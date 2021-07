Lausitzring-Steilkurve: Vollgas in der GT3-DTM? "Wer das schafft, kriegt ein Bier!"

Mit Spannung wurde das Debüt der Lausitzring-Steilkurve in der DTM erwartet. Würde die Kurve voll gehen oder nicht? Das war die spannende Frage vor dem zweiten Rennwochenende der Saison 2021. Nico Müller befeuerte die Diskussion noch mit einem lockeren Spruch: "Derjenige, der sie zuerst voll fährt, erhält heute Abend ein Bier. Oder morgen."

Doch zwei Freie Trainings, ein Qualifying und ein Rennen später muss festgehalten werden: Der Traum von Vollgas in der Steilkurve scheint in weite Ferne zu rücken. "Wir waren weit weg von Vollgas", meinte Audi-Pilot Mike Rockenfeller auf Nachfrage von 'Motorsport.com' nach dem Rennen, und Rennsieger Philip Ellis (Mercedes-AMG) stimmte ihm zu.

Schafft der Ferrari die Steilkurve mit Vollgas?

Einzig AF-Corse-Ferrari-Pilot Liam Lawson wollte dieses Vorhaben noch nicht gänzlich abschreiben: "Wir fuhren nicht Vollgas, aber wir kommen näher. Ich glaube aber nicht, dass es möglich sein wird. Bei uns ist auch immer noch ein Lupfer dabei."

Generell ist man im Ferrari-Lager der Steilkurven-Thematik gegenüber relativ optimistisch eingestellt. Lawsons Teamkollege Alex Albon meinte etwa: "Ehrlich gesagt ist die Balance, die wir an diesem Wochenende haben, sehr gut. Wir sind wohl noch die, die am nächsten an Vollgas herankommen."

Das sieht man beispielsweise im Audi-Lager ganz anders. Neben Rockenfeller ist auch Nico Müller skeptisch: "Für mich ging sie definitiv nicht voll. Und ich zweifle daran, dass das irgendwann der Fall sein wird. Sie ist dennoch sehr schnell, aber ich glaube, man muss ein bisschen lupfen, um die Vorderachse zu entlasten und sicherzustellen, dass man auf der sauberen Spur bleibt."

Marco Wittmann glaubt auch nicht, dass er Kurve 1 voll nehmen kann. Am Samstagmorgen sagte er: "Bock macht es definitiv, das kann ich dir sagen. Leider ging es bisher noch nicht Vollgas. Ich bin gespannt, ob es im Qualifying geht. Ich denke, es wird immer noch so ein kleiner ... ich nenne es mal Angst- oder Respekt-Lupfer dabei sein. Es ist wirklich knapp."

Dass es letztlich so kommt, ist für die Fahrer durchaus überraschend. Auf den ersten Blick sah die Steilkurve so aus, als würde sie problemlos voll gehen. Das sehen zumindest Wittmann, Timo Glock und Maximilian Buhk so.

Die Lausitzring-Steilkurve wurde Esmee Hawkey zum Verhängnis Foto: DTM

"Wir sind gestern die Strecke abgelaufen und haben noch gedacht: Das müsste recht einfach gehen, vielleicht sogar mit Vollgas zu bewältigen. wenn man sie das erste Mal fährt ist das aber etwas anderes. Jedes Mal, wenn man reinfährt, denkt man: Hoffentlich schafft man es auch wieder raus. Es ist intensiv und beeindruckend", schwärmt Glock geradezu von der Herausforderung Steilkurve.

DTM-Herausforderung Steilkurve: Mehrere Faktoren

Doch was macht diese Kurve so herausfordernd. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. Zumindest im Rennen machen die Reifen durchaus einen Unterschied aus. "Es wird nach 20 Runden schon ziemlich schwierig. Da fühlt man schon wie der rechte Hinterreifen Probleme kriegt", erklärt Lawson.

Außerdem machen vor allem dem Ferrari-Lager die Bodenwellen zu schaffen. "Die Sache ist: Es ist wellig. Also ist es nicht einfach. Das Auto bewegt sich stark. Ich bin überrascht, dass da noch kein Auto in der Mauer gelandet ist. Einige von uns waren nah dran, aber es hat Spaß gemacht", so Albon vor dem Rennen.

"Aber es ist vielleicht ein bisschen zu wellig, was sich in unserem Fall ein bisschen zu stark auf das Auto auswirkt, um sie voll zu fahren", fügt Mercedes-Pilot Buhk hinzu.

"Bereits gibt es sehr viel Abrieb und Schmutz weiter oben im Banking. Wenn man also zu weit nach rechts fährt, dann wird es zu aufregend, man fährt durch diesen Schmutz und verliert den gesamten Grip. Je weiter das Wochenende voranschreitet, desto mehr wird sich eine Linie herauskristallisieren", bringt Müller noch einen weiteren Faktor ins Spiel.

Ist es also beschlossene Sache, dass die Steilkurve nicht mit Vollgas zu durchfahren ist? Die letzte Hoffnung könnte das Qualifying am Sonntag sein. Darauf spekulieren auch Glock und Buhk. "Der Grip nimmt im Verlauf des Wochenendes zu. Und am Sonntagmorgen im Qualifying könnten wir am ehesten in die Nähe kommen, sie voll zu fahren. Schauen wir mal", so Glock. Auf das Bier von Müller hat es der BMW-Pilot jedenfalls abgesehen.

