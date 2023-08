"Machen etwas falsch": Schumacher sieht Qualifying-Nachteil gegen Auer

Auf dem Nürburgring durfte sich David Schumacher über das beste DTM-Rennen seiner Karriere freuen, doch am Lausitzring war der Mercedes-Pilot wieder vom Pech verfolgt. Seine größte Schwäche sieht der 21-Jährige im Qualifying, wo er sich oftmals gegen Teamkollege Lucas Auer geschlagen geben muss. "Ich glaube, dass wir ein Problem haben, dass ich oder wir etwas falsch machen beim Reifenaufwärmen im Vergleich zum Teamkollegen", so Schumacher.

Die Bilanz des Quali-Duells offenbart seine Schwäche: In den bisherigen zehn Qualifyings landete Schumacher siebenmal hinter seinem Winward-Teamkollegen. Nur beim Auftakt in Oschersleben (16.) und bei den Sonntagsrennen am Nürburgring (4.) und in der Lausitz (7.) startete der Mercedes-Pilot vor Auer.

Wobei das zweite Qualifying auf dem Lausitzring mit Vorsicht zu betrachten ist, weil die Unterbrechung nach dem Abflug von Alessio Deledda (SSR-Lamborghini) für Chaos sorgte. Die Piloten bekamen ihre Reifen nicht auf Temperatur, sodass die Pole-Zeit um eine Sekunde langsamer war als noch am Vortag. Ein Umstand, der Schumacher möglicherweise in die Karten spielte.

"Deswegen denke ich, das hat gut funktioniert", rätselte Schumacher im Gespräch mit ran.de. "Da müssen wir uns reinfuchsen und schauen, dass wir für nächstes Wochenende alles hinkriegen, dass wir das Reifen-Warm-up perfekt treffen und den Reifen dann auch im perfekten Fenster haben."

Startpositionen im Mittelfeld als Unfallgrund?

Als Folge der mittelmäßigen Qualifying-Leistung kommt hinzu, dass Schumacher fast immer im Mittelfeld startet. Insbesondere mit den GT3-Autos, mit denen das Überholen sehr schwierig ist, ist ein guter Startplatz allerdings extrem wichtig. Stattdessen wird Schumacher häufig in Kollisionen verwickelt, oft als Verursacher, mitunter aber auch völlig unverschuldet.

Im Vergleich zu Teamkollege Auer fehlt es Schumacher an Qualifying-Performance Foto: ADAC Motorsport

So wie im zweiten Rennen am Lausitzring, als Schumacher mit dem Emil-Frey-Ferrari von Jack Aitken aneinandergeriet. "Nach dem guten Qualifying hatten wir uns fürs Rennen einiges ausgerechnet", sagt Schumacher. "Am Start bin ich leider eingeklemmt worden und habe drei Positionen verloren. Die Pace war richtig gut, ich hätte sogar einen Tick schneller fahren können als Luggi."

Nach dem Reifenwechsel nahm das Drama seinen Lauf: "Leider ist mir bei der Boxenausfahrt nach dem Pflichtstopp der Ferrari in die Quere gekommen", berichtet der Mercedes-Pilot. "Er hat sich außen neben mich gebremst, und am Kurvenausgang habe ich dann einen harten Schlag gespürt. Keine Ahnung, wo er da hinwollte. Schade, heute wäre einiges möglich gewesen."

Schumacher mit Doppelausfall in der Lausitz

"Der Zwischenfall mit Schumacher war unbeabsichtigt, da er auf kalten Reifen unterwegs war", erklärt Ferrari-Pilot Aitken. "Leider war der Aufprall ziemlich groß, und wir hatten einen Schaden am Splitter, der etwas Leistung kostete, aber wir konnten weiterfahren." Im Gegensatz zu Schumacher, der seinen Winward-Mercedes mit einer Beschädigung am linken Vorderrad abstellen musste.

Die Rennleitung sah die Schuld für die Kollision beim Mercedes-Piloten, der eine folgenlose Verwarnung erhielt. Schon am Samstag lief es für Schumacher mit Startplatz 21 nicht wie gewünscht. Im Rennen "wurde das Bremspedal immer weicher, was bei dieser Hitze natürlich nicht besser wurde. Also haben wir sicherheitshalber aufgehört."

Auch das macht Schumachers Gesamtsituation in der DTM nicht besser: Mit elf Punkten liegt der gebürtige Salzburger auf dem 25. Platz der Gesamtwertung. Zum Vergleich: Der deutlich erfahrenere Winward-Teamkollege Auer sammelte bereits 94 Zähler und liegt als bester Mercedes-Pilot auf der fünften Gesamtposition.

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.