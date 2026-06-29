Lausitzring wird modernisiert: Ist die DTM-Zukunft langfristig gesichert?

Wie geht es mit der DTM auf dem Lausitzring weiter? Die Traditionsserie lockte am vergangenen Wochenende laut offiziellen Angaben 58.000 Besucher an die ehemalige IndyCar-Strecke. Das sind 6.000 Zuschauer mehr als 2025 - ein Plus von fast zwölf Prozent. Und es gibt noch eine weitere positive Nachricht: Der Kurs soll demnächst modernisiert werden.

Der DTM-Betreiber ADAC fordert bereits seit einiger Zeit eine Renovierung der in die Jahre gekommenen Rennstrecke, die sich wegen der heftigen Bodenwellen zu einer extremen Rumpelpiste entwickelt hat und auch bei Regen immer wieder für Herausforderungen sorgt. Eine Umsetzung ist laut Informationen von Motorsport-Total.com auch eine Voraussetzung dafür, dass der Kurs langfristig im Kalender bleibt.

Bei der Renovierung soll die Drainage verbessert werden, die 2024 zu großen Problemen führte, weil das Wasser nach den Regenfällen nicht abfließen konnte. Vor allem soll aber eine neue Teerdecke aufgetragen werden, um die Bodenwellen dauerhaft zu beseitigen. Kernbohrungen wurden schon durchgeführt, um den Untergrund zu überprüfen, im Winter soll die komplette Strecke neu asphaltiert werden.

Kehrt die Steilkurve Turn 1 in die DTM zurück?

Um auf Nummer sicherzugehen, hat Lausitzring-Besitzer Dekra die DTM gebeten, den Termin für die Saison 2027 etwas später anzusetzen. Eigentlich war die Neuasphaltierung schon vor der diesjährigen Ausgabe geplant gewesen, doch die Umsetzung wurde verschoben (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!).

Das dürfte damit zu tun gehabt haben, dass Dekra für die Anlage, zu der auch eine Teststrecke und seit dem Vorjahr Europas größtes Batterie-Testzentrum gehört, mehrere Investitionen durchführen wollte, dann jedoch die Pläne anpasste. Nun soll es aber endlich so weit sein, wodurch einer langfristigen DTM-Zukunft nichts mehr im Wege stehen würde.

Interessant: Die Verantwortlichen haben auch darüber gesprochen, ob die Steilkurve Turn 1, die bis 2022 Teil des DTM-Layouts war, neu asphaltiert werden soll. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

2021 und 2022 wurde in der DTM die spektakuläre Steilkurve Turn 1 gefahren Foto: Motorsport Images

Eine Neuasphaltierung würde es aber theoretisch ermöglichen, die spektakuläre Kurve, die wegen der Bodenwellen aktuell kaum befahrbar ist, wieder für die DTM zu nutzen, auch wenn der ADAC aktuell das Layout mit dem winkeligen ersten Sektor wegen der Überholmanöver vorzieht.

Den Fahrern wurde bei der Fahrerbesprechung am Lausitzring mitgeteilt, dass der Kurs bis zum nächsten Jahr neu asphaltiert wird - und das wurde sehr positiv aufgenommen.

"Meine Hände und mein Rücken waren zerstört"

"Meine Hände und mein Rücken sind zerstört", sagt DTM-Leader Matteo Cairoli nach seinem Triumph am Sonntag. "Es ist wirklich wellig, wirklich steif, daher muss man wirklich stark bleiben und ein bisschen leiden, aber es hatte ein gutes Ende", freut sich der Italiener, der am Lausitzring vor 13 Jahren seinen Durchbruch im Motorsport erlebte, über seinen Sieg. Was der 30-Jährige zu einer geplanten Neuasphaltierung sagt? "Klingt gut!"

Rumpelpiste: Die Lausitzring-Bodenwellen sind berüchtigt Foto: ADAC Motorsport

Während sich manche Fahrer auf dem Lausitzring wegen des Asphalts angeblich sogar Plomben ausschlugen, gibt es nicht nur negative Reaktionen. "Ich freue mich, wenn das so ist", sieht auch Lausitzring-Spezialist Lucas Auer, der auf dem Kurs bereits vier Siege eingefahren hat, eine Neuasphaltierung positiv. "Aber auch so, wie es jetzt ist, machen es die Bodenwellen spannend. Es ist echt hart zum Bremsen."

Der wellige Asphalt gäbe der Strecke laut Auer einen eigenen Charakter - und ist fahrerisch eine Herausforderung. "Man muss teilweise genau die Linie treffen", sagt er. "Wenn du innen reinstichst, musst du genau wissen wo, denn es gibt ein paar Bodenwellen."

ADAC wollte schon früher neuen Asphalt

Teilweise gibt es auch unterschiedliche Linien, die man wählen kann, um die Bodenwellen zu vermeiden - und gerade für das ABS-System, das in allen GT3-Boliden verbaut ist, sind die Unebenheiten ein großes Problem. Ob sich Auer wünscht, dass die Strecke im Kalender bleibt? "Am besten dreimal - Anfang, Mitte, Ende", antwortet der Österreicher nach der Hitzeschlacht am Sonntag.

Wie man hört, forderte der ADAC als DTM-Promoter schon früher einen neuen Asphalt auf dem Lausitzring, doch die Umsetzung wurde verschoben. Das dürfte damit zu tun gehabt haben, dass Dekra für die Anlage, zu der auch eine Teststrecke und seit dem Vorjahr Europas größtes Batterie-Testzentrum gehört, mehrere Investitionen durchführen wollte, dann jedoch die Pläne änderte.

Nun soll es aber endlich so weit sein. Die Veranstaltung war dieses Jahr trotz der extremen Hitze ein Erfolg - und auch im Vorjahr lockte die Veranstaltung mehr Besucher an als der Sachsenring und Oschersleben, wodurch man diesbezüglich die Nummer 1 im ehemaligen ostdeutschen Raum ist.