Mehrjähriger Vertrag: ProSieben bleibt exklusiver TV-Partner der DTM

Fest steht es bereits seit einigen Tagen, jetzt wurde es auch offiziell kommuniziert: ProSieben bleibt auch unter der Leitung des ADAC in Deutschland der exklusive TV-Partner der DTM. Zwischen dem neuen Betreiber der Rennserie und Seven.One Sports, der Sportbusiness-Abteilung der Seven.One Entertainment Group, wurde ein langfristiger Vertrag abgeschlossen.

In der Pressemitteilung ist davon die Rede, dass auch "in den kommenden Jahren" alle Rennen vom deutschen Premium-Sender live übertragen wird, wodurch die DTM - was für die Sponsoren von großer Bedeutung ist - weiterhin im Free-TV läuft.

"ProSieben hat in den vergangenen Jahren eine hohe Motorsportkompetenz aufgebaut und sich in der für die DTM wichtigen jungen Zielgruppe mit starken Marktanteilen durchgesetzt", erklärt ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser die Entscheidung.

Entscheidung zwischen ProSieben und RTL

"Die DTM ist das Aushängeschild des deutschen Motorsports, und mit ProSieben haben wir den perfekten TV-Partner für diese Serie an unserer Seite. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ProSieben in den kommenden Jahren."

Die Entscheidung, wer nach dem Ende der bisherigen DTM-Dachorganisation ITR und der Übernahme der Rennserie durch den ADAC die Rennen übertragen wird, hatte sich zuletzt in die Länge gezogen. Der ADAC stellte klar, dass man auf einen Premium-Partner setzen werde, wodurch am Ende neben ProSieben nur noch RTL im Rennen war.

RTL hatte mit seinem Sender Nitro im Vorjahr die Rennen des ADAC GT Masters übertragen und war dadurch ein logischer Kandidat, doch der Sender, der 2023 auch erstmals seit 1990 keine Formel-1-Rennen mehr überträgt, wendet sich aktuell vom Motorsport ab und setzt mit American Football und Fußball im Sportbereich auf eine neue Ausrichtung.

Moderatoren-Team bleibt unverändert

ProSieben setzt währenddessen auch auf die Formel E und wollte laut Informationen von 'Motorsport.com' den Vertrag mit der ITR, der noch bis Ende 2023 gelaufen wäre, bereits im Vorjahr um mehrere Jahre verlängern.

Damit ändert sich für die DTM-Zuseher nicht viel, denn die Sendergruppe zeichnet bereits seit dem ARD-Aus Ende 2017 mit ihrer Ran-Racing-Crew für die Übertragungen verantwortlich. Zunächst liefen die Rennen von 2018 bis Ende 2021 auf Sat.1, seit dem Vorjahr überträgt ProSieben, wodurch man auch eine jüngere Zielgruppe erreichen will.

Auch das Team bleibt unverändert: Das Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing und Kommentator Eddie Mielke werden auch weiterhin durch die Rennen führen, die Freien Trainings und Qualifyings werden auf ran.de übertragen. Abgesehen davon verspricht man auch Zusatzangebote auf den digitalen Kanälen von Ran und Joyn.

Tickets für die DTM-Saison 2023 ab März verfügbar

"Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit der DTM geht nahtlos weiter", freut sich Ran-Sportchef Alexander Rösner über die Fortsetzung der Berichterstattung. "In den letzten beiden Jahren hat sich die Serie noch einmal deutlich weiterentwickelt und viel Mut zur Veränderung bewiesen."

"Damit steht sie nicht nur für Motorsport auf höchstem Niveau, sondern verbindet Tradition mit Innovation. Wir werden die DTM mit unserem 'Ran Racing'-Team weiter bestens in Szene setzen und erzählen ihre Geschichten auf und neben den Strecken."

Aber nicht nur die Frage nach dem TV-Partner, die vor allem für potenzielle Teamsponsoren von Bedeutung war, hat der ADAC in seiner Pressemitteilung beantwortet, sondern auch die vieler Fans nach Tickets für die DTM-Saison 2023. "Tickets für die DTM 2023 werden ab dem 1. März online verfügbar sein", kündigt der ADAC an.

