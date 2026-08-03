"Manche Leute zweifeln an mir": AMG-Pechvogel Gounon antwortet Kritikern

War das der dringend nötige Befreiungsschlag für Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon? Der Franzose, der in der DTM-Gesamtwertung nur auf Platz 13 liegt, während Winward-Teamkollege Maro Engel als DTM-Leader und um den Titel kämpft, erlebt ein Jahr zum Vergessen. Beim vergangenen Wochenende der GT-World-Challenge-Europe-Sprintserie holte er im 2-Seas-Mercedes unter der Flagge von Verstappen Racing jedoch die Pole und den Sieg.

"Es ist großartig für mich", sagt Gounon bereits am Samstag beim Heimspiel in Magny-Cours in Frankreich nach seiner zweiten Pole in Folge. "Ich habe mir in anderen Meisterschaften sehr schwer getan, in denen manche Leute an mir zweifeln und mich fragen, ob ich es noch draufhabe."

Nach dem Sieg, den er beim Nachtrennen gemeinsam mit 2-Seas-Teamkollege Daniel Juncadella holte, folgt ein emotionales Statement auf Instagram. "Die Leute erinnern sich nur daran, wer gewinnt. Sie sehen selten, was es kostet, dorthin zu gelangen", schreibt Gounon. "Die letzten Monate gehörten zu den schwierigsten, die wir je durchgemacht haben."

Wieso Gounon 2026 die "schwierigsten Monate" erlebte

Bereits im Februar in Bathurst war das Glück nicht auf der Seite des 31-jährigen Franzosen, als er Leader Kelvin van der Linde beim Restart attackierte und eine Kollision sein Rennen zerstörte. "Wir haben den Sieg 40 Minuten vor Schluss verloren", schreibt er.

"Dann lagen wir bei den 24 Stunden vom Nürburgring mit einer Traumbesetzung in Führung, nur um den Sieg drei Stunden vor Schluss noch zu verlieren", verweist er auf das Technikpech beim Winward-Einsatz mit Max Verstappen.

"Unfälle, technische Defekte, Ausfälle ... verpasste Chancen. Eine DTM-Saison, in der Woche für Woche nichts zu funktionieren scheint. Das Ende eines unglaublichen Kapitels mit Alpine ... und noch so vieles mehr", zählt er die Rückschläge der vergangenen Monate auf und erwähnt auch das Ende des Hypercar-Programms von Alpine, an dem er beteiligt ist, mit Saisonende.

"Von außen ist es einfach zu sagen, er hat es nicht mehr drauf"

Gounon deutet an, dass ihm all das durchaus nahegegangen ist, es am Ende aber immer ein gemeinsamer Erfolg oder eine gemeinsame Niederlage sei. "Von außen ist es einfach zu urteilen", schreibt er. "Einfach zu sagen: 'Er hat es nicht mehr drauf.' Einfach zu denken, es gäbe nur Ausreden. Aber um auf diesem Niveau zu gewinnen, kommt es nie nur auf einen Fahrer an. Es geht um jeden Einzelnen hinter den Kulissen."

Denn seiner Meinung nach geben alle im Team "alles für ein Ergebnis, das nur wenige Menschen wirklich verstehen. Das ist der Teil, den niemand sieht". Ein Kompliment für die starke Leistung beim Heimspiel der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) gibt es von DTM-Stallrivale Engel, der gemeinsam mit Winward-Teampartner Lucas Auer am Samstag Vierter wurde. "Gut gemacht, Julio", schreibt er. "Absolut verdient und höchste Zeit."

Während es für Gounon in der GTWCE besser zu laufen scheint, brachte das DTM-Wochenende in Oschersleben vor einer Woche einen weiteren Rückschlag: Am Samstag brachte Gounon zuerst die Qualifying-Runde nicht ordentlich zusammen und startete von Platz fünf, dann wurde er von McLaren-Pilot Ben Dörr abgedrängt und gab wegen der Folgeschäden vorzeitig auf. Am Sonntag kam er nach dem Start von Platz zehn als Neunter ins Ziel.