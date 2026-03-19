Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

Mercedes-AMG hat das Design seiner Boliden für die DTM-Saison 2026 (das bisherige Starterfeld im Überblick) präsentiert: Während es beim Winward-Team von Maro Engel und Jules Gounon nur dezente Anpassungen gibt, treten die beiden Landgraf-Piloten Lucas Auer und Tom Kalender in komplett neuer Optik an.

Nach der Überraschung durch das Emil-Frey-Team, die in diesem Jahr einen pinken Ferrari für DTM-Neuling Matteo Cairoli einsetzen, hatte Motorsport-Total.com bereits berichtet, dass Wasseraufbereitungsunternehmen BWT und Heizungsfirma Windhager künftig nicht mehr als Sponsor des Mercedes-AMG-Teams Landgraf auftreten würden.

Das Team hat allerdings einen neuen, offenbar noch lukrativeren Partner gefunden: Der Sportartikelhersteller Adidas, der bereits seit dem Vorjahr als offizieller Ausrüster von Mercedes-AMG tätig ist, hat aus dem "Pink-Panther" einen "blauen Schuhkarton" gemacht.

Neue Farben beim Landgraf-Mercedes-Team

Denn das Design des Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 22, der in diesem Jahr vom Österreicher Lucas Auer pilotiert wird, ist an den ikonischen Schuhkarton der Sport- und Lifestyle-Marke aus Herzogenaurach angelehnt. "Das Adidas-Design ist wirklich besonders und sticht sofort ins Auge", sagt Auer. "Es macht Spaß, so ein Auto zu fahren."

Teamkollege Tom Kalender, der weiterhin der jüngste Fahrer im Starterfeld der DTM sein wird, erhält ebenfalls ein neues Erscheinungsbild: Sein Landgraf-Mercedes mit der Startnummer 84 trägt in dieser Saison ein rot-weißes Design von Ersatzteilspezialist febi.

Die Marke gehört zu Ferdinand Bilstein und ist Teil der weltweit agierenden bilstein group. febi gilt als einer der Pioniere im internationalen Ersatzteilmarkt und feiert nun sein Debüt in der DTM, wie Motorsport-Total.com bereits berichtete. "Ich finde das Design richtig gelungen - die Farben passen perfekt zusammen und fallen sofort auf", meint Kalender.

Jules Gounon zeigt auch 2026 wieder Zähne

Beim Winward-Team wird es in der Saison 2026 nur minimale Anpassungen an der Optik geben: Maro Engel pilotiert den Mercedes-AMG mit der Startnummer 80, der weiterhin im Ravenol-Design glänzt, während Teamkollege Jules Gounon in seiner zweiten DTM-Saison erneut die "gelbe Mamba" steuert.

Die gelbe Mamba von Jules Gounon zeigt 2026 noch mehr Zähne Foto: Mercedes-AMG

Das markante Design von Partner Mann-Filter wurde erstmals in der Saison 2015 eingesetzt und hat sich seither zu einem der ikonischsten Auftritte im internationalen Motorsport entwickelt. Allerdings wurde das Design im Vergleich zum Vorjahr leicht überarbeitet und vor allem die Schlangenhaut-Optik etwas zurückgenommen.

Die scharfen Zähne bleiben jedoch erhalten und kommen vor allem in der Seitenansicht künftig noch besser zur Geltung. "Ich liebe jedes Detail der Mamba", sagt Gounon. "Sie ist eines der ikonischsten Designs bei Mercedes-AMG Motorsport - ich hoffe, dass ich sie zum Ende des Jahres noch ikonischer machen kann."

Gepard beim Ravenol-Design von Maro Engel

Teamkollege Maro Engel bleibt dem bekannten Ravenol-Design treu, das über den Winter jedoch weiterentwickelt wurde: Die Grundfarben bleiben zwar bestehen, allerdings kommt (wie bereits beim AMG-Design für die Nordschleife) nun der Gepard hinzu, der "die Kraft und Agilität des Fahrzeugs" unterstreichen soll.

Die Raubkatze ist das schnellste Landtier der Welt. Die Idee dazu, die im Vorjahr beim DTM-Rennen auf dem Norisring entstand, stammt von Rainer Engel, dem Vater von AMG-Werksfahrer Maro Engel. Der gebürtige Franke, der in Brasilien lebt, ist Modedesigner und arbeitete für renommierte Marken wie Adidas oder Ellesse.

"Ich freue mich sehr, mit einem Design an den Start zu gehen, an dem auch mein Vater mitgearbeitet hat. Das macht das Ganze sehr besonders", sagt Maro Engel, der anlässlich des 80-jährigen Jubiläums von Ravenol mit der Startnummer 80 fahren wird.