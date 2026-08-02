Manthey erklärt Feller-Schwäche im Stallduell: "Das Gleiche wie bei Güven"

Nach fünf von acht DTM-Wochenenden zeigt sich beim Porsche-Topteam Manthey ein klares internes Kräfteverhältnis: Thomas Preining, der seit 2022 im Team ist und 2023 Champion wurde, hat gegen Neuankömmling Ricardo Feller klar die Oberhand und führt im Qualifying-Duell mit 10:0. Auch in der Gesamtwertung hat Preining als Vierter mit 117 Punkten einen deutlichen Vorsprung auf Feller, der mit 64 Zählern nur 14. ist.

Aber wie geht Manthey damit um, dass Feller als Nachfolger von Meister Ayhancan Güven bislang klar im Schatten von Preining steht? "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, das war uns vorher klar", sagt Patrick Arkenau, der bei Manthey als Renneinsatzleiter fungiert, auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

"Wir sehen da überhaupt nichts Negatives, sondern es verläuft so, wie wir uns das gewünscht haben, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser", stellt sich der Ingenieur hinter den Schweizer Teamneuling, der seit etwas mehr als einem Jahr zum Porsche-Kader gehört.

"Ist für ihn ein Automatismus": Manthey sieht Preining klar im Vorteil

Aber wieso habe Manthey nicht erwartet, dass Feller Preining von Anfang an die Stirn bietet? "Uns war klar - und das kennen wir auch aus den vergangenen Jahren -, dass es immer schwierig ist, in dieses Umfeld zu kommen - auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten", erklärt Arkenau.

Ricardo Feller ist seit 2026 bei Manthey Teamkollege von Thomas Preining Foto: ADAC Motorsport

"Und natürlich auch gegen Tommy zu fahren, der jetzt im vierten Jahr mit Manthey ist - mit dem Auto, mit den gleichen Schlüsselpersonen, mit den gleichen Schlüsselpositionen - und über nichts nachdenken muss. Das ist für ihn ein Automatismus", verweist er darauf, dass Preining seit Ende 2022 für Manthey startet - und das nicht nur in der DTM.

Warum Feller sich in mehreren Bereichen umstellen muss

"Das Gleiche haben wir 2024 bei Ayhancan gesehen", verweist Arkenau auf das Debütjahr von Ayhancan Güven bei Manthey, der 2024 einen schwierigen Start hatte, erst ab Saisonmitte mit Preining mithalten konnte und 2025 sensationell DTM-Meister wurde.

Das habe auch mit der Arbeitsweise von Manthey zu tun. Und es brauche eine gewisse Zeit, "bis man voll in diesem System angekommen ist und das maximal für sich nutzen kann. Das Gleiche sehen wir jetzt bei Ricardo. Am Ende ist die DTM eine sehr spezielle Meisterschaft - und wir verfolgen einen relativ speziellen Ansatz. Es braucht einfach die Zeit, dass man da als Paarung zusammenwächst."

Und noch etwas: Auch der Porsche 911 GT3 R Evo könnte eine Rolle spielen, denn Feller fuhr bis zum Vorjahr den Audi R8 LMS GT3 und saß 2025 nur teilweise im Porsche. Während der Umstieg auf viele GT3-Boliden keine große Hürde darstellt, erfordert der wendige Porsche mit seinem Heckantrieb eine eigene Fahrweise, mit der viele Piloten am Anfang Probleme haben.

Manthey rechnet mit Entwicklung wie bei Meister Güven

Arkenau rechnet damit, dass Feller eine ähnliche Entwicklung wie Güven durchmachen wird, der 2024 beim Saisonfinale in Hockenheim mit Platz drei in Qualifying und Rennen erstmals mit Manthey unter die Top 3 fuhr. "Wir sehen einen ganz klaren Aufwärtstrend bei Ricardo", sagt Mantheys DTM-Renneinsatzleiter.

"Ich denke, dass wir das Gleiche sehen wie bei Ayhancan, dass Ricardo zum Ende der Saison absolut konkurrenzfähig sein wird - auf Augenhöhe mit Tommy - und wir dann im nächsten Jahr wieder mit zwei Fahrzeugen voll angreifen. Genauso wie wir das von 2024 auf 2025 gesehen haben", kündigt Arkenau an.