribünen sind die Zuschauer über längere Zeit einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Dazu kommt, dass der Rennstart um 13:30 Uhr in die Mittagszeit fällt, in der die Sonnenstrahlen am intensivsten sind. Wer erst an den Renntagen an der Tageskasse ein Ticket kauft, hat ebenfalls die Möglichkeit, sich vor der Sonne zu schützen. Denn die Plätze auf den Oberrängen der riesigen Start-Ziel-Tribünen befinden sich im Schatten.

Auch Gewitter sind an den Renntagen nicht ausgeschlossen, was aufgrund der enormen Hitze nicht verwundern darf. Am Samstag und Sonntag steigt die Niederschlagsgefahr teilweise auf bis zu 60 Prozent, weshalb die Fans gut beraten sind, auch einen Regenschutz einzupacken.